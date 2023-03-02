Ekran kartı pazarında ilginç şeyler oluyor: Intel, AMD’yi yakaladı

Bilindiği üzere AMD oldukça uzun bir süredir Nvidia’dan daha fazla pazar payı elde etmeye çalışıyor ancak yeşilli takım tartışmasız bir şekilde ekran kartı pazarındaki liderliğine devam ediyor. Öte yandan ayrık GPU piyasasının yeni oyuncusu Intel ise görünüşe göre çok da başarısız değil. Jon Peddie Research'ün ayrık GPU pazarı için hazırladığı 2022 son çeyrek raporu Intel'in AMD'ye benzer bir pazar payı elde ettiğini, ancak Nvidia'nın hala hâkim olduğunu gösteriyor.
Intel, AMD'nin ensesinde
Masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları ve gömülü bilgisayarları içeren 2022'nin son çeyreğinde toplam ayrık GPU satışları 13 milyon adede ulaşmıştı, daha doğrusu düşmüştü. Zira, geçen yılın aynı döneminde 26 milyon adet kart satışının olduğu ifade ediliyor.
Bu arada göz ardı edilmemesi gereken bir durum daha var. AMD’nin Radeon RX 7000 kartları son çeyreğin son ayında piyasaya girmişti. Yani AMD’nin yeni nesil kartları son çeyrekte yoktu desek yeridir. Bunlara ek olarak Intel’den Tom Petersen, Nvidia’nın şu anda erişilemez olduğunu ancak AMD ile gerçek bir rekabete girmeyi umduklarını aktarıyor. Son bilgilere göre Intel'in yaklaşmakta olan GPU serisi Arc Battlemage’in bu yılın sonlarında veya 2024’te geleceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez