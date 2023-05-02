AMD, Samsung’un 4nm üretim sürecine geçiş yapıyor

AMD, Samsung 4nm'yi kullanacak
OreXda'da tarafından ortaya atılan bilgiye göre AMD, Samsung Foundry ile 4nm üretim sürecinin kullanılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak AMD’nin hangi ürünlerinde Samsung’un 4nm sürecini kullanacağı belli değil. Belli olan şey ise TSMC’nin kapasitesinin dolu olması. TSMC piyasanın en büyük üreticisi olsa da talebe yetişmekte zorlanıyor.
Elbette şimdilik bunlar spekülasyondan fazlası değil fakat en azından Samsung tarafında olumlu adımların atıldığının bir göstergesi olabilir. Koreli devin 2023’te yüzde 60 verimin üzerinde 4nm yongalarını seri üretmeye hazır olduğu raporlanmıştı. Şimdiki söylentiler de bu bilgileri doğrulat nitelikte. Bu sayı TSMC tarafında ise yüzde 70-80 bandında seyrediyor. Samsung, hem pazar hem de verimlilik tarafında TSMC’nin gerisinde olsa da en azından rekabetçi konuma geri dönmek zorunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah