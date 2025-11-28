Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, Radeon AI PRO R9700S ve R9600D ortaya çıktı

    AMD, RDNA 4 tabanlı Radeon AI PRO R9000 serisini genişletiyor. Aktarılanlara göre yeni GPU AI PRO R9700S mobil için, AI PRO R9600D ise Çin’e özel kullanım için geliyor.

    AMD, Radeon AI PRO R9700S ve R9600D ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD, RDNA 4 mimarisine dayalı Radeon AI PRO R9000 serisini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin halihazırda piyasadaki tek ürünü Radeon AI PRO R9700, geçtiğimiz ay satışa sunulmuş ve 32 GB bellek ile yapay zeka destekli çekirdeğiyle dikkat çekmişti. Bu model, 1.299 ABD doları fiyatıyla üst segment kullanıcıları hedefliyordu. Ancak ortaya çıkan AI PRO R9700S ve R9600D ile kullanıcı skalası genişleyecek.

    Biri mobile, biri Çin’e

    AMD, Radeon AI PRO R9700S ve R9600D ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Radeon AI PRO R9700S ve R9600D AMD’nin destek sayfasında ortaya çıktı ancak henüz bu iki GPU’ya dair resmi teknik detaylar veya performans verileri paylaşılmadı. Aktarılanlara göre R9700S modeli mobil cihazlar için tasarlanmış olabilir. Bu modelin Navi 48 çekirdeği ve laptoplarda 32 GB’a kadar VRAM sunması bekleniyor.

    Diğer yandan R9600D, muhtemelen Navi 44 tabanlı, özel bir varyant olarak karşımıza çıkacak. AMD’nin geçmişte “D” etiketi kullanımı bulunmuyor. Buna karşın Nvidia, Çin’e yönelik uyumlu GPU’larda bu etiketi kullanmıştı. Bu bağlamda R9600D’nin Çin’e özel bir SKU olabileceği de konuşuluyor. Desteklenen Linux sürücülerinde Radeon PRO W7900D ve R9600D listelenmiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 4 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 6 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 6 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 6 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 6 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 7 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 7 saat önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lan ne demek seat ibiza 1.4 reference gmail kullanıcı adı örnekleri dikkat eksikliği ilaçları kullananlar yorumları tiktok izlenme hilesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1
    Lenovo ThinkPad X1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum