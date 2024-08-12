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    AMD Radeon 890M için kıyaslama sonuçları çıktı: GTX 1650'den güçlü

    AMD RDNA 3.5 mimarisi ile yenilenen Radeon 890M için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Hafif sistemlerde kullanılacak entegre GPU, masaüstü GTX 1650'den daha güçlü. İşte sonuçlar...
    AMD Radeon 890M GeForce GTX 1650 ile kıyaslandı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Computex 2024 kapsamında tanıtılan Ryzen AI 300 serisi mobil işlemciler, bildiğiniz gibi pazardaki yerini aldı. Dolayısıyla Radeon 880M ve Radeon 890M entegre GPU'lara ait kıyaslama sonuçları da yayınlanmayı başladı. Peki ana akım dizüstü bilgisayarlar ve el konsollarına güç verecek GPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

    GeForce GTX 1650'den daha güçlü

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi AMD'nin RDNA 3.5 mimarili yeni nesil entegre GPU'ları, şu an için Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşuyor. Bunlar arasından Radeon 890M'in, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.

    Paylaşılan testlere baktığımızda, Radeon 890'in 45-60W TDP ve Ryzen AI 9 HX 170/370 işlemcili bir dizüstü modelinde test edildiğini görüyoruz. Zen 5 işlemci maksimum 5.1 GHz boost hızında 12 çekirdeğe sahip. Testlerde kullanılan GeForce GTX 1650 ise, AMD Ryzen 5800X3D ile eşleştirilmiş. 

    Sonuçlara gelirsek, AMD Radeon 890M, Devil May Cry 5'te (1080p yüksek) GTX 1650'ye yakın performans gösteriyor. Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 ve Hellblade: Senua's Sacrifice'da ise (1080p), iGPU birçok durumda GTX 1650'yi geçti. Öyle ki FPS farkının %6-9 oranında değiştiğini görüyoruz. Ancak Robocop özelinde bu fark %45'lik bir seviyeye çıkıyor. Diğer yapımlarda ise, her iki GPU benzer performansa sahip.

    Radeon 890M oyun testleri
    Ekran Kartı Forza Horizon 5 Robocop The First Descendant Cyberpunk 2077 Devil May Cry 5 God Of War Shadow of the Tomb Raider
    AMD Ryzen AI 9 HX 370 - Radeon 890M iGPU 81FPS 50FPS 79FPS 42FPS 66FPS 43FPS 49FPS 54FPS
     Intel Core Ultra 7 155H - Arc Xe-LPG 58FPS 27FPS 75FPS 33FPS 65FPS 42FPS 50FPS 48FPS

    Paylaşılan sonuçlara göre Radeon 890M, iGPU pazarına yeni bir soluk getirebilir. Ancak testlerdeki TDP aralığının 40-60W seviyelerine olduğunu unutmamak gerek. Standart 17W aralığında ise, RDNA 3.5 grafik mimarili sistemlerde artık daha yüksek pil süreleri ve verimlilik artışı ile karşılaşabiliriz. Bunun özellikle taşınabilir el konsolu rekabetinde etkili olacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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