AMD Radeon 890M performansı belli oldu: GTX 1650 Ti gücünde

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Tam Boyutta Gör Computex 2024 kapsamında Ryzen 9000 masaüstü işlemcileri duyuran AMD, aynı zamanda mimarinin mobil çözümleri Ryzen AI 300 serisini de piyasaya sürecek. Şimdi bu bekleyiş sürerken, şirketin en yeni entegre GPU'su Radeon 890M'e ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Peki ana akım dizüstü bilgisayarlar ve el konsollarına güç verecek GPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

AMD Radeon 890M performansı belli oldu

Kaçıranlar için AMD'nin RDNA 3.5 mimarili yeni nesil entegre GPU'ları, başlangıçta Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşacak. Bunlar arasından Radeon 890M, toplam 1024 SP için 16 Bilgi İşlem Birimi ve 2.9 GHz'e kadar saat hızı sunarken, Radeon 880M toplam 512 SP için 12 Bilgi İşlem Birimi ve 2,8 GHz'e kadar saat hızı içerecek.

Tam Boyutta Gör Daha önce RDNA 3.5'in, önceki nesillere kıyasla küçük bir güncelleme olacağı açıklandı. Spesifik detaylar kısıtlı olmasına rağmen, Radeon 890M'li Ryzen AI 9 HX 170 Geekbench'te görünmeye başladı. Geekbench listesi, CPU ve GPU testlerinde Ryzen AI 9 HX 170'e ait üç skoru gösteriyor.

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Skorlara gelirsek, Ryzen AI 9 HX 170 OpenCL testlerinde 41,995 puan aldı. Bu da Radeon 780M'den %39 ve Radeon 680M'den (RDNA2) %59 oranında daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca kıyaslama açısından GeForce GTX 1650 Ti mobil ile eşleşecek.

GeForce GTX 1650 Ti: 44,561 puan

AMD Radeon RX 480: 43,728 puan

AMD Radeon 890M: 41,995 puan

GeForce GTX 1650 Ti Mobile: 41,045 puan

GeForce GTX 770M: 30,151 puan

AMD Radeon 680M: 26,276 puan

Ryzen AI 9 HX 170/370'e dönecek olursak, Zen 5 işlemci maksimum 5.1 GHz boost hızında 12 çekirdeğe sahip. Ayrıca RDNA 3.5 12 adet bilgi işlem birimi ve 2.9GHz saat hızına sahip olduğunu biliyoruz. Ancak bu testler için belirlenen TDP (Termal Tasarım Gücü) aralığı açıklanmadı. AMD ise varsayılan TDP'nin 28W olduğunu söylüyor. Dolayısıyla farklı konfigürasyonlara göre performansın değiştiğini görebiliriz.

Ryzen AI 300 ne zaman çıkıyor?

Peki Ryzen AI 300 işlemcili Copilot Plus PC uyumlu dizüstüler ne zaman piyasaya çıkacak? Yapılan açıklamaya göre Ryzen AI 300 işlemcili dizüstüler Temmuz 2024'te piyasaya sürülmeye başlayacak.

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AMD Radeon 890M performansı belli oldu: GTX 1650 Ti gücünde