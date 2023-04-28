Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 7600 XT’nin ne zaman çıkacağı belli oldu

    AMD, rotasını artık ana akım segmentine doğru çevirmiş durumda. Son gelen bilgilere göre Radeon RX 7600 XT, önümüzdeki ay itibariyle raflardaki yerini almış olacak.
    Oy Ver
    AMD Radeon RX 7600 XT’nin ne zaman çıkacağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki ay hem Nvidia hem de AMD orta sınıfı ekran kartlarını piyasaya sürecek. Kırmızılı takım ekran kartı tarafından sessizliğini bozarak Radeon RX 7600 XT ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Yeni gelen bilgiler ise bu kartın tam olarak ne zaman çıkacağını gözler önüne seriyor.

    Radeon RX 7600 XT geliyor

    Tıpkı Nvidia’nın gelecek ay RTX 4060 serisini tanıtacak olması gibi AMD de Radeon RX 7600 XT kartını tanıtacak. Moore's Law is Dead’e göre Radeon RX 7600 XT, 25 Mayıs tarihinde piyasaya adım atacak. Kartın incelemeleri ise 24 Mayıs’ta yayınlanacak. AMD, örnek ekran kartlarını 15 Mayıs’tan itibarın basın mensuplarına göndermeye başlayacak.

    Performans açısından, AMD Radeon RX 7600 XT ekran kartının Radeon RX 6650 XT’den daha hızlı olması bekleniyor.  Radeon RX 7600 XT’nin yaklaşık olarak yüzde 10 ile 15 arasında daha fazla performans sunacağı tahmin ediliyor. RDNA 3 grafik mimarisine sahip Navi 33 GPU ile gelecek olan kart, yaklaşık 175W güç tüketecek. Kartın ayrıca 128-bit geniş veri yolu arayüzünde 8 GB VRAM'e sahip olduğu söyleniyor ki bu, selefiyle aynı seviye. Öte yandan 8 GB VRAM ise yeni nesil oyunlar için kafalarda soru işareti yaratıyor. Buna ek olarak AMD'nin Computex 2023 kapsamında RX 7700 ve RX 7800 serisini de tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rockets 40 sigara nerede satılır rollo tomassi tv de geçersiz servis ne demek hediye paketi nerede satılır rekabetçi havuzunda değil ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız