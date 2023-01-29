Nvidia RTX 4090 Ti kanlı canlı görüntülendi: Dört slot yer kaplıyor!

RTX 4090 Ti/Titan devasa bir tasarımla geliyor
Bilindiği üzere Nvidia, henüz RTX 4090 Ti veya yeni bir Titan modelini onaylamadı. Ancak sızıntı kaynağı, görüntülerin RTX4090Ti veya Titan'a ait olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte söz konusu kartın, PCB'ye paralel ve dört slot yer kaplayan tasarımıyla devasa göründüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca fotoğrafta, Nvidia Titan serisinde karşımıza çıkan altın renkli soğutucu tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle Nvidia, yeni bir RTX Titan modeli ile karşımıza çıkabilir.
Ayrıca 800W TBP değerinin, maksimum rakamı temsil ettiğini belirtmemiz gerek. Dolayısıyla kartın TDP değeri çok daha düşük olabilir. Ancak tüm bu bilgiler için biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?