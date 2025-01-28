AMD FSR 4.0 Radeon sürücülerinde görüldü: Sınırlama sürüyor

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Tam Boyutta Gör AMD ve Nvidia arasında yaşanan rekabet, bildiğiniz gibi yerini ölçeklendirme ve yapay zeka teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda CES 2025 kapsamında tanıtılması beklenen FSR 4.0, AMD'nin bu yılki en önemli gelişmelerinden biri olarak niteliğinde. Son olarak FSR 4.0 Radeon sürücülerinde görünmeye başladı.

AMD FSR 4.0 çok yakında geliyor

FSR teknolojisi, bildiğiniz gibi ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi. FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Ancak bir süredir, bu özelliğin RDNA 4 mimarisi ile sınırlı olacağı gündemde. Şimdi ise AMD'nin Aralık ayının sonlarında yayınladığı Radeon Preview sürücüsünde "amdxcffx64.dll" adlı dosya bir dosya keşfedildi.

Tam Boyutta Gör Yeni sızıntı, hem FSR 4.0 hem de FSR 3.1 uygulamalarını içeriyor ve daha önceki sürümlerine kıyasla (6.5MB) 17MB boyutlara sahip. Sızıntı kaynağı ise, bu dosyalar üzerinden FSR 4.0'ın 8 bitlik kayan nokta uygulamasıyla AI desteğine sahip olduğunu doğruladı. Ancak bunun için gerekli WMMA yani (Mave Matrix Multiply Accumulate) yalnızca RDNA4 mimarili GPU'lar ile destekleniyor.

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Yeni sürücünün henüz resmi kanallar üzerinden paylaşılmadığını söyleyelim. En son paylaşılan resmi beta sürücüsü ise bu dosyayı içermiyor. Dolayısıyla yeni sürücü, CES 2025 demoları için kullanılmış olabilir. AMD, CES 2025 kapsamında tanıtılan Radeon RX 9070 serisini halen piyasaya sürmüş değil. Daha önce ise bu gecikmenin yazılımsal çalışmalar nedeniyle yaşandığını paylaşılmıştı.

AMD'nin buradaki odak noktası ise, kartların çıkışında daha fazla FSR 4.0 uyumlu yapıma sahip olması. Üstelik FSR 3.1 destekli yapımların halihazırda FSR 4.0'ü destekleyeceği de doğrulandı.

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AMD FSR 4.0 Radeon sürücülerinde görüldü: Sınırlama sürüyor