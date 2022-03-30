AMD'nin kırpılmış Playstation 5 APU'larını madencilere sattığı ortaya çıktı

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Ekran kartlarında yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları sebebiyle üreticilerin farklı madencilik cihazlarına yöneldiklerini görüyoruz. Günümüzde Playstation 5’te kullanın APU’nun kırpılmış versiyonlarını piyasaya sürmeye başlayan AMD’nin, bu APU’ları kripto madencilere sattığı iddia ediliyor.

Madencilik için özel olarak tasarlandığı iddia ediliyor

ASRock’ın 13.499 euro fiyat ile satışa sunulan BC250 madencilik sistemine ulaşmayı başaran Komachi isimli bir Twitter kullanıcısı, sistemde kullanılan 12 adet AMD BC-250 ekran kartının Playstation 5 APU’suna dayandığını bildirdi. BC-250’nin bazı işlevsel hesaplama çekirdekleri çıkartılan ve ayrı olarak tasarlanan bir Playstation 5 APU’su olduğunu iddia eden kullanıcı, sistemin toplam 610 MH/s yonga başına ise 50 MH/s kazım oranına ulaşabildiğini söylüyor.

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Geçtiğimiz aylarda madencilik çiftlikleri ile özel anlaşmalar gerçekleştirdiği ortaya çıkan Nvidia'dan sonra AMD tarafından da benzer bir hamlenin gelmesinin oldukça şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Zira masaüstü ekran kartlarının yanı sıra Playstation 5'e ulaşmak isteyen birçok kullanıcı günümüzde stok sorunları ile karşılaşıyor.

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AMD'nin Playstation 5 APU'su madencilik sisteminde gözüktü