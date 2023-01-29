Nvidia RTX 4090 Ti kanlı canlı görüntülendi: Dört slot yer kaplıyor!

Tam Boyutta Gör Günümüzde Ada Lovelace mimarili RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, tepe model ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bugün MEGAsizeGPU, Nvidia RTX 4090 Ti veya Titan olduğu iddia edilen yeni bir kartın fotoğraflarını paylaştı.

RTX 4090 Ti/Titan devasa bir tasarımla geliyor

Bilindiği üzere Nvidia, henüz RTX 4090 Ti veya yeni bir Titan modelini onaylamadı. Ancak sızıntı kaynağı, görüntülerin RTX4090Ti veya Titan'a ait olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte söz konusu kartın, PCB'ye paralel ve dört slot yer kaplayan tasarımıyla devasa göründüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca fotoğrafta, Nvidia Titan serisinde karşımıza çıkan altın renkli soğutucu tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle Nvidia, yeni bir RTX Titan modeli ile karşımıza çıkabilir.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak yakın zamanlı sızıntılar RTX 4090Ti veya RTX 40 Titan modelinin, 18176 CUDA çekirdeği, 48GB GDDR6X bellek, 800W TBP (Total Board Power) ve PG137 PCB numarasına sahip olacağını bizleri gösterdi. Yeni sızıntıda yer verilen PCB numarası ise bu bilgileri doğruluyor.

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Ayrıca 800W TBP değerinin, maksimum rakamı temsil ettiğini belirtmemiz gerek. Dolayısıyla kartın TDP değeri çok daha düşük olabilir. Ancak tüm bu bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.

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