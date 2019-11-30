AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 12 Aralık tarihinde piyasada olacak

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AMD’nin performans sınıfında en önemli silahlarından birisi olacak Navi 14 grafik çekirdeğini temel alan Radeon RX 5500 ekran kartı gelecek ay piyasaya çıkıyor. Firma üretici ortaklarını bilgilendirmiş durumda.

AMD Radeon RX 5500 neler sunuyor?

AMD Radeon RX 5500 ekran kartı 7nm sürecinde RDNA mimarisini temel alıyor. AMD’nin açıklamasına göre GCN tabanlı ekran kartlarına göre 1.6 kat daha iyi performans sergilerken Full HD oyunlarda ise muadil rakiplerine göre yüzde 37 daha iyi.

1408 Steam çekirdeği barındıran RX 5500 ekran kartı 1845MHz hızlarına kadar çıkabiliyor. 4GB GDDR6 bellek kullanan ekran kartının sonraki dönemlerde 6GB veya 8GB gibi versiyonlarla geleceğini de tahmin ediyoruz. 128-bit bellek veri yolu barındıran kart 5.2 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor.

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Yapılan testlerde Monster Hunter: World ve Borderlands 3 gibi AAA oyunlarda 60fps seviyesine çıkılıyor. Apex Legends gibi eSpor oyunlarında ise 90fps yakalanıyor.

Radeon RX 5500 ekran kartı MacBook Pro modellerinde Pro M versiyonuyla yer almıştı. Ayrıca birkaç dizüstü modelinde de entegre olarak görmüştük. Şimdi ise kutulu olarak piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

GTX 1650 Super ekran kartı ile karşılaştırılan Radeon RX 5500 ekran kartı Polaris tabanlı RX580/RX590 serisi modellerin de yerini alacak. 12 Aralık itibariyle piyasaya çıkacak olan Radeon RX 5500 ekran kartının fiyatı henüz açıklanmadı.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-rx-5500-cards-available-starting-december-12.html