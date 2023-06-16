AMD’nin Instinct MI300X kartının güç tüketimi şaşırttı: 1KW sınırına yaklaşıyoruz!

- AMD, 1 KW sınırına doğru ilerliyor
- Önceki nesle göre dev iyileşmeler var
- "Nükleer reaktör gerekecek"
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AMD, 1 KW sınırına doğru ilerliyor
Nvidia H100 GPU, 700W'a varan nominal güç tüketimiyle piyasaya sürüldüğünden beri en çok güç tüketen veri merkezi yongası olmuştu. Ancak bu durum daha da fazla güç tüketecek olan Instinct MI300X ile değişiyor. AMD'nin Instinct MI300X GPU'su piyasaya çıktığında 1KW'a yakın güç tüketerek en fazla güç tüketen yonga olacak.
Önceki nesle göre dev iyileşmeler var
AMD Instinct MI300X GPU'nun MI250X'te yer alan 220 işlem birimine karşılık 304 CDNA 3 işlem birimine sahip olması bekleniyor. Bu da yüzde 38'lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca çip, 192 GB kapasitede HBM3 bellek barındırıyor. Bu, MI250X tarafından kullanılan 128 GB HBM2e bellekten yüzde 50 daha fazla ve HBM3'ten bahsettiğimiz için çok daha yüksek aktarım hızları da göreceğiz.
Instinct MI300X GPU'nun ve devasa büyüklükteki 192 GB VRAM'in en büyük avantajı, büyük dil modellerini rakiplerinden daha az GPU ile çalıştırabilmesi olacak. Instinct MI300X, rakiplerinin 80 GB'lık H100 çiplerinden daha az GPU ile 540 Milyar parametreye kadar LLM çalıştırabiliyor.
"Nükleer reaktör gerekecek"
ISSCC 2023 konferansı sırasında AMD'nin CEO'su Dr. Lisa Su, yeni tasarımların benimsenmemesi halinde Zettascale bilişimin enerji talebini karşılamak için bir "Nükleer Reaktöre" ihtiyaç duyacağını ve bunun sadece bir sistem için geçerli olduğunu belirtti. Bununla birlikte, MI300X GPU'lar, özellikle PCIe form faktörlerinde daha düşük güç gereksinimleri ile muhafazakar varyantlarda da mevcut olacak. Bunlar henüz duyurulmadı ancak 2024 yılına kadar gelmeleri bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi