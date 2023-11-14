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    Anlık Bildirim

    AMD, Radeon PRO W7700 ile üst ve alt sınıf arasına köprü kurdu

    AMD, iş istasyonlarını hedefleyen Radeon PRO W7700 GPU’sunu kısa süre önce tanıttı. Firma, yeni GPU çözümü ile birlikte üst ve alt uç teklifleri arasında böylece bir köprü kurmuş oldu.

    AMD, Radeon PRO W7700 ile üst ve alt sınıf arasına köprü kurdu Tam Boyutta Gör

    AMD nihayet üst ve alt uç PRO teklifleri arasında bir "köprü" olarak nitelendirilebilecek Radeon PRO W7700 GPU'yu tanıttı. Öte yandan bu ekran kartının geleceği zaten bir süredir biliniyordu. Yeni modelin gelişiyle birlikte, en azından AMD'nin planlarına göre bu, W7000 iş istasyonu serisi tamamlanmış oldu. GPU, teknik özellikler ve performans açısından Navi 31 tabanlı Radeon Pro W7800 ile Navi 33 tabanlı Radeon Pro W7600 arasında mükemmel bir konuma sahip gibi görünüyor.

    Radeon PRO W7700 tam bir F/P ürünü olarak geldi

    AMD, Radeon PRO W7700 ile üst ve alt sınıf arasına köprü kurdu Tam Boyutta Gör

    AMD Radeon PRO W7700, Navi 32 tabanlı bir GPU'ya sahip olmakla birlikte, yalnızca 48 CU (İşlem Birimi) etkinleştirilmiş olduğundan kendisinin biraz kırpılmış olduğunu görüyoruz. İş istasyonlarını hedefleyen Radeon PRO W7700, yerleşik bellek açısından 16GB GDDR6 kapasitesiyle geliyor ve 576 GB/s'ye kadar bant genişliği sunuyor. Ek olarak serideki üst düzey modellere özel olan ECC korumalı bir bellek içeriyor. AMD'ye göre Radeon PRO W7700, yaklaşık 2,3GHz tahmini saat hızıyla 28,3 TFLOPS FP32 işlem gücü sunabiliyor.

    AMD, Radeon PRO W7700 ile üst ve alt sınıf arasına köprü kurdu Tam Boyutta Gör

    AMD, Radeon PRO W7700 ile güç departmanında da biraz kısıtlamalara gitmiş; GPU, genel seriye kıyasla orta aralıkta yer alan 190W TBP'ye sahip. AMD'nin GPU ile iyi bir soğutma çözümü kullandığı düşünüldüğünde bu rakam gayet iyi görünüyor. Endüstri uygulamaları için GPU, 8K60'a kadar akış yapabilen kapsamlı AV1 kodlama desteğinin yanı sıra 64 MB Infinity Cache'i destekliyor. Radeon Pro W7700 ayrıca AMD'nin "büyük bir nesil yükseltmesi" olarak nitelendirdiği dört farklı DisplayPort 2.1 konektörüne sahip.

    AMD, Radeon PRO W7700 ile üst ve alt sınıf arasına köprü kurdu Tam Boyutta Gör

    Radeon PRO W7700, 1.250 dolar fiyat etiketine sahip olan Nvidia 4000 SFF Ada'ya karşı konumlandırılırken, bir dizi iş yükünde daha iyi performans sunuyor ancak Ada GPU, hem daha yüksek VRAM kapasitesi hem de 70W gibi mütevazi TDP değeriyle önemli avantajlara sahip. AMD’ye göre Radeon PRO W7700, rakip ürünlere göre 1,7 kata kadar daha iyi fiyat/performans sunmanın yanı sıra önemli profesyonel uygulamalarda çift haneli daha yüksek performans sağlayabiliyor: SOLIDWORKS'te %52'ye kadar, Creo'da %24'e kadar ve son olarak CATIA'da %37'ye kadar daha yüksek performans.

    Radeon PRO W7700 fiyatı ne kadar?

    Genel fiyatlandırma açısından AMD Radeon Pro W7700, serinin diğer üyelerinden olan W7600 ile W7800 arasın konumlandırılmış ve fiyatı 999 dolar olarak belirlenmiş durumda. GPU, birden fazla PC perakendecisi tarafından "bağımsız kart formunda" satışa sunulacak ve OEM'lerin GPU'yu önümüzdeki aydan itibaren iş istasyonu sistemlerine entegre etmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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