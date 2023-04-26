Nvidia GeForce RTX 4070 fiyatları düşmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın en yeni ekran kartı GeForce RTX 4070, çıkışından bu yana istenilen tepkiyi kullanıcılardan göremedi. Talebin düşük olması nedeniyle ise çeşitli pazarlarda kartın fiyatı düşmeye devam ediyor. Son raporlar gösteriyor ki RTX 4070’in Avrupa fiyatları 600 Avro sınırının altına düşmeye başlamış durumda.

GeForce RTX 4070 fiyatları düşüyor

Belirtilenlere göre GeForce RTX 4070 çıkış fiyatı iki hafta sonra Almanya'da şimdiden 599 Avro seviyelerine indi. Çıkış fiyatının 60 Avro altına satılmaya başlanan kartın tedarikinde veya üretiminde bir problem bulunmuyor. Stoklar ise normal düzeyde seyrediyor. Dolayısıyla düşüşün tek mantıklı açıklaması tüketici talebinin düşük olması.

Tam Boyutta Gör Halihazırda Gainward GeForce RTX 4070 Ghost, Almanya’da 599 Avro’ya satışta bulunuyor. Ancak kartı çıkış fiyatının altında satan sadece bu firma değil. Palit, Gigabyte ve Inno3D’nin modelleri de 625-645 Avro arasında satılıyor. Bununla birlikte henüz ABD piyasasında kart özelinde önemli fiyat düşüşleri bulunmuyor. Çoğu kart 600 dolar segmentinde seyir ediyor fakat ilerleyen aylarda hem ABD hem de diğer pazarlarda fiyat düşüşleri yaşanabilir. Zira bilindiği üzere AMD, Mayıs ayının sonunda Computex'te Radeon RX 7600 GPU'sunun piyasaya sürecek.

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GeForce RTX 4070, performans açısından RTX 3080 ile denk olurken DLSS 3 ve enerji verimliliği ile bir adım daha öne çıkmayı başarıyor. Yine de pek çok kişi 400 Dolar bandına yerleşecek olan ana akım kartların gelmesini bekliyor. Bu nedenle RTX 4070 fiyatı itibariyle biraz arafta kalmış diyebiliriz.

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GeForce RTX 4070 fiyatları düşmeye devam ediyor