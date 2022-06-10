AMD'nin yeni RX 7000 serisi detaylanıyor: Watt başına performans artacak

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RDNA 2 mimarisi ile sektördeki rekabeti arttırmayı başaran AMD, yakında RDNA 3 tabanlı RX 7000 ekran kartlarını piyasaya sürecek. Bugün Radeon Technologies Group Mühendislik Kıdemli Başkan Yardımcısı David Wang, şirketin yeni nesil RDNA ve CDNA ürünleri hakkında yeni detaylar paylaştı.

Bu yıl içerisinde kullanıcılara sunulacak

Şirketin iddialarına göre yeni nesil RDNA 3 mimarisi, bir önceki nesile kıyasla watt başına yüzde 50'nin üzerinden daha iyi bir performans sunacak. Bununla birlikte önceden ortaya çıkan ve RDNA 3'ün şirketin gelişmiş yonga paketi içeren ilk mimari olacağına dair söylentileri de onaylayan AMD, kullanıcıların karşısına yeniden yapılandırılmış bir bilgi işlem birimi ve yeni optimize edilmiş grafik işlem hattı ile çıkacak.

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Ayrıca AMD, veri merkezlerinde kullanacak yeni CDNA3'ün dünyanın ilk exascale APU tasarımı olacağını duyurdu. APU ve GPU yongalarının tek bir pakette birleştirilmesiyle elde edilen bu yöntem ile kurumsal tarafta iddialı gelen şirket, Instinct MI300 serisi içerisinde gelecek CDNA 3 ürünlerini 2022'de piyasaya sürecek.

AMD Ryzen işlemcilerin yol haritası belli oldu 6 sa. önce eklendi

Son olarak paylaşılan yol haritasında Zen 5 işlemciler ile benzer zamanlarda tanıtılması beklenen RDNA 4'e de değinen kırmızı ekip, fazla ayrıntı vermeden mimarinin daha gelişmiş bir düğüm kullanacağını bildirdi.

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AMD'nin yeni nesil ekran kartlarından ilk bilgiler geldi