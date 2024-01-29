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    Anlık Bildirim

    Samsung artık dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticisi değil

    Samsung yıllardır dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticisi konumundaydı ancak bu liderlik koltuğunu kaptırdı. Artık bu alanın yeni lideri Intel olmuş durumda.
    Samsung artık dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticisi değil Tam Boyutta Gör
    Samsung artık dünyanın en büyük yarı iletken çip üretici değil. Counterpoint Research'ün son rakamlarına göre, Samsung Electronics'in yarı iletken çip bölümünden elde ettiği gelir 2022'de 70,2 milyar dolardan 2023'te 43,4 milyar dolara düştü. Bu, bellek yongaları pazarındaki düşüş ve Samsung'un gelişmiş yonga üretim süreçleri için müşteri bulamaması nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 38'lik büyük bir düşüş anlamına geliyor.

    Intel yeni lider ama Samsung geri dönebilir

    Intel, 2023'te küresel yarı iletken çip segmentinde Samsung'u geride bırakmayı başardı. Intel'in geliri de düştü, ancak firma Samsung kadar etkilenmedi. Intel'in geliri 2022'de 59,8 milyar dolardan yüzde 15 düşüşle 2023'te 50,5 milyar dolara gerilese de bu Samsung’u geçmeye yetti.

    Samsung artık dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticisi değil Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zeka patlaması ve bulut sunucuları için güçlü GPU'lara olan talebin artması sayesinde dünyada gelirini en çok artıran yarı iletken çip şirketi oldu. Nvidia, 2022'de 16,3 milyar dolar olan gelirinin 2023'te 30,3 milyar dolara ulaşmasıyla gelirinde yüzde 86'lık muazzam bir büyüme kaydetti. Böylesine hızlı bir yükseliş sayesinde Nvidia, 2022'de onuncu sırada yer alırken 2023'te üçüncü sıraya yükseldi.

    Bellek yongalarına olan talebin artması beklendiğinden ve bellek yongalarının fiyatları da geçen yıla göre yükseldiğinden Samsung'un gelirinin 2024 yılında artması bekleniyor. Bu iki eğilimin de 2024 yılında Samsung'un gelirinde iyi bir artış sağlaması ve Intel’i geçmesi muhtemel. Ek olarak Samsung'un LPDDR5X DRAM'inin Intel'in bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek Lunar Lake MX çiplerine yerleştirilmesi bekleniyor ki bu da şirket için iyi bir haber.

    Kaynakça https://www.counterpointresearch.com/insights/global-semiconductor-revenues-decline-8-8-in-2023-ai-promises-gains-in-2024/ https://www.sammobile.com/news/intel-overtakes-samsung-worlds-biggest-semiconductor-chip-company/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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