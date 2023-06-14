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    AMD yeni Instinct MI300 hızlandırıcısını duyurdu

    AMD Instinct MI300 hızlandırıcıları 8 kata kadar daha iyi yapay zekâ performansı ve özel çözüm ile 1.5TB seviyesine kadar HBM bellekleri sayesinde rekabette iddialı hale geliyor.
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    AMD Instinct MI300 Tam Boyutta Gör
    Kötü günler geçiren yonga pazarına adeta can suyu olan yapay zekâ trendini kaçırmak istemeyen tasarımcılar canla başla çalışıyor. AMD önceki nesle göre kat kat daha fazla yapay zekâ performansı sunan yeni Instinct MI300 hızlandırıcılarını duyurdu.

    AMD Instinct MI300X yeni kral

    AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı iki versiyon şeklinde sunuluyor. AMD Instinct MI300X sadece grafik hızlandırmaya odaklanırken AMD Instinct MI300A ise ilk kez x86 işlemci ve grafik birimini entegre etmesi ile dikkat çekiyor.

    AMD Instinct MI300X hızlandırıcısı 8 adet çiplet üzerinde toplamda 304 grafik kümesine kadar çıkıyor ve 24576 çekirdeğe ulaşıyor. Hızlandırıcıda 192GB HBM3 bellek yer alıyor. 153 milyar transistör barındıran hızlandırıcı bileşen içi 896GB/s bant genişliğine ulaşırken bellek bant genişliği ise 5.2TB/s oluyor.

    AMD ayrıca AMD Instinct Platform adında yeni bir çözüm daha duyurdu. Bu çözüm 8 adede kadar AMD Instinct MI300X hızlandırıcısı kullanabiliyor ve toplamda 1.5TB HBM3 bellek elde edilebiliyor.

    Yapay zekâya AMD Instinct MI300 hamlesi Tam Boyutta Gör

    AMD Instinct MI300A hızlandırıcısı ise 24 adede kadar Zen 4 çekirdeği barındırıyor ve 6 çiplet üzerinde 228 grafik kümesine kadar ölçeklendirilebiliyor. Bu sistemde 128GB HBM3 bellek yer alıyor. AMD Instinct MI300 serisi önceki nesle göre yapay zekâ performansında 8 kat, watt başına performansta ise 5 kat daha iyi. AMD Instinct MI300A hızlandırıcısı örneklenmeye başladı. AMD Instinct MI300X hızlandırıcısı ise yılın sonlarında örneklenecek.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 17 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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