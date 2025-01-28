AMD FSR 4.0 Radeon sürücülerinde görüldü: Sınırlama sürüyor

AMD FSR 4.0 çok yakında geliyor
FSR teknolojisi, bildiğiniz gibi ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi. FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Ancak bir süredir, bu özelliğin RDNA 4 mimarisi ile sınırlı olacağı gündemde. Şimdi ise AMD'nin Aralık ayının sonlarında yayınladığı Radeon Preview sürücüsünde "amdxcffx64.dll" adlı dosya bir dosya keşfedildi.
Yeni sürücünün henüz resmi kanallar üzerinden paylaşılmadığını söyleyelim. En son paylaşılan resmi beta sürücüsü ise bu dosyayı içermiyor. Dolayısıyla yeni sürücü, CES 2025 demoları için kullanılmış olabilir. AMD, CES 2025 kapsamında tanıtılan Radeon RX 9070 serisini halen piyasaya sürmüş değil. Daha önce ise bu gecikmenin yazılımsal çalışmalar nedeniyle yaşandığını paylaşılmıştı.
AMD'nin buradaki odak noktası ise, kartların çıkışında daha fazla FSR 4.0 uyumlu yapıma sahip olması. Üstelik FSR 3.1 destekli yapımların halihazırda FSR 4.0'ü destekleyeceği de doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)