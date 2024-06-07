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    AMD Radeon 890M performansı belli oldu: GTX 1650 Ti gücünde

    AMD RDNA 3.5 mimarisi ile yenilenen Radeon 890M'den ilk kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı. Hafif sistemlerde kullanılacak entegre GPU, GTX 1650 Ti gücünde olacak. 
    AMD Radeon 890M performansı belli oldu: GTX 1650 Ti gücünde Tam Boyutta Gör
    Computex 2024 kapsamında Ryzen 9000 masaüstü işlemcileri duyuran AMD, aynı zamanda mimarinin mobil çözümleri Ryzen AI 300 serisini de piyasaya sürecek. Şimdi bu bekleyiş sürerken, şirketin en yeni entegre GPU'su Radeon 890M'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Peki ana akım dizüstü bilgisayarlar ve el konsollarına güç verecek GPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

    AMD Radeon 890M performansı belli oldu

    Kaçıranlar için AMD'nin RDNA 3.5 mimarili yeni nesil entegre GPU'ları, başlangıçta Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşacak. Bunlar arasından Radeon 890M, toplam 1024 SP için 16 Bilgi İşlem Birimi ve 2.9 GHz'e kadar saat hızı sunarken, Radeon 880M toplam 512 SP için 12 Bilgi İşlem Birimi ve 2,8 GHz'e kadar saat hızı içerecek.

    AMD Radeon 890M performansı belli oldu: GTX 1650 Ti gücünde Tam Boyutta Gör
    Daha önce RDNA 3.5'in, önceki nesillere kıyasla küçük bir güncelleme olacağı açıklandı. Spesifik detaylar kısıtlı olmasına rağmen, Radeon 890M'li Ryzen AI 9 HX 170 Geekbench'te görünmeye başladı. Geekbench listesi, CPU ve GPU testlerinde Ryzen AI 9 HX 170'e ait üç skoru gösteriyor.

    Skorlara gelirsek, Ryzen AI 9 HX 170 OpenCL testlerinde 41,995 puan aldı. Bu da Radeon 780M'den %39 ve Radeon 680M'den (RDNA2) %59 oranında daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca kıyaslama açısından GeForce GTX 1650 Ti mobil ile eşleşecek. 

    • GeForce GTX 1650 Ti: 44,561 puan
    • AMD Radeon RX 480: 43,728 puan
    • AMD Radeon 890M: 41,995 puan
    • GeForce GTX 1650 Ti Mobile: 41,045 puan
    • GeForce GTX 770M: 30,151 puan
    • AMD Radeon 680M: 26,276 puan

    Ryzen AI 9 HX 170/370'e dönecek olursak, Zen 5 işlemci maksimum 5.1 GHz boost hızında 12 çekirdeğe sahip. Ayrıca RDNA 3.5 12 adet bilgi işlem birimi ve 2.9GHz saat hızına sahip olduğunu biliyoruz. Ancak bu testler için belirlenen TDP (Termal Tasarım Gücü) aralığı açıklanmadı. AMD ise varsayılan TDP'nin 28W olduğunu söylüyor. Dolayısıyla farklı konfigürasyonlara göre performansın değiştiğini görebiliriz.

    Ryzen AI 300 ne zaman çıkıyor?

    Peki Ryzen AI 300 işlemcili Copilot Plus PC uyumlu dizüstüler ne zaman piyasaya çıkacak? Yapılan açıklamaya göre Ryzen AI 300 işlemcili dizüstüler Temmuz 2024'te piyasaya sürülmeye başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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