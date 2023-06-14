AMD yeni Instinct MI300 hızlandırıcısını duyurdu

Tam Boyutta Gör Kötü günler geçiren yonga pazarına adeta can suyu olan yapay zekâ trendini kaçırmak istemeyen tasarımcılar canla başla çalışıyor. AMD önceki nesle göre kat kat daha fazla yapay zekâ performansı sunan yeni Instinct MI300 hızlandırıcılarını duyurdu.

AMD Instinct MI300X yeni kral

AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı iki versiyon şeklinde sunuluyor. AMD Instinct MI300X sadece grafik hızlandırmaya odaklanırken AMD Instinct MI300A ise ilk kez x86 işlemci ve grafik birimini entegre etmesi ile dikkat çekiyor.

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AMD Instinct MI300X hızlandırıcısı 8 adet çiplet üzerinde toplamda 304 grafik kümesine kadar çıkıyor ve 24576 çekirdeğe ulaşıyor. Hızlandırıcıda 192GB HBM3 bellek yer alıyor. 153 milyar transistör barındıran hızlandırıcı bileşen içi 896GB/s bant genişliğine ulaşırken bellek bant genişliği ise 5.2TB/s oluyor.

AMD ayrıca AMD Instinct Platform adında yeni bir çözüm daha duyurdu. Bu çözüm 8 adede kadar AMD Instinct MI300X hızlandırıcısı kullanabiliyor ve toplamda 1.5TB HBM3 bellek elde edilebiliyor.

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AMD Instinct MI300A hızlandırıcısı ise 24 adede kadar Zen 4 çekirdeği barındırıyor ve 6 çiplet üzerinde 228 grafik kümesine kadar ölçeklendirilebiliyor. Bu sistemde 128GB HBM3 bellek yer alıyor. AMD Instinct MI300 serisi önceki nesle göre yapay zekâ performansında 8 kat, watt başına performansta ise 5 kat daha iyi. AMD Instinct MI300A hızlandırıcısı örneklenmeye başladı. AMD Instinct MI300X hızlandırıcısı ise yılın sonlarında örneklenecek.

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Yapay zekâya AMD Instinct MI300 hamlesi