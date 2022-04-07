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    AMD, işlemcilerde izinsiz ayar değişimini doğruladı

    AMD Adrenalin kontrol yazılımının belirli senaryolarda hız aşırtma protokollerini kullanıcının izni olmadan değiştirmesi problemi firma tarafından da kabul edildi. 
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    AMD Adrenalin

    Geçtiğimiz günlerde AMD Adrenalin yazılımının belirli senaryolarda hız aşırtma protokollerini kullanıcının izni olmadan değiştirdiği ve istenmeyen sonuçlar doğurabilecek durumlara sebebiyet verebileceği ortaya çıkmıştı. AMD konuyu doğruladı. 

    AMD Adrenalin yazılımında problem

    Sosyal medya ve haber sitelerinde ortaya çıkan bilgilere göre AMD Adrenalin yazılımı CPU PBO ve Precision Boost ayarlarını izinsiz bir şekilde manipüle ediyor. Yani güç kısıtlamalarını değiştirerek maksimum boost frekansını ayarlayabiliyor. Ekran kartı profili varsayılan ayarlarda bile olsa durum değişmiyor. 

    İşin ilginç tarafı sadece AMD Ryzen ve AMD Radeon yongaları bir arada iken devreye giriyor. Yani Intel işlemci veya Nvidia ekran kartından birisi yer alıyorsa her şey nizami bir şekilde devam ediyor. 

    AMD yaptığı açıklamada hatanın farkında olduklarını ve inceleme başlattıklarını belirtti. Yapılan inceleme sonrasında kullanıcılar ile daha fazla bilgi paylaşılacak. Bununla birlikte kullanıcıların ne tür tedbirler alabileceği açıklanmadı. 

    AMD bir süre önce Ryzen Master yazılımı ile hız aşırtmayı daha kolay bir hale getirmişti. Ne var ki hız aşırtma hassas bir konu ve kullanıcının garanti dışı kalabileceği ile ilgili uyarı alması gerekiyor. Sistem otomatik ayarlama yaptığı için bu uyarı da yapılmıyor. Ayrıca hız aşırtmanın yan etkileri de cabası. 
     

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 hafta önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 hafta önce

    direk 10k

    LooF 1 hafta önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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