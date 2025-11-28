AMD, Radeon AI PRO R9700S ve R9600D ortaya çıktı

Biri mobile, biri Çin’e
Diğer yandan R9600D, muhtemelen Navi 44 tabanlı, özel bir varyant olarak karşımıza çıkacak. AMD’nin geçmişte “D” etiketi kullanımı bulunmuyor. Buna karşın Nvidia, Çin’e yönelik uyumlu GPU’larda bu etiketi kullanmıştı. Bu bağlamda R9600D’nin Çin’e özel bir SKU olabileceği de konuşuluyor. Desteklenen Linux sürücülerinde Radeon PRO W7900D ve R9600D listelenmiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
