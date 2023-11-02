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    Anlık Bildirim

    Intel 14.Nesil mobil işlemciler netleşti: 5,5GHz hızlara çıkacak

    Intel Raptor Lake Refresh mobil işlemcilerden ilk bilgiler gelmeye başladı. Yeni nesil Intel Core i7 serisi, Intel 5,5 GHz'e ulaşan hızlarla büyük bir yükseltme olacak.
    Intel 14.Nesil mobil işlemciler netleşti: 5,5GHz hızlara çıkacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Raptor Lake Refresh masaüstü şlemcilerini duyuran Intel, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda CPU devi, çok yakında Raptor Lake Refresh'e ait mobil çözümleri piyasaya sürecek. Son olarak seriye dahil olacak Core i7-14700HX, 5,4 GHz'e ulaşan hızlarla Geekbench'te görüntülendi. 

    i7 mobil işlemciler 5,5 GHz saat hızına ulaşıyor

    Bildiğiniz gibi Intel, 8P+12E çekirdek, 28 iş parçacığı ve 5,6GHz saat hızıyla Core i7-14700K modelini halihazırda tanıttı. Daha önce böyle bir konfigürasyon Core i7-13850HX ile sınırlıydı ve üreticiler arasında çok fazla tercih edilmedi. Şimdi bu tasarımın artık 14. Nesil Core serisini temel alan masaüstü ve mobil sistemlere ulaştığını görüyoruz.

    Sızdırılan bilgilere göre yaklaşmakta olan Intel Core i7-14700HX, lansmandan önce Geekbench'te görünmeye başladı. Öyle ki paylaşılan listeye baktığımızda, işlemcinin 5.287 MHz saat hızına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak kıyaslamadan elde edilen ayrıntılı veriler, bu hızların 5.462MHz - 5,5 GHz aralığına kadar çıkacağını ortaya koyuyor. Bu rakamlar neredeyse masaüstü ile aynı.

    Intel 14.Nesil mobil işlemciler netleşti: 5,5GHz hızlara çıkacak Tam Boyutta Gör
    Performans açısından yeni CPU, artan çekirdek sayısı nedeniyle selefi 13700HX'ten yüzde 18,7 oranında daha iyi performans gösteriyor. Tek çekirdekte ise yüzde 12 artış kaydedilmiş. İşlemcinin aldığı puanlar sırasıyla 2.921 ve 17.475. 

    [bkzdh=170461}

    Intel'in sürüm planlarına gelince, 14. Nesil Core-HX serisi için herhangi bir duyuru tarihi paylaşılmadı. Ancak Meteor Lake işlemciler için 14 Aralık tarihine işaret ediliyor. Dolayısıyla söz konusu etkinlikte Raptor Lake Refresh mobil işlemcilerin de tanıtılması mümkün. Görünüşe göre Intel, iki farklı mobil mimari ile karşımıza çıkacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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