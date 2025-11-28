AMD, Radeon AI PRO R9700S ve R9600D ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 4 mimarisine dayalı Radeon AI PRO R9000 serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin halihazırda piyasadaki tek ürünü Radeon AI PRO R9700, geçtiğimiz ay satışa sunulmuş ve 32 GB bellek ile yapay zeka destekli çekirdeğiyle dikkat çekmişti. Bu model, 1.299 ABD doları fiyatıyla üst segment kullanıcıları hedefliyordu. Ancak ortaya çıkan AI PRO R9700S ve R9600D ile kullanıcı skalası genişleyecek.

Biri mobile, biri Çin’e

Tam Boyutta Gör Radeon AI PRO R9700S ve R9600D AMD’nin destek sayfasında ortaya çıktı ancak henüz bu iki GPU’ya dair resmi teknik detaylar veya performans verileri paylaşılmadı. Aktarılanlara göre R9700S modeli mobil cihazlar için tasarlanmış olabilir. Bu modelin Navi 48 çekirdeği ve laptoplarda 32 GB’a kadar VRAM sunması bekleniyor.

Diğer yandan R9600D, muhtemelen Navi 44 tabanlı, özel bir varyant olarak karşımıza çıkacak. AMD’nin geçmişte “D” etiketi kullanımı bulunmuyor. Buna karşın Nvidia, Çin’e yönelik uyumlu GPU’larda bu etiketi kullanmıştı. Bu bağlamda R9600D’nin Çin’e özel bir SKU olabileceği de konuşuluyor. Desteklenen Linux sürücülerinde Radeon PRO W7900D ve R9600D listelenmiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.

