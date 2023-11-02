Intel 14.Nesil mobil işlemciler netleşti: 5,5GHz hızlara çıkacak

i7 mobil işlemciler 5,5 GHz saat hızına ulaşıyor
Bildiğiniz gibi Intel, 8P+12E çekirdek, 28 iş parçacığı ve 5,6GHz saat hızıyla Core i7-14700K modelini halihazırda tanıttı. Daha önce böyle bir konfigürasyon Core i7-13850HX ile sınırlıydı ve üreticiler arasında çok fazla tercih edilmedi. Şimdi bu tasarımın artık 14. Nesil Core serisini temel alan masaüstü ve mobil sistemlere ulaştığını görüyoruz.
Sızdırılan bilgilere göre yaklaşmakta olan Intel Core i7-14700HX, lansmandan önce Geekbench'te görünmeye başladı. Öyle ki paylaşılan listeye baktığımızda, işlemcinin 5.287 MHz saat hızına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak kıyaslamadan elde edilen ayrıntılı veriler, bu hızların 5.462MHz - 5,5 GHz aralığına kadar çıkacağını ortaya koyuyor. Bu rakamlar neredeyse masaüstü ile aynı.
[bkzdh=170461}
Intel'in sürüm planlarına gelince, 14. Nesil Core-HX serisi için herhangi bir duyuru tarihi paylaşılmadı. Ancak Meteor Lake işlemciler için 14 Aralık tarihine işaret ediliyor. Dolayısıyla söz konusu etkinlikte Raptor Lake Refresh mobil işlemcilerin de tanıtılması mümkün. Görünüşe göre Intel, iki farklı mobil mimari ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.