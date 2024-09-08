Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia hızlandırıcıları Çin’de kol geziyor, büyük avantaj sağlanıyor: Ambargolar sözde mi kalıyor?

    Ağır ambargolara rağmen Nvidia’nın yasaklı hızlandırıcılarını Çin’de bol bol bulmak mümkün. KOBİ’ler bu sayede yapay zekâ sunucu kiralamalarını ABD’den çok daha ucuza sunuyor.
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Çin’in yapay zekâ teknolojilerinde ilerlemesini engellemek isteyen ABD yönetimi uzun süredir en yeni hızlandırıcıların ülkeye satılmasını yasaklamış, sadece performans olarak daha geriden gelen kartların satışına onay vermişti.

    Çin büyük avantaj sağlıyor

    Alibaba, Tencent, Huawei gibi markaların en yeni Nvidia hızlandırıcılarına erişimi olmadığı için sunucu hizmetlerinde yerel çözümler öne çıkıyor. Ya da Nvidia H20 gibi kırpılmış hızlandırıcılara yönelmek zorunda kalıyor.

    Ne var ki ülkenin küçük ölçekli güneş enerjisi şirketleri yapay zekâ yonga kiralama hizmeti sunmaya başladı. 8 adet Nvidia A100 hızlandırıcısından oluşan sunucunun saatlik kirası 6$. Bu rakam ABD’de 10$ civarında. Neredeyse yarı yarıya bir farkla Çinli yapay zekâ projeleri sistemleri eğitebiliyor.

    Kiralamanın bu kadar ucuz olmasının sebebi ise ülkede bol miktarda bulunan A100 ve H100 hızlandırıcılar. Tahminlere göre ülkede 100 bin civarında Nvidia H100 hızlandırıcısı mevcut ve bunlara Taobao, Xiaohongshu gibi pazarlarda erişilebiliyor. Fiyatlar da 23000$-30000$ arasında değişiyor.

    Bazı firmalar Amazon gibi devlerden sunucu kiralayıp bunları Çin’de üniversitelere sunuyor ve yapay zekâ projelerinin eğitilmesini sağlıyor. Ya da çevre ülkelerde firmalar kurarak Nvidia hızlandırıcılar satın alıyor ve bunları Çin’deki firmalara kiralıyor. Yani kısaca Çin’i durdurmak pek mümkün olmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    onderweb 4 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yaratıcı eczane isimleri muhabbet kuşuna aspirin verilir mi lamictal yorumları esenyurt çingene mahallesi nerede 4 haneli şifre kırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız