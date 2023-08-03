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    AMD, agresif fiyatlarla Radeon Pro W7600 ve W7500 ekran kartlarını duyurdu

    AMD, Radeon PRO W7600 ve W7500 ana akım iş istasyonu RDNA3 GPU'larını duyurdu. AMD’ye göre yeni kartlar önceki nesle göre 2 kata kadar daha yüksek performans sunacak.
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    AMD Radeon Pro W7600 Tam Boyutta Gör
    AMD bugün profesyonel-görselleştirme (pro-vis) pazar segmenti için Radeon PRO W7600 ve W7500 ekran kartlarını duyurdu. Bu kartlar, pro-vis segmentinin orta sınıfını hedefliyor dolayısıyla her iki kar da nisan ayında piyasaya sürülen Pro W7900 ve Pro 7800'ün altında konumlanıyor. AMD aynı zamanda yeni kartları Nvidia'ya göre oldukça agresif bir şekilde fiyatlandırıyor.

    Radeon Pro W7600 ve W7500 özellikleri

    AMD Radeon Pro W7500 Tam Boyutta Gör
    Hem W7500 hem de W7600, 6 nm "Navi 33" silikonuna ve tüketici sınıfı RX 7000 serisinden gördüğümüz aynı RDNA3 mimarisine dayanıyor. Radeon PRO W7600 dayandığı silikonun tüm kapasitesinden faydalanıyor ve 32 RDNA3 hesaplama birimi veya 2.048 akış işlemcisi; 64 AI Hızlandırıcı, 32 Işın Hızlandırıcı; 128 TMU ve 64 ROP elde edilmiş oluyor. Kart, 128 bit genişliğinde bellek veri yolu üzerinde 8 GB 18 Gbps GDDR6 bellek ile birlikte geliyor. PRO W7600 tek 6 pinli PCIe güç konektörü ile 130 W tipik TDP değeriyle geliyor. AMD bu kart için 20 TFLOPs FP32 performansı iddia ediyor.
    AMD, Radeon Pro W7600 ve W7500 ekran kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Radeon PRO W7500, tarafındaysa biraz daha kırpılmış bir grafik işlemcisi görüyor ve 1.792 akış işlemcisi, 56 AI hızlandırıcısı, 28 Ray hızlandırıcısı, 112 TMU ve 64 ROP oluşturan 28 RDNA3 hesaplama birimi elde ediyoruz. Aynı 128-bit bellek veri yolu üzerinde aynı 8 GB GDDR6 bellek sunulurken, bellek hızları 11 Gbps'ye (herhangi bir GDDR6 tabanlı grafik kartı için en yavaş) düşürülmüş durumda. AMD, 12 TFLOP'luk bir tepe performansı iddia ediyor, bu da önceki nesil W6600 tarafından ortaya konan 10 TFLOP'tan hala daha yüksek. Eski W6600 tipik olarak 130 W güç çekerken, yeni W7500 sadece 70 W ile onun performansını yakalayabiliyor. Kartta ek bir güç konektörü de haliyle bulunmuyor.
    AMD, Radeon Pro W7600 ve W7500 ekran kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Hem W7500 hem de W7600, DSC ile 10K 60 Hz'e kadar destekleyen UHBR 10 (38,7 Gbps) ile DisplayPort 2.1 desteğine sahip en yeni AMD Radiance Display Engine'e sahip. GPU'lar ayrıca HEVC'nin yanı sıra AV1 kodlama ve kod çözme için donanım hızlandırma özelliğine de sahip.

    Radeon PRO W7600 ve W7500'ün müşteri segmentindeki Radeon RX muadillerine göre en önemli üstünlüğü, düzinelerce 3D CAD ve görselleştirme uygulaması; düzinelerce dijital fotoğrafçılık ve video düzenleme uygulaması ve yine düzinelerce 3D içerik oluşturma ve animasyon uygulaması için endüstriyel sertifikasyona sahip profesyonel yazılım yığını optimazsyonu geliyor olması diyebiliriz. Yapay zeka hızlandırıcı donanım bileşenleri ve ROCm 5.6 desteği sayesinde GPU'lar aynı zamanda çok sayıda üretken yapay zeka uygulaması için donanım desteği de sunacak.

    Radeon Pro W7600 ve W7500 fiyatı

    AMD, Radeon Pro W7600 ve W7500 ekran kartlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon PRO W7600599 dolar olarak fiyatlandırıyor ve şirket bu fiyatla 646 dolarlık Nvidia A2000'den daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor. Radeon PRO W7500 ise 429 dolar fiyatıyla benzer fiyatlı Nvidia T1000'in neredeyse iki katı SPECviewperf skoru sunuyor. Kartlar bugün itibariyle erişilebilir durumda.
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    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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