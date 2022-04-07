AMD, işlemcilerde izinsiz ayar değişimini doğruladı

Geçtiğimiz günlerde AMD Adrenalin yazılımının belirli senaryolarda hız aşırtma protokollerini kullanıcının izni olmadan değiştirdiği ve istenmeyen sonuçlar doğurabilecek durumlara sebebiyet verebileceği ortaya çıkmıştı. AMD konuyu doğruladı.

AMD Adrenalin yazılımında problem

Sosyal medya ve haber sitelerinde ortaya çıkan bilgilere göre AMD Adrenalin yazılımı CPU PBO ve Precision Boost ayarlarını izinsiz bir şekilde manipüle ediyor. Yani güç kısıtlamalarını değiştirerek maksimum boost frekansını ayarlayabiliyor. Ekran kartı profili varsayılan ayarlarda bile olsa durum değişmiyor.

AMD Adrenalin yazılımında risk 3 gün önce eklendi

İşin ilginç tarafı sadece AMD Ryzen ve AMD Radeon yongaları bir arada iken devreye giriyor. Yani Intel işlemci veya Nvidia ekran kartından birisi yer alıyorsa her şey nizami bir şekilde devam ediyor.

AMD yaptığı açıklamada hatanın farkında olduklarını ve inceleme başlattıklarını belirtti. Yapılan inceleme sonrasında kullanıcılar ile daha fazla bilgi paylaşılacak. Bununla birlikte kullanıcıların ne tür tedbirler alabileceği açıklanmadı.

AMD bir süre önce Ryzen Master yazılımı ile hız aşırtmayı daha kolay bir hale getirmişti. Ne var ki hız aşırtma hassas bir konu ve kullanıcının garanti dışı kalabileceği ile ilgili uyarı alması gerekiyor. Sistem otomatik ayarlama yaptığı için bu uyarı da yapılmıyor. Ayrıca hız aşırtmanın yan etkileri de cabası.



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