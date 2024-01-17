AMD, Radeon RX 7900 XT'nin fiyatını düşürdü

Nvidia'nın RTX 40 SUPER serisinin getirdiği performans artışları göz önüne alındığında, AMD'nin Radeon RX 7000 GPU'larında fiyat indirimi sunmasını bekleniyordu. Fiyat indirimini gören ilk grafik kartı Radeon RX 7900 XT GPU oldu.
AMD Radeon RX 7900 XT başlangıçta 899 ABD dolardan piyasaya sürüldü ve o zamandan beri kartın bu fiyatın altına düştüğünü gördük. Kart ilk olarak birkaç ay önce AMD tarafından 849 dolara düşürülmüştü. Ayrıca Black Friday sırasında bazı promosyonlarla kartın 700 dolar altına düştüğünü görmüştük. Şimdi ise AMD resmi olarak fiyatı 749 dolara düşürmüş oldu. Hatta Newegg gibi sitelerde 710 dolara kadar düşen fiyatlar bulunmakta.
TweakTown'a göre yeni fiyatlandırma, "özel promosyon fiyatlandırma programının" bir parçası. Tabi bu indirim, 799 dolara satılacak GeForce RTX 4070 Ti SUPER ile mücadele etmek için yapıldı. 4070 Ti Super, 16 GB belleğe ve neredeyse aynı sayıda CUDA çekirdeğine sahip olması nedeniyle orijinal RTX 4080'e oldukça benziyor. 7900 XT'nin eski 4080'in gerisinde olduğunu göz önüne alırsak fiyat indirimi mecburi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.