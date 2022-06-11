AMD FSR 2.0 desteği eklenecek yeni oyunlar belli oldu

Çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen testlerde FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 ile Nvidia’nın DLSS teknolojisine oldukça yakın sonuçlar elde etmeyi başaran AMD, bugün teknolojiyi destekleyecek yeni oyunları paylaştı.
Toplam 19 yapıma eklenecek
DLSS’in açık kaynaklı alternatifi diyebileceğimiz yeni çözünürlük ölçeklendirme teknolojisini mümkün olduğunca daha fazla oyuna eklemeye odaklanan AMD, resmi paylaşımında Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, Super People ve The Callisto Protocol gibi yapımların FSR 2.0 desteği kazanacağını duyurdu.
Bununla birlikte şu an için yalnızca üç oyuna destek sunan FSR 2.0, önümüzdeki dönemde toplam 19 yapım için kullanılabilir olacak. Ayrıca AMD, kısa bir süre önce FSR 2.0'a güncellemesine kavuşan God of War'ın farklı kalite seçeneklerinde gerçekleştirilen test sonuçlarını da paylaştı.
İşte AMD FSR 2.0 desteği eklenen ve eklenecek olan oyunlar
- Dealthloop [Eklendi]
- God of War [Eklendi]
- Farming Simulator 22 [Eklendi]
- Asterigos
- Delysium
- EVE Online
- Forspoken
- Grounded
- Microsoft Flight Simulator
- NiShuiHan
- Overprime
- Perfect World Remake
- Swordsman Remake
- Unknown 9: Awakening
- Abyss World [Yeni]
- Hitman 3 [Yeni]
- Rescue Party: Live! [Yeni]
- Super People [Yeni]
- The Callisto Protocol [Yeni]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek