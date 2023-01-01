AMD için felaket: Radeon RX 7900 XTX kartlarında kritik soğutma hatası bulundu

Geçtiğimiz haftalarda bazı referans tasarım Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarının aşırı ısındığı ve performansın düştüğü kullanıcılar tarafından raporlanmıştı.Yapılan incelemelerde ekran kartının 110 derece gibi çok yüksek bir değere ulaştığı ortaya çıkarılmıştı. Dolayısıyla kart, ısınmaya bağlı olarak kendisini frenleyerek performanstan ödün vermekte, ancak daha da ciddi sorun ise bu çok yüksek sıcaklığın kartın ömrünü de azalttığı gerçeği. Şimdilik bu sorunun bazı referans AMD yapımı RX 7900 XTX kartlarında olduğu ve kapsamının geniş olmadığı düşünülüyordu. Fakat, Der8auer tarafından yapılan testler bu sorunun çok daha ciddi olduğunu ortaya koyuyor.
Sorun düşünülenden daha büyük
Zira RX 7900 XTX’in ısınma sorunu baş göstermeye başladığından beri bir takım çözüm önerileri sunuldu. Bunlar arasında soğutmanın tam oturmamış olması, GPU üzerindeki termal macunun yetersiz olması gibi teoriler yer alıyordu. Der8auer’un yaptığı detaylı testlerde tüm bu teoriler denendi ancak RX 7900 XTX’in aşırı ısınma sorunu çözülemedi. Bu arada testler birden fazla referans kartta gerçekleştirildi.
Dolayısıyla yukarıda da dediğimiz gibi der8auer’e göre tek bir açıklama var: Referans kartın soğutma tasarımında sorun var. Soğutma borularının içerisindeki sıvı, bir şekilde sistem içerisinde sirkülasyon sorunu yaşıyor ve görevini yerine getiremiyor gibi görünüyor.
AMD tüm referans RX 7900 XTX kartlarını geri çağırabilir
Eğer iddia edildiği gibi referans RX 7900 XTX ekran kartlarındaki soğutucunun tasarımı kusurluysa işler AMD için çok ciddi bir hal alabilir. Çünkü, kartın spesifikasyonlar dahilinde çalışmadığı görülüyor. Hatta tüm referans Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarını AMD’nin geri çağırması bile olası görünüyor. Önümüzdeki günlerde konu hakkında daha detaylı bilgiler ve testler elimize ulaşacaktır. Eğer bir referans RX 7900 XTX kartınız varsa ve bu sorunu yaşıyorsanız AMD ve satıcınız ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.Kaynakça https://wccftech.com/amd-radeon-rx-7900-xtx-reference-models-might-have-a-faulty-vapor-chamber-that-causes-overheating/ https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7900-testing-shows-possible-vapor-chamber-design-issues Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d