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Çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen testlerde FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 ile Nvidia’nın DLSS teknolojisine oldukça yakın sonuçlar elde etmeyi başaran AMD, bugün teknolojiyi destekleyecek yeni oyunları paylaştı.

Toplam 19 yapıma eklenecek

DLSS’in açık kaynaklı alternatifi diyebileceğimiz yeni çözünürlük ölçeklendirme teknolojisini mümkün olduğunca daha fazla oyuna eklemeye odaklanan AMD, resmi paylaşımında Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, Super People ve The Callisto Protocol gibi yapımların FSR 2.0 desteği kazanacağını duyurdu.

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Bununla birlikte şu an için yalnızca üç oyuna destek sunan FSR 2.0, önümüzdeki dönemde toplam 19 yapım için kullanılabilir olacak. Ayrıca AMD, kısa bir süre önce FSR 2.0'a güncellemesine kavuşan God of War'ın farklı kalite seçeneklerinde gerçekleştirilen test sonuçlarını da paylaştı.

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İşte AMD FSR 2.0 desteği eklenen ve eklenecek olan oyunlar

Dealthloop [Eklendi] God of War [Eklendi] Farming Simulator 22 [Eklendi] Asterigos Delysium EVE Online Forspoken Grounded Microsoft Flight Simulator NiShuiHan Overprime Perfect World Remake Swordsman Remake Unknown 9: Awakening Abyss World [Yeni] Hitman 3 [Yeni] Rescue Party: Live! [Yeni] Super People [Yeni] The Callisto Protocol [Yeni]

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AMD FSR 2.0 desteği eklenecek yeni oyunlar belli oldu