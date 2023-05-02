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    Anlık Bildirim

    AMD, Samsung’un 4nm üretim sürecine geçiş yapıyor

    AMD, şimdilik belirsiz bir ürün gurubu için Samsung’un 4nm üretim sürecine geçiş yapmış olabilir. Henüz resmi açıklama olmasa da TSMC’nin doluluk oranı AMD’yi bu karar itmiş olabilir.
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    AMD, Samsung’un 4nm üretim sürecine geçiş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un dökümhane iş birimi halihazırda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC’nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak verim ve performans konusunda yaşanan sıkıntılardan aylar sonra piyasanın en büyük oyuncularından olan AMD’nin Samsung’a geri döndüğü belirtiliyor.

    AMD, Samsung 4nm'yi kullanacak

    OreXda'da tarafından ortaya atılan bilgiye göre AMD, Samsung Foundry ile 4nm üretim sürecinin kullanılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak AMD’nin hangi ürünlerinde Samsung’un 4nm sürecini kullanacağı belli değil. Belli olan şey ise TSMC’nin kapasitesinin dolu olması. TSMC piyasanın en büyük üreticisi olsa da talebe yetişmekte zorlanıyor.

    AMD, Samsung’un 4nm üretim sürecine geçiş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan AMD, Samsung’un üretim bantlarını yaklaşan Ryzen 7040 Phoonix APU’ları için kullanabilir. Burada bir gecikme söz konusu ve firma sözlerini yerine getirmek için Samsung’a muhtaç gibi duruyor. Samsung ise halihazırda iki farklı 4nm üretim süreci işletiyor. Google'ın Tensor G3 yongası 4LPP sürecinden yararlanırken yaklaşan Exynos 2400 daha gelişmiş ve verimli 4LPP+ sürecinde şekilleniyor. AMD’de yüksek ihtimalle 4LPP+ sürecini kullanacaktır.

    Elbette şimdilik bunlar spekülasyondan fazlası değil fakat en azından Samsung tarafında olumlu adımların atıldığının bir göstergesi olabilir. Koreli devin 2023’te yüzde 60 verimin üzerinde 4nm yongalarını seri üretmeye hazır olduğu raporlanmıştı. Şimdiki söylentiler de bu bilgileri doğrulat nitelikte. Bu sayı TSMC tarafında ise yüzde 70-80 bandında seyrediyor. Samsung, hem pazar hem de verimlilik tarafında TSMC’nin gerisinde olsa da en azından rekabetçi konuma geri dönmek zorunda.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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