Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX hız aşırtma performansıyla şaşırtabilir

Navi 31, 3.0GHz hızlara ulaşabilir
Bilindiği üzere RX 7900 XTX, 2,5 GHz'lik bir maksimum saat hızı ile gelirken, RX 7900 XT yalnızca 2,4 GHz'e kadar çıkıyor. Ancak RDNA 3 etkinliğinde PC World'e açıklamalarda bulunan AMD, Navi 31 GPU'nun RX 7900 serisi için resmi saatlerden çok daha yüksek olan 3.0 GHz'e kadar ölçeklenecek şekilde tasarlandığını söyledi.
RX 7900 XTX'in referans 355W TDP değerini göz önünde tutarak, hız aşırtma konusunda rakibi RTX 4090'dan daha verimli olacağını söyleyebiliriz. Yeni ekran kartlarının referans saat hızları söylentilerin aksini gösteriyor olsa da, bu durum yönetim kurulu ortaklarından gelecek özel tasarımlar ile değişiklik gösterebilir. Ancak ASUS dışında hiçbir üretici henüz özel tasarımlarını açıklamadı.
AMD'nin RDNA 3 grafik mimarisi, RX 7900 XT ve RX 7900 XTX ekran kartları hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki birkaç hafta içinde gün yüzüne çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence