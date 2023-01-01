AMD için felaket: Radeon RX 7900 XTX kartlarında kritik soğutma hatası bulundu

Tam Boyutta Gör AMD’nin en güçlü ekran kartı Radeon RX 7900 XTX, aşırı ısınma (hot spot) sorunu ile gündemden düşmüyor. Referans tasarımlı RX 7900 XTX kartlarda ortaya çıkan ısınma ve dolayısıyla performans sorunu AMD’nin başırını ağrıtacakmış gibi görünüyor zira kartların soğutma çözümünde büyük bir sorun olabilir.

AMD, 110 dereceye çıkan RX 7900 XTX için açıklama yaptı 2 gün önce eklendi

Geçtiğimiz haftalarda bazı referans tasarım Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarının aşırı ısındığı ve performansın düştüğü kullanıcılar tarafından raporlanmıştı.Yapılan incelemelerde ekran kartının 110 derece gibi çok yüksek bir değere ulaştığı ortaya çıkarılmıştı. Dolayısıyla kart, ısınmaya bağlı olarak kendisini frenleyerek performanstan ödün vermekte, ancak daha da ciddi sorun ise bu çok yüksek sıcaklığın kartın ömrünü de azalttığı gerçeği. Şimdilik bu sorunun bazı referans AMD yapımı RX 7900 XTX kartlarında olduğu ve kapsamının geniş olmadığı düşünülüyordu. Fakat, Der8auer tarafından yapılan testler bu sorunun çok daha ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

Sorun düşünülenden daha büyük

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ekran kartlarında yer alan grafik işlem biriminin sıcaklığı soğutma bloğu ve ısıyı ileten “buhar odaları” olarak ifade edebileceğimiz borular ile dağıtılıyor. Aynı zamanda fanlar ile de bloğun ve çekirdeğin ısısının sabit tutulması sağlanıyor. Der8auer tarafından yapılan testlerde ise referans RX 7900 XTX’te yer alan soğutmanın basitçe ifade etmek gerekirse “çalışmadığı” ortaya çıkarıldı. Bu, soğutma sisteminde temel bir tasarım sorunu olduğunun göstergesi olabilir.

Zira RX 7900 XTX’in ısınma sorunu baş göstermeye başladığından beri bir takım çözüm önerileri sunuldu. Bunlar arasında soğutmanın tam oturmamış olması, GPU üzerindeki termal macunun yetersiz olması gibi teoriler yer alıyordu. Der8auer’un yaptığı detaylı testlerde tüm bu teoriler denendi ancak RX 7900 XTX’in aşırı ısınma sorunu çözülemedi. Bu arada testler birden fazla referans kartta gerçekleştirildi.

Tam Boyutta Gör Sonrasında aşağıdaki videodan da izleyebileceğiniz üzere, test sisteminde ekran kartı yatay konumdan dikey konuma getirilerek test edildi ve sıcaklıkların aşırı derecede artmadığı gözlemlendi. Test sistemi tekrar yatay hale -yani bilgisayar kasasındaki takılı konumuna- getirildiğinde sıcaklıkların sadece birkaç dakikada 110 dereceye çıktığı gözlemlendi. Kart tekrar dikey hale getirilse dahi sıcaklıkların düşmediği de ortaya çıkarıldı.

Dolayısıyla yukarıda da dediğimiz gibi der8auer’e göre tek bir açıklama var: Referans kartın soğutma tasarımında sorun var. Soğutma borularının içerisindeki sıvı, bir şekilde sistem içerisinde sirkülasyon sorunu yaşıyor ve görevini yerine getiremiyor gibi görünüyor.

AMD tüm referans RX 7900 XTX kartlarını geri çağırabilir

Tam Boyutta Gör AMD şimdilik sadece bu sorunu yaşayan kullanıcıların kendileriyle iletişime geçmesini öneriyor ve sorun için bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor. Ancak sorunun neyden kaynaklandığı konusunda bir açıklama yapılmamış durumda.

Eğer iddia edildiği gibi referans RX 7900 XTX ekran kartlarındaki soğutucunun tasarımı kusurluysa işler AMD için çok ciddi bir hal alabilir. Çünkü, kartın spesifikasyonlar dahilinde çalışmadığı görülüyor. Hatta tüm referans Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarını AMD’nin geri çağırması bile olası görünüyor. Önümüzdeki günlerde konu hakkında daha detaylı bilgiler ve testler elimize ulaşacaktır. Eğer bir referans RX 7900 XTX kartınız varsa ve bu sorunu yaşıyorsanız AMD ve satıcınız ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

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