Tam Boyutta Gör Samsung’un dökümhane iş birimi halihazırda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC’nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak verim ve performans konusunda yaşanan sıkıntılardan aylar sonra piyasanın en büyük oyuncularından olan AMD’nin Samsung’a geri döndüğü belirtiliyor.

Samsung, DDR3, DDR4 ve NAND bellek üretimini azaltıyor! 19 sa. önce eklendi

AMD, Samsung 4nm'yi kullanacak

OreXda'da tarafından ortaya atılan bilgiye göre AMD, Samsung Foundry ile 4nm üretim sürecinin kullanılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak AMD’nin hangi ürünlerinde Samsung’un 4nm sürecini kullanacağı belli değil. Belli olan şey ise TSMC’nin kapasitesinin dolu olması. TSMC piyasanın en büyük üreticisi olsa da talebe yetişmekte zorlanıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan AMD, Samsung’un üretim bantlarını yaklaşan Ryzen 7040 Phoonix APU’ları için kullanabilir. Burada bir gecikme söz konusu ve firma sözlerini yerine getirmek için Samsung’a muhtaç gibi duruyor. Samsung ise halihazırda iki farklı 4nm üretim süreci işletiyor. Google'ın Tensor G3 yongası 4LPP sürecinden yararlanırken yaklaşan Exynos 2400 daha gelişmiş ve verimli 4LPP+ sürecinde şekilleniyor. AMD’de yüksek ihtimalle 4LPP+ sürecini kullanacaktır.

Elbette şimdilik bunlar spekülasyondan fazlası değil fakat en azından Samsung tarafında olumlu adımların atıldığının bir göstergesi olabilir. Koreli devin 2023’te yüzde 60 verimin üzerinde 4nm yongalarını seri üretmeye hazır olduğu raporlanmıştı. Şimdiki söylentiler de bu bilgileri doğrulat nitelikte. Bu sayı TSMC tarafında ise yüzde 70-80 bandında seyrediyor. Samsung, hem pazar hem de verimlilik tarafında TSMC’nin gerisinde olsa da en azından rekabetçi konuma geri dönmek zorunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD, Samsung’un 4nm üretim sürecine geçiş yapıyor