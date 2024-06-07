AMD Radeon 890M performansı belli oldu: GTX 1650 Ti gücünde

AMD Radeon 890M performansı belli oldu
Kaçıranlar için AMD'nin RDNA 3.5 mimarili yeni nesil entegre GPU'ları, başlangıçta Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşacak. Bunlar arasından Radeon 890M, toplam 1024 SP için 16 Bilgi İşlem Birimi ve 2.9 GHz'e kadar saat hızı sunarken, Radeon 880M toplam 512 SP için 12 Bilgi İşlem Birimi ve 2,8 GHz'e kadar saat hızı içerecek.
Skorlara gelirsek, Ryzen AI 9 HX 170 OpenCL testlerinde 41,995 puan aldı. Bu da Radeon 780M'den %39 ve Radeon 680M'den (RDNA2) %59 oranında daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca kıyaslama açısından GeForce GTX 1650 Ti mobil ile eşleşecek.
- GeForce GTX 1650 Ti: 44,561 puan
- AMD Radeon RX 480: 43,728 puan
- AMD Radeon 890M: 41,995 puan
- GeForce GTX 1650 Ti Mobile: 41,045 puan
- GeForce GTX 770M: 30,151 puan
- AMD Radeon 680M: 26,276 puan
Ryzen AI 9 HX 170/370'e dönecek olursak, Zen 5 işlemci maksimum 5.1 GHz boost hızında 12 çekirdeğe sahip. Ayrıca RDNA 3.5 12 adet bilgi işlem birimi ve 2.9GHz saat hızına sahip olduğunu biliyoruz. Ancak bu testler için belirlenen TDP (Termal Tasarım Gücü) aralığı açıklanmadı. AMD ise varsayılan TDP'nin 28W olduğunu söylüyor. Dolayısıyla farklı konfigürasyonlara göre performansın değiştiğini görebiliriz.
Ryzen AI 300 ne zaman çıkıyor?
Peki Ryzen AI 300 işlemcili Copilot Plus PC uyumlu dizüstüler ne zaman piyasaya çıkacak? Yapılan açıklamaya göre Ryzen AI 300 işlemcili dizüstüler Temmuz 2024'te piyasaya sürülmeye başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.