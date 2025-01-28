Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD FSR 4.0 Radeon sürücülerinde görüldü: Sınırlama sürüyor

    AMD'nin merakla beklenen AI destekli çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi FSR 4.0, Radeon sürücülerinde görünmeye başladı. Ancak önemli bir sınırlamayla geliyor. İşte detaylar...
    AMD FSR 4.0 Radeon sürücülerinde görüldü: Sınırlama sürüyor Tam Boyutta Gör
    AMD ve Nvidia arasında yaşanan rekabet, bildiğiniz gibi yerini ölçeklendirme ve yapay zeka teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda CES 2025 kapsamında tanıtılması beklenen FSR 4.0, AMD'nin bu yılki en önemli gelişmelerinden biri olarak niteliğinde. Son olarak FSR 4.0 Radeon sürücülerinde görünmeye başladı.

    AMD FSR 4.0 çok yakında geliyor

    FSR teknolojisi, bildiğiniz gibi ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi. FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Ancak bir süredir, bu özelliğin RDNA 4 mimarisi ile sınırlı olacağı gündemde. Şimdi ise AMD'nin Aralık ayının sonlarında yayınladığı Radeon Preview sürücüsünde "amdxcffx64.dll" adlı dosya bir dosya keşfedildi.

    AMD FSR 4.0 Radeon sürücülerinde görüldü: Sınırlama sürüyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sızıntı, hem FSR 4.0 hem de FSR 3.1 uygulamalarını içeriyor ve daha önceki sürümlerine kıyasla (6.5MB) 17MB boyutlara sahip. Sızıntı kaynağı ise, bu dosyalar üzerinden FSR 4.0'ın 8 bitlik kayan nokta uygulamasıyla AI desteğine sahip olduğunu doğruladı. Ancak bunun için gerekli WMMA yani (Mave Matrix Multiply Accumulate) yalnızca RDNA4 mimarili GPU'lar ile destekleniyor.

    Yeni sürücünün henüz resmi kanallar üzerinden paylaşılmadığını söyleyelim. En son paylaşılan resmi beta sürücüsü ise bu dosyayı içermiyor. Dolayısıyla yeni sürücü, CES 2025 demoları için kullanılmış olabilir. AMD, CES 2025 kapsamında tanıtılan Radeon RX 9070 serisini halen piyasaya sürmüş değil. Daha önce ise bu gecikmenin yazılımsal çalışmalar nedeniyle yaşandığını paylaşılmıştı.

    AMD'nin buradaki odak noktası ise, kartların çıkışında daha fazla FSR 4.0 uyumlu yapıma sahip olması. Üstelik FSR 3.1 destekli yapımların halihazırda FSR 4.0'ü destekleyeceği de doğrulandı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kullandığınız ağın, tarayıcının veya cihazın ayarları başka biri (ör. ebeveyn ya da yönetici) tarafından kontrol edildiğinden şu anda güvenli arama ayarınızı değiştiremezsiniz windows 11 home ve pro farkı honda civic kasa isimleri dikişten sonra şişlik nasıl geçer alttan alınan ders ortalamayı nasıl etkiler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum