AMD Radeon 890M için kıyaslama sonuçları çıktı: GTX 1650'den güçlü

GeForce GTX 1650'den daha güçlü
Daha önce de bahsettiğimiz gibi AMD'nin RDNA 3.5 mimarili yeni nesil entegre GPU'ları, şu an için Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşuyor. Bunlar arasından Radeon 890M'in, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.
Paylaşılan testlere baktığımızda, Radeon 890'in 45-60W TDP ve Ryzen AI 9 HX 170/370 işlemcili bir dizüstü modelinde test edildiğini görüyoruz. Zen 5 işlemci maksimum 5.1 GHz boost hızında 12 çekirdeğe sahip. Testlerde kullanılan GeForce GTX 1650 ise, AMD Ryzen 5800X3D ile eşleştirilmiş.
Sonuçlara gelirsek, AMD Radeon 890M, Devil May Cry 5'te (1080p yüksek) GTX 1650'ye yakın performans gösteriyor. Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 ve Hellblade: Senua's Sacrifice'da ise (1080p), iGPU birçok durumda GTX 1650'yi geçti. Öyle ki FPS farkının %6-9 oranında değiştiğini görüyoruz. Ancak Robocop özelinde bu fark %45'lik bir seviyeye çıkıyor. Diğer yapımlarda ise, her iki GPU benzer performansa sahip.
|Ekran Kartı
|Forza Horizon 5
|Robocop
|The First Descendant
|Cyberpunk 2077
|Devil May Cry 5
|God Of War
|Shadow of the Tomb Raider
|AMD Ryzen AI 9 HX 370 - Radeon 890M iGPU
|81FPS
|50FPS
|79FPS
|42FPS
|66FPS
|43FPS
|49FPS
|54FPS
|Intel Core Ultra 7 155H - Arc Xe-LPG
|58FPS
|27FPS
|75FPS
|33FPS
|65FPS
|42FPS
|50FPS
|48FPS
Paylaşılan sonuçlara göre Radeon 890M, iGPU pazarına yeni bir soluk getirebilir. Ancak testlerdeki TDP aralığının 40-60W seviyelerine olduğunu unutmamak gerek. Standart 17W aralığında ise, RDNA 3.5 grafik mimarili sistemlerde artık daha yüksek pil süreleri ve verimlilik artışı ile karşılaşabiliriz. Bunun özellikle taşınabilir el konsolu rekabetinde etkili olacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.