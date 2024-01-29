Tam Boyutta Gör Samsung artık dünyanın en büyük yarı iletken çip üretici değil. Counterpoint Research'ün son rakamlarına göre, Samsung Electronics'in yarı iletken çip bölümünden elde ettiği gelir 2022'de 70,2 milyar dolardan 2023'te 43,4 milyar dolara düştü. Bu, bellek yongaları pazarındaki düşüş ve Samsung'un gelişmiş yonga üretim süreçleri için müşteri bulamaması nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 38'lik büyük bir düşüş anlamına geliyor.

Intel yeni lider ama Samsung geri dönebilir

Intel, 2023'te küresel yarı iletken çip segmentinde Samsung'u geride bırakmayı başardı. Intel'in geliri de düştü, ancak firma Samsung kadar etkilenmedi. Intel'in geliri 2022'de 59,8 milyar dolardan yüzde 15 düşüşle 2023'te 50,5 milyar dolara gerilese de bu Samsung’u geçmeye yetti.

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka patlaması ve bulut sunucuları için güçlü GPU'lara olan talebin artması sayesinde dünyada gelirini en çok artıran yarı iletken çip şirketi oldu. Nvidia, 2022'de 16,3 milyar dolar olan gelirinin 2023'te 30,3 milyar dolara ulaşmasıyla gelirinde yüzde 86'lık muazzam bir büyüme kaydetti. Böylesine hızlı bir yükseliş sayesinde Nvidia, 2022'de onuncu sırada yer alırken 2023'te üçüncü sıraya yükseldi.

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Bellek yongalarına olan talebin artması beklendiğinden ve bellek yongalarının fiyatları da geçen yıla göre yükseldiğinden Samsung'un gelirinin 2024 yılında artması bekleniyor. Bu iki eğilimin de 2024 yılında Samsung'un gelirinde iyi bir artış sağlaması ve Intel’i geçmesi muhtemel. Ek olarak Samsung'un LPDDR5X DRAM'inin Intel'in bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek Lunar Lake MX çiplerine yerleştirilmesi bekleniyor ki bu da şirket için iyi bir haber.

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Samsung artık dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticisi değil