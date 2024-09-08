Nvidia hızlandırıcıları Çin’de kol geziyor, büyük avantaj sağlanıyor: Ambargolar sözde mi kalıyor?

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Tam Boyutta Gör Çin’in yapay zekâ teknolojilerinde ilerlemesini engellemek isteyen ABD yönetimi uzun süredir en yeni hızlandırıcıların ülkeye satılmasını yasaklamış, sadece performans olarak daha geriden gelen kartların satışına onay vermişti.

Çin büyük avantaj sağlıyor

Alibaba, Tencent, Huawei gibi markaların en yeni Nvidia hızlandırıcılarına erişimi olmadığı için sunucu hizmetlerinde yerel çözümler öne çıkıyor. Ya da Nvidia H20 gibi kırpılmış hızlandırıcılara yönelmek zorunda kalıyor.

Çin bir şekilde ABD ambargolarının açıklarını buluyor 3 ay önce eklendi

Ne var ki ülkenin küçük ölçekli güneş enerjisi şirketleri yapay zekâ yonga kiralama hizmeti sunmaya başladı. 8 adet Nvidia A100 hızlandırıcısından oluşan sunucunun saatlik kirası 6$. Bu rakam ABD’de 10$ civarında. Neredeyse yarı yarıya bir farkla Çinli yapay zekâ projeleri sistemleri eğitebiliyor.

Kiralamanın bu kadar ucuz olmasının sebebi ise ülkede bol miktarda bulunan A100 ve H100 hızlandırıcılar. Tahminlere göre ülkede 100 bin civarında Nvidia H100 hızlandırıcısı mevcut ve bunlara Taobao, Xiaohongshu gibi pazarlarda erişilebiliyor. Fiyatlar da 23000$-30000$ arasında değişiyor.

Bazı firmalar Amazon gibi devlerden sunucu kiralayıp bunları Çin’de üniversitelere sunuyor ve yapay zekâ projelerinin eğitilmesini sağlıyor. Ya da çevre ülkelerde firmalar kurarak Nvidia hızlandırıcılar satın alıyor ve bunları Çin’deki firmalara kiralıyor. Yani kısaca Çin’i durdurmak pek mümkün olmuyor.

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Çin’de Nvidia sunucu kiralama daha ucuz