AMD Radeon RX 7600 XT’nin ne zaman çıkacağı belli oldu

Radeon RX 7600 XT geliyor
Tıpkı Nvidia’nın gelecek ay RTX 4060 serisini tanıtacak olması gibi AMD de Radeon RX 7600 XT kartını tanıtacak. Moore's Law is Dead’e göre Radeon RX 7600 XT, 25 Mayıs tarihinde piyasaya adım atacak. Kartın incelemeleri ise 24 Mayıs’ta yayınlanacak. AMD, örnek ekran kartlarını 15 Mayıs’tan itibarın basın mensuplarına göndermeye başlayacak.
Performans açısından, AMD Radeon RX 7600 XT ekran kartının Radeon RX 6650 XT’den daha hızlı olması bekleniyor. Radeon RX 7600 XT’nin yaklaşık olarak yüzde 10 ile 15 arasında daha fazla performans sunacağı tahmin ediliyor. RDNA 3 grafik mimarisine sahip Navi 33 GPU ile gelecek olan kart, yaklaşık 175W güç tüketecek. Kartın ayrıca 128-bit geniş veri yolu arayüzünde 8 GB VRAM'e sahip olduğu söyleniyor ki bu, selefiyle aynı seviye. Öte yandan 8 GB VRAM ise yeni nesil oyunlar için kafalarda soru işareti yaratıyor. Buna ek olarak AMD'nin Computex 2023 kapsamında RX 7700 ve RX 7800 serisini de tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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