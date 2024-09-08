Nvidia hızlandırıcıları Çin’de kol geziyor, büyük avantaj sağlanıyor: Ambargolar sözde mi kalıyor?

Çin büyük avantaj sağlıyor
Alibaba, Tencent, Huawei gibi markaların en yeni Nvidia hızlandırıcılarına erişimi olmadığı için sunucu hizmetlerinde yerel çözümler öne çıkıyor. Ya da Nvidia H20 gibi kırpılmış hızlandırıcılara yönelmek zorunda kalıyor.
Ne var ki ülkenin küçük ölçekli güneş enerjisi şirketleri yapay zekâ yonga kiralama hizmeti sunmaya başladı. 8 adet Nvidia A100 hızlandırıcısından oluşan sunucunun saatlik kirası 6$. Bu rakam ABD’de 10$ civarında. Neredeyse yarı yarıya bir farkla Çinli yapay zekâ projeleri sistemleri eğitebiliyor.
Kiralamanın bu kadar ucuz olmasının sebebi ise ülkede bol miktarda bulunan A100 ve H100 hızlandırıcılar. Tahminlere göre ülkede 100 bin civarında Nvidia H100 hızlandırıcısı mevcut ve bunlara Taobao, Xiaohongshu gibi pazarlarda erişilebiliyor. Fiyatlar da 23000$-30000$ arasında değişiyor.
Bazı firmalar Amazon gibi devlerden sunucu kiralayıp bunları Çin’de üniversitelere sunuyor ve yapay zekâ projelerinin eğitilmesini sağlıyor. Ya da çevre ülkelerde firmalar kurarak Nvidia hızlandırıcılar satın alıyor ve bunları Çin’deki firmalara kiralıyor. Yani kısaca Çin’i durdurmak pek mümkün olmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.