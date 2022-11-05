Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX hız aşırtma performansıyla şaşırtabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde AMD, RDNA 3 mimarisini temel alan yeni nesil Radeon RX 7900 XT ve RX7900 XTX ekran kartlarını tanıttı. Yeni paylaşılan bilgilere göre, amiral gemisi ekran kartları hız aşırtma performansı ile kullanıcıları şaşırtabilir.

Navi 31, 3.0GHz hızlara ulaşabilir

Bilindiği üzere RX 7900 XTX, 2,5 GHz'lik bir maksimum saat hızı ile gelirken, RX 7900 XT yalnızca 2,4 GHz'e kadar çıkıyor. Ancak RDNA 3 etkinliğinde PC World'e açıklamalarda bulunan AMD, Navi 31 GPU'nun RX 7900 serisi için resmi saatlerden çok daha yüksek olan 3.0 GHz'e kadar ölçeklenecek şekilde tasarlandığını söyledi.

RX 7900 XTX'in referans 355W TDP değerini göz önünde tutarak, hız aşırtma konusunda rakibi RTX 4090'dan daha verimli olacağını söyleyebiliriz. Yeni ekran kartlarının referans saat hızları söylentilerin aksini gösteriyor olsa da, bu durum yönetim kurulu ortaklarından gelecek özel tasarımlar ile değişiklik gösterebilir. Ancak ASUS dışında hiçbir üretici henüz özel tasarımlarını açıklamadı.

AMD Radeon RX 7900 XTX ve Nvidia RTX 4090 oyunlarda karşı karşıya 1 gün önce eklendi

AMD'nin RDNA 3 grafik mimarisi, RX 7900 XT ve RX 7900 XTX ekran kartları hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki birkaç hafta içinde gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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Radeon RX 7900 XT ve XTX hız aşırtma performansıyla şaşırtabilir!