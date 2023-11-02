Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Raptor Lake Refresh masaüstü şlemcilerini duyuran Intel, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda CPU devi, çok yakında Raptor Lake Refresh'e ait mobil çözümleri piyasaya sürecek. Son olarak seriye dahil olacak Core i7-14700HX, 5,4 GHz'e ulaşan hızlarla Geekbench'te görüntülendi.

i7 mobil işlemciler 5,5 GHz saat hızına ulaşıyor

Bildiğiniz gibi Intel, 8P+12E çekirdek, 28 iş parçacığı ve 5,6GHz saat hızıyla Core i7-14700K modelini halihazırda tanıttı. Daha önce böyle bir konfigürasyon Core i7-13850HX ile sınırlıydı ve üreticiler arasında çok fazla tercih edilmedi. Şimdi bu tasarımın artık 14. Nesil Core serisini temel alan masaüstü ve mobil sistemlere ulaştığını görüyoruz.

Sızdırılan bilgilere göre yaklaşmakta olan Intel Core i7-14700HX, lansmandan önce Geekbench'te görünmeye başladı. Öyle ki paylaşılan listeye baktığımızda, işlemcinin 5.287 MHz saat hızına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak kıyaslamadan elde edilen ayrıntılı veriler, bu hızların 5.462MHz - 5,5 GHz aralığına kadar çıkacağını ortaya koyuyor. Bu rakamlar neredeyse masaüstü ile aynı.

Tam Boyutta Gör Performans açısından yeni CPU, artan çekirdek sayısı nedeniyle selefi 13700HX'ten yüzde 18,7 oranında daha iyi performans gösteriyor. Tek çekirdekte ise yüzde 12 artış kaydedilmiş. İşlemcinin aldığı puanlar sırasıyla 2.921 ve 17.475.

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Intel'in sürüm planlarına gelince, 14. Nesil Core-HX serisi için herhangi bir duyuru tarihi paylaşılmadı. Ancak Meteor Lake işlemciler için 14 Aralık tarihine işaret ediliyor. Dolayısıyla söz konusu etkinlikte Raptor Lake Refresh mobil işlemcilerin de tanıtılması mümkün. Görünüşe göre Intel, iki farklı mobil mimari ile karşımıza çıkacak.

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Intel 14.Nesil mobil işlemciler netleşti: 5,5GHz hızlara çıkacak