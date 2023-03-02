Ekran kartı pazarında ilginç şeyler oluyor: Intel, AMD’yi yakaladı

Tam Boyutta Gör 2022'nin dördüncü çeyreğine ait mali tablolar, birçok teknoloji endüstrisi sektörü için iç karartıcıydı ancak yeni veriler, Intel'in ayrık grafik kartı alanına girişinin başarısız olmadığını gösteriyor. Hatta başarısızlık bir yana Intel’in AMD’yi yakaladığı bile söyleniyor.

Bilindiği üzere AMD oldukça uzun bir süredir Nvidia’dan daha fazla pazar payı elde etmeye çalışıyor ancak yeşilli takım tartışmasız bir şekilde ekran kartı pazarındaki liderliğine devam ediyor. Öte yandan ayrık GPU piyasasının yeni oyuncusu Intel ise görünüşe göre çok da başarısız değil. Jon Peddie Research'ün ayrık GPU pazarı için hazırladığı 2022 son çeyrek raporu Intel'in AMD'ye benzer bir pazar payı elde ettiğini, ancak Nvidia'nın hala hâkim olduğunu gösteriyor.

Intel, AMD'nin ensesinde

Son verilere göre Nvidia, pazarın yüzde 82’sine sahip, yani son çeyrekte satıla her 10 kartın 8’den fazlası Nvidia damgalı. Bunun yanında Intel’in Arc Alchemist kartları AMD ile aynı pazar dilimine sahip, yüzde 9. Bununla birlikte, araştırma grubu başkanı Jon Peddie, Intel'in rakamlarına biraz şüpheyle yaklaşıyor ve AMD yine de geçen çeyrekte Intel'den daha yüksek birim satışı yapmış olabileceğini belirtiyor.

Masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve gömülü bilgisayarları içeren 2022'nin son çeyreğinde toplam ayrık GPU satışları 13 milyon adede ulaşmıştı, daha doğrusu düşmüştü. Zira, geçen yılın aynı döneminde 26 milyon adet kart satışının olduğu ifade ediliyor.

Bu arada göz ardı edilmemesi gereken bir durum daha var. AMD’nin Radeon RX 7000 kartları son çeyreğin son ayında piyasaya girmişti. Yani AMD’nin yeni nesil kartları son çeyrekte yoktu desek yeridir. Bunlara ek olarak Intel’den Tom Petersen, Nvidia’nın şu anda erişilemez olduğunu ancak AMD ile gerçek bir rekabete girmeyi umduklarını aktarıyor. Son bilgilere göre Intel'in yaklaşmakta olan GPU serisi Arc Battlemage’in bu yılın sonlarında veya 2024’te geleceği söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Ekran kartı pazarında garip şeyler oluyor: Intel, AMD’yi yakaladı