Samsung artık dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticisi değil

Intel yeni lider ama Samsung geri dönebilir
Intel, 2023'te küresel yarı iletken çip segmentinde Samsung'u geride bırakmayı başardı. Intel'in geliri de düştü, ancak firma Samsung kadar etkilenmedi. Intel'in geliri 2022'de 59,8 milyar dolardan yüzde 15 düşüşle 2023'te 50,5 milyar dolara gerilese de bu Samsung’u geçmeye yetti.
Bellek yongalarına olan talebin artması beklendiğinden ve bellek yongalarının fiyatları da geçen yıla göre yükseldiğinden Samsung'un gelirinin 2024 yılında artması bekleniyor. Bu iki eğilimin de 2024 yılında Samsung'un gelirinde iyi bir artış sağlaması ve Intel’i geçmesi muhtemel. Ek olarak Samsung'un LPDDR5X DRAM'inin Intel'in bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek Lunar Lake MX çiplerine yerleştirilmesi bekleniyor ki bu da şirket için iyi bir haber.Kaynakça https://www.counterpointresearch.com/insights/global-semiconductor-revenues-decline-8-8-in-2023-ai-promises-gains-in-2024/ https://www.sammobile.com/news/intel-overtakes-samsung-worlds-biggest-semiconductor-chip-company/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.