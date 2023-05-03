AMD patronu mutlu ama net gelir kaybı yüzde 100’den fazla!

Tam Boyutta Gör AMD uzunca bir süredir finansal anlamda güçlü bir iş çıkarıyordu fakat içinde bulunulan pazar şartlarından dolayı firma gelirlerinde ve kârlılığında düşüş görmekten kaçınamadı. Bu çeyrekteki gelirler ciddi düşüş yaşamasa da neredeyse her iş kolunda AMD kârlılık sorunları yaşadı. Bu düşüşler ise sürpriz değil. Halihazırda bulunan piyasa ve ekonomik şartlar tüm firmaların gelirlerinde ciddi düşüşlere neden oluyor.

Gelir düştü, zarar var

Tam Boyutta Gör 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarına göre AMD’nin gelirleri yüzde 9 düşerek 5,4 milyar dolar olarak tablolara yansıdı. Firmanın operasyon gelirleri bir önceki yılın aynı dönemindeki 950 milyon dolar gelire kıyasla yüzde 115 düşerek 145 milyon dolar zarar olarak gerçekleşti. Firmanın net gelirleri de benzer şekilde yüzde 118 düşüşle 786 milyon dolar gelirden 139 milyon dolar net zarara ulaştı.

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Tam Boyutta Gör AMD’nin Ryzen ürünlerini kapsıyan İstemci Segmenti’nin gelirleri yıllık bazda yüzde 65 düşüşle 2 milyar dolardan 700 milyon dolara geriledi. Bu segment tek başında 172 milyon dolar işletme zararı bildirdi. Öte yandan AMD’nin gömülü işlemcilerinin olduğu iş bölümü ise tam tersi performans sergiledi. Bu bölüm gelirlerini yüzde 163 artırarak 1,6 milyar dolara yükseltti. Bu bölümün kasaya soktuğu para ise 798 milyon dolar oldu.

Lisa Su: Çok iyi bir çeyrek

Tam Boyutta Gör AMD’nin CEO’su Lisa Su yaptığı açıklamada "Karma talep ortamında beklenenden daha iyi gelir ve kazanç sağladığımız için ilk çeyrekte çok iyi bir performans gösterdik. "Bu çeyrekte birden fazla lider ürünü piyasaya sürdük ve yapay zeka yol haritamızı ve müşteri katılımlarımızı hızlandırarak önemli ilerlemeler kaydettik. Daha uzun vadede, yol haritalarımızı başarıyla sunarken, stratejik veri merkezi ve yerleşik önceliklerimizi uygularken ve yapay zeka portföyümüzün benimsenmesini hızlandırırken önemli büyüme fırsatları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Bir diğer yandan AMD’nin oyun tarafı beklenenden daha güçlü bir performans sergiledi. AMD’nin oyun gelirlerinin içerisinde konsollar ve ekran kartları bulunuyor. Bu bölümdeki gelirler hafif düşüş yaşadı ama AMD’ye göre RX 7900 XTX başta olmak üzere Radeon satışları önceki çeyreğe göre artış gösterdi. Tüm bunların ışığında oyun gelirleri yüzde 6 düşüşle 1,8 milyar dolar gelir ve 314 milyon dolar operasyon geliri sağladı.

Lisa Su ayrıca bu çeyrekte yeni RDNA 3 GPU'ların geleceğini de doğruladı. İçinde bulunduğumuz ikinci çeyrek içerisinde AMD ana akım Radeon RX 7000 serisi yani RX 7700 ve RX 7600 serilerini piyasaya sürecek. Görünüşe göre bu kartlar bu ayın sonunda duyurulacak.

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