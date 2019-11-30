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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 12 Aralık tarihinde piyasada olacak

    Giriş seviyesinde Full HD oyunları 90fps görüntü oranlarına kadar oynatabilecek olan Radeon RX 5500 ekran kartı gelecek ay ortalarında kutulu olarak piyasaya çıkıyor.
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    Haber Editörü
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    AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 12 Aralık tarihinde piyasada olacak
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    AMD’nin performans sınıfında en önemli silahlarından birisi olacak Navi 14 grafik çekirdeğini temel alan Radeon RX 5500 ekran kartı gelecek ay piyasaya çıkıyor. Firma üretici ortaklarını bilgilendirmiş durumda.

    AMD Radeon RX 5500 neler sunuyor?

    AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 7nm sürecinde RDNA mimarisini temel alıyor. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.

    1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 ekran kartı 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. 4GB GDDR6 bellek kullanan ekran kartının sonraki dönemlerde 6GB veya 8GB gibi versiyonlarla geleceğini de tahmin ediyoruz. 128-bit bellek veri yolu barındıran kart 5.2 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

    Yapılan testlerde Monster Hunter: World ve Borderlands 3 gibi AAA oyunlarda 60fps seviyesine çıkılıyor. Apex Legends gibi eSpor oyunlarında ise 90fps yakalanıyor.

    Radeon RX 5500 ekran kartı MacBook Pro modellerinde Pro M versiyonuyla yer almıştı. Ayrıca birkaç dizüstü modelinde de entegre olarak görmüştük. Şimdi ise kutulu olarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

    GTX 1650 Super ekran kartı ile karşılaştırılan Radeon RX 5500 ekran kartı Polaris tabanlı RX580/RX590 serisi modellerin de yerini alacak. 12 Aralık itibariyle piyasaya çıkacak olan Radeon RX 5500 ekran kartının fiyatı henüz açıklanmadı.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-rx-5500-cards-available-starting-december-12.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mpolat35 4 sa.
    Asıl ilgimi çekecek olan 5600 modeli ama ondan bir haber yok.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    efyavas 1 sa. mpolat35
    5600 diye bir kart muhtemelen olmayacak. 5500xt olarak sızmıştı
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