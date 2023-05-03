AMD patronu mutlu ama net gelir kaybı yüzde 100’den fazla!

Gelir düştü, zarar var
Lisa Su: Çok iyi bir çeyrek
Lisa Su ayrıca bu çeyrekte yeni RDNA 3 GPU'ların geleceğini de doğruladı. İçinde bulunduğumuz ikinci çeyrek içerisinde AMD ana akım Radeon RX 7000 serisi yani RX 7700 ve RX 7600 serilerini piyasaya sürecek. Görünüşe göre bu kartlar bu ayın sonunda duyurulacak.Kaynakça https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2023-5-2-amd-reports-first-quarter-2023-financial-results.html https://www.tweaktown.com/news/91312/amd-reports-sizable-operating-loss-as-ryzen-revenue-plummets-in-q1-2023/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah