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    AMD FSR 2.0 desteği eklenecek yeni oyunlar belli oldu

    Yeni duyurulan FSR 2.0 teknolojisi ile oyuncuları sevindirmeyi başaran AMD, teknolojiyi daha fazla oyuna getirecek. İşte FSR 2.0 desteğine kavuşacak yeni oyunlar.
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    AMD FSR 2.0 desteği eklenecek yeni oyunlar belli oldu
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    Çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen testlerde FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 ile Nvidia’nın DLSS teknolojisine oldukça yakın sonuçlar elde etmeyi başaran AMD, bugün teknolojiyi destekleyecek yeni oyunları paylaştı.

    Toplam 19 yapıma eklenecek

    DLSS’in açık kaynaklı alternatifi diyebileceğimiz yeni çözünürlük ölçeklendirme teknolojisini mümkün olduğunca daha fazla oyuna eklemeye odaklanan AMD, resmi paylaşımında Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, Super People ve The Callisto Protocol gibi yapımların FSR 2.0 desteği kazanacağını duyurdu.

    Bununla birlikte şu an için yalnızca üç oyuna destek sunan FSR 2.0, önümüzdeki dönemde toplam 19 yapım için kullanılabilir olacak. Ayrıca AMD, kısa bir süre önce FSR 2.0'a güncellemesine kavuşan God of War'ın farklı kalite seçeneklerinde gerçekleştirilen test sonuçlarını da paylaştı.

    AMD FSR 2.0 desteği eklenecek yeni oyunlar belli oldu
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    İşte AMD FSR 2.0 desteği eklenen ve eklenecek olan oyunlar

    1. Dealthloop [Eklendi]
    2. God of War [Eklendi]
    3. Farming Simulator 22 [Eklendi]
    4. Asterigos
    5. Delysium
    6. EVE Online
    7. Forspoken
    8. Grounded
    9. Microsoft Flight Simulator
    10. NiShuiHan
    11. Overprime
    12. Perfect World Remake
    13. Swordsman Remake
    14. Unknown 9: Awakening
    15. Abyss World [Yeni]
    16. Hitman 3 [Yeni]
    17. Rescue Party: Live! [Yeni]
    18. Super People [Yeni]
    19. The Callisto Protocol [Yeni]
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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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