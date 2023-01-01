Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD için felaket: Radeon RX 7900 XTX kartlarında kritik soğutma hatası bulundu

    Bir süre önce referans Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarında aşırı ısınma sorunu ortaya çıkmış ve AMD’den açıklama gelmişti. Görünen o ki bu kartların soğutmasında büyük bir sorun bulunuyor.
    Oy Ver
    radeon rx 7900 xtx aşırı ısınma Tam Boyutta Gör
    AMD’nin en güçlü ekran kartı Radeon RX 7900 XTX, aşırı ısınma (hot spot) sorunu ile gündemden düşmüyor. Referans tasarımlı RX 7900 XTX kartlarda ortaya çıkan ısınma ve dolayısıyla performans sorunu AMD’nin başırını ağrıtacakmış gibi görünüyor zira kartların soğutma çözümünde büyük bir sorun olabilir.

    Geçtiğimiz haftalarda bazı referans tasarım Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarının aşırı ısındığı ve performansın düştüğü kullanıcılar tarafından raporlanmıştı.Yapılan incelemelerde ekran kartının 110 derece gibi çok yüksek bir değere ulaştığı ortaya çıkarılmıştı. Dolayısıyla kart, ısınmaya bağlı olarak kendisini frenleyerek performanstan ödün vermekte, ancak daha da ciddi sorun ise bu çok yüksek sıcaklığın kartın ömrünü de azalttığı gerçeği. Şimdilik bu sorunun bazı referans AMD yapımı RX 7900 XTX kartlarında olduğu ve kapsamının geniş olmadığı düşünülüyordu. Fakat, Der8auer tarafından yapılan testler bu sorunun çok daha ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

    Sorun düşünülenden daha büyük

    radeon rx 7900 xtx Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ekran kartlarında yer alan grafik işlem biriminin sıcaklığı soğutma bloğu ve ısıyı ileten “buhar odaları” olarak ifade edebileceğimiz borular ile dağıtılıyor. Aynı zamanda fanlar ile de bloğun ve çekirdeğin ısısının sabit tutulması sağlanıyor. Der8auer tarafından yapılan testlerde ise referans RX 7900 XTX’te yer alan soğutmanın basitçe ifade etmek gerekirse “çalışmadığı” ortaya çıkarıldı. Bu, soğutma sisteminde temel bir tasarım sorunu olduğunun göstergesi olabilir.

    Zira RX 7900 XTX’in ısınma sorunu baş göstermeye başladığından beri bir takım çözüm önerileri sunuldu. Bunlar arasında soğutmanın tam oturmamış olması, GPU üzerindeki termal macunun yetersiz olması gibi teoriler yer alıyordu. Der8auer’un yaptığı detaylı testlerde tüm bu teoriler denendi ancak RX 7900 XTX’in aşırı ısınma sorunu çözülemedi. Bu arada testler birden fazla referans kartta gerçekleştirildi.

    rx 7900 xtx ısınma sorunu Tam Boyutta Gör
    Sonrasında aşağıdaki videodan da izleyebileceğiniz üzere, test sisteminde ekran kartı yatay konumdan dikey konuma getirilerek test edildi ve sıcaklıkların aşırı derecede artmadığı gözlemlendi. Test sistemi tekrar yatay hale -yani bilgisayar kasasındaki takılı konumuna- getirildiğinde sıcaklıkların sadece birkaç dakikada 110 dereceye çıktığı gözlemlendi. Kart tekrar dikey hale getirilse dahi sıcaklıkların düşmediği de ortaya çıkarıldı.

    Dolayısıyla yukarıda da dediğimiz gibi der8auer’e göre tek bir açıklama var: Referans kartın soğutma tasarımında sorun var. Soğutma borularının içerisindeki sıvı, bir şekilde sistem içerisinde sirkülasyon sorunu yaşıyor ve görevini yerine getiremiyor gibi görünüyor.

    AMD tüm referans RX 7900 XTX kartlarını geri çağırabilir

    AMD Radeon RX 7900 XTX kartlarında kritik soğutma hatası bulundu Tam Boyutta Gör
    AMD şimdilik sadece bu sorunu yaşayan kullanıcıların kendileriyle iletişime geçmesini öneriyor ve sorun için bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor. Ancak sorunun neyden kaynaklandığı konusunda bir açıklama yapılmamış durumda.

    Eğer iddia edildiği gibi referans RX 7900 XTX ekran kartlarındaki soğutucunun tasarımı kusurluysa işler AMD için çok ciddi bir hal alabilir. Çünkü, kartın spesifikasyonlar dahilinde çalışmadığı görülüyor. Hatta tüm referans Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarını AMD’nin geri çağırması bile olası görünüyor. Önümüzdeki günlerde konu hakkında daha detaylı bilgiler ve testler elimize ulaşacaktır. Eğer bir referans RX 7900 XTX kartınız varsa ve bu sorunu yaşıyorsanız AMD ve satıcınız ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-radeon-rx-7900-xtx-reference-models-might-have-a-faulty-vapor-chamber-that-causes-overheating/ https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7900-testing-shows-possible-vapor-chamber-design-issues
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız