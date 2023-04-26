Nvidia GeForce RTX 4070 fiyatları düşmeye devam ediyor

GeForce RTX 4070 fiyatları düşüyor
Belirtilenlere göre GeForce RTX 4070 çıkış fiyatı iki hafta sonra Almanya'da şimdiden 599 Avro seviyelerine indi. Çıkış fiyatının 60 Avro altına satılmaya başlanan kartın tedarikinde veya üretiminde bir problem bulunmuyor. Stoklar ise normal düzeyde seyrediyor. Dolayısıyla düşüşün tek mantıklı açıklaması tüketici talebinin düşük olması.
GeForce RTX 4070, performans açısından RTX 3080 ile denk olurken DLSS 3 ve enerji verimliliği ile bir adım daha öne çıkmayı başarıyor. Yine de pek çok kişi 400 Dolar bandına yerleşecek olan ana akım kartların gelmesini bekliyor. Bu nedenle RTX 4070 fiyatı itibariyle biraz arafta kalmış diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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