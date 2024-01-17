Tam Boyutta Gör AMD, Radeon RX 7000 modellerinin fiyatlarını sessizce düşürmeye başladı. Nvidia'nın SUPER ailesiyle rekabet edecek olan Radeon RX 7900 XT, 749 dolar tavsiye edilen satış fiyatı ile indirme giren ilk kart oldu.

Nvidia'nın RTX 40 SUPER serisinin getirdiği performans artışları göz önüne alındığında, AMD'nin Radeon RX 7000 GPU'larında fiyat indirimi sunmasını bekleniyordu. Fiyat indirimini gören ilk grafik kartı Radeon RX 7900 XT GPU oldu.

AMD Radeon RX 7900 XT başlangıçta 899 ABD dolardan piyasaya sürüldü ve o zamandan beri kartın bu fiyatın altına düştüğünü gördük. Kart ilk olarak birkaç ay önce AMD tarafından 849 dolara düşürülmüştü. Ayrıca Black Friday sırasında bazı promosyonlarla kartın 700 dolar altına düştüğünü görmüştük. Şimdi ise AMD resmi olarak fiyatı 749 dolara düşürmüş oldu. Hatta Newegg gibi sitelerde 710 dolara kadar düşen fiyatlar bulunmakta.

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TweakTown'a göre yeni fiyatlandırma, "özel promosyon fiyatlandırma programının" bir parçası. Tabi bu indirim, 799 dolara satılacak GeForce RTX 4070 Ti SUPER ile mücadele etmek için yapıldı. 4070 Ti Super, 16 GB belleğe ve neredeyse aynı sayıda CUDA çekirdeğine sahip olması nedeniyle orijinal RTX 4080'e oldukça benziyor. 7900 XT'nin eski 4080'in gerisinde olduğunu göz önüne alırsak fiyat indirimi mecburi görünüyor.

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AMD, Radeon RX 7900 XT'nin fiyatını düşürdü