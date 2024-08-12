AMD Radeon 890M için kıyaslama sonuçları çıktı: GTX 1650'den güçlü

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Tam Boyutta Gör Computex 2024 kapsamında tanıtılan Ryzen AI 300 serisi mobil işlemciler, bildiğiniz gibi pazardaki yerini aldı. Dolayısıyla Radeon 880M ve Radeon 890M entegre GPU'lara ait kıyaslama sonuçları da yayınlanmayı başladı. Peki ana akım dizüstü bilgisayarlar ve el konsollarına güç verecek GPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

GeForce GTX 1650'den daha güçlü

Daha önce de bahsettiğimiz gibi AMD'nin RDNA 3.5 mimarili yeni nesil entegre GPU'ları, şu an için Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşuyor. Bunlar arasından Radeon 890M'in, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.

Paylaşılan testlere baktığımızda, Radeon 890'in 45-60W TDP ve Ryzen AI 9 HX 170/370 işlemcili bir dizüstü modelinde test edildiğini görüyoruz. Zen 5 işlemci maksimum 5.1 GHz boost hızında 12 çekirdeğe sahip. Testlerde kullanılan GeForce GTX 1650 ise, AMD Ryzen 5800X3D ile eşleştirilmiş.

Sonuçlara gelirsek, AMD Radeon 890M, Devil May Cry 5'te (1080p yüksek) GTX 1650'ye yakın performans gösteriyor. Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 ve Hellblade: Senua's Sacrifice'da ise (1080p), iGPU birçok durumda GTX 1650'yi geçti. Öyle ki FPS farkının %6-9 oranında değiştiğini görüyoruz. Ancak Robocop özelinde bu fark %45'lik bir seviyeye çıkıyor. Diğer yapımlarda ise, her iki GPU benzer performansa sahip.

Radeon 890M oyun testleri Ekran Kartı Forza Horizon 5 Robocop The First Descendant Cyberpunk 2077 Devil May Cry 5 God Of War Shadow of the Tomb Raider AMD Ryzen AI 9 HX 370 - Radeon 890M iGPU 81FPS 50FPS 79FPS 42FPS 66FPS 43FPS 49FPS 54FPS Intel Core Ultra 7 155H - Arc Xe-LPG 58FPS 27FPS 75FPS 33FPS 65FPS 42FPS 50FPS 48FPS

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Paylaşılan sonuçlara göre Radeon 890M, iGPU pazarına yeni bir soluk getirebilir. Ancak testlerdeki TDP aralığının 40-60W seviyelerine olduğunu unutmamak gerek. Standart 17W aralığında ise, RDNA 3.5 grafik mimarili sistemlerde artık daha yüksek pil süreleri ve verimlilik artışı ile karşılaşabiliriz. Bunun özellikle taşınabilir el konsolu rekabetinde etkili olacağını hatırlatalım.

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AMD Radeon 890M GeForce GTX 1650 ile kıyaslandı: İşte sonuçlar