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    AMD RDNA2 ile değişken odak tasarımı ve ışın izleme teknolojileri geliyor

    Yeni RDNA2 mimarisi ile ışın izleme ve değişken odak tasarımı teknolojilerini sunmaya hazırlanan AMD en önemli eksiklikleri gidererek Nvidia’nın karşısına çıkmayı planlıyor.
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    Haber Editörü
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    AMD RDNA2 ile değişken odak tasarımı ve ışın izleme teknolojileri geliyor
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    Baştan tasarladığı 7nm sürecindeki yeni nesil Navi mimarisi ile alt seviye ekran kartı pazarında fırtınalar estiren ve rakibi Nvidia’nın gözünü korkutan AMD bununla birlikte üst seviye pazarı rakibine terk etmiş durumda.

    Yeni Navi mimarisi neler sunacak?

    Radeon Vega mimarisi daha çok sunucu tarafında ve Apple Mac ürünlerinde yoğun bir şekilde kullanılıyor ancak oyuncu kartları tarafında ilgi oldukça düşük. Gelecek yıl bu konuda bir hareketlilik yaşanacak.

    Navi 2x serisi olarak da bilinen ve ikinci nesil RDNA mimarisini temel alacak olan grafik yongalarının Xbox Series X ve PS5 konsollarında kullanılacağı biliniyor. CES 2020 fuarında ise RDNA2 mimarili ilk amiral gemisi Radeon ekran kartlarının sahneye çıkacağı tahmin ediliyor.

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    RDNA2 mimarisi ile AMD’nin bugüne kadar eksik kaldığı için eleştirilen noktaları kapatacağı ifade ediliyor. Bunlardan en önemlisi ışın izleme teknolojisi. Şu anda sadece Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında desteklenen ışın izleme teknolojisi oyunlarda ışık yansımalarının çok daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Nvidia bunun için özel RT çekirdeklerine yer veriyor.

    Vega 23 mimarisinin de donanım tabanlı olarak ışın izleme desteği sunacağı Sony yöneticileri tarafından dile getirilmişti. Muhtemelen yonga üzerinde grafik çekirdeğinin yanında RT çekirdekleri de olacak.

    İkinci önemli adım ise değişken odak tasarımı – VRS teknolojisi. API seviyesinde bir özellik olan VRS, grafik biriminin bir sahnede diğer alanlardan daha düşük kare oranı olan alanları gölgelemesini ifade ediyor. Oyuncunun çok fark etmediği VRS teknolojisi sayesinde grafik kaynaklarından tasarruf ediliyor.

    Microsoft, VRS teknolojisi için iki DX12 seviyesi belirlemişti. İlk seviyede Intel Gen 11 ve Nvidia Turing mimarisi yer alırken ikinci seviyede ise sadece Turing mimarisi destek sunuyor. AMD bu sayede Nvidia’yı yakalamış olacak. Ayrıca konsol tarafında RTX ve VRS teknolojilerinin yanında dinamik çözünürlük işleme ile 8K çözünürlükler de desteklenmiş olacak.



    https://www.techpowerup.com/262098/ray-tracing-and-variable-rate-shading-design-goals-for-amd-rdna2 Yorum Yaz
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    Mutlak.Sıfır 5 sa. en beğenilen Sempron 3200
    Aylardır Rx 570 kullanıyorum bir iki Wattman sorunu hariç hiçbir sorun yaşamadım. Sabah akşam kartları kurcalayıp overclock etmeye uğraşırsanız sorun yaşarsınız kardeş.
    Aylardır Rx 570 kullanıyorum bir iki Wattman sorunu hariç hiçbir sorun yaşamadım. Sabah akşam kartları kurcalayıp overclock etmeye uğraşırsanız sorun yaşarsınız...
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    vamp 6 sa.
    Artık grafiksel olarak seviye atlanılması gerekiyordu. Rasterization metodu artık kaliteli grafik için neredeyse Ray Trace kadar kaynak tüketince bu teknolojiye geçiş kaçınılmaz oldu. En azından artık yapımcı çizdiği çevreyi çok daha hızlı ve çok daha kaliteli olarak bizlere sunacaktır.



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    jitemci 3 sa. vamp
    ışın izleme teknolojisi yeni nesil konsollara gelecekmiş fiyatları beklenenin üzerinde olabilir konsolların
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    scutaro 6 sa.
    Turing GPU'ları gibi mm² aşırı büyüyüp daha maliyetli olacaksa gelmesin daha iyi, %40 performans kaybı yüzünden bunu açmak istemedikten sonra ne işe yarıyor, gereksiz demiyorum ama şu an için gelişmesi gereken bir teknoloji, onun yerine eğer katkısı olacaksa, compute rop birimleri, veriyolu vram veya L2 cache arttırımı ile mimari olarak salt performansı arttırsınlar daha iyi benim için, ama ışın izleme teknolojisi artık konsollarda da yer alacağından, RDNA2'de kullanılması kaçınılmaz olacaktır, konsoldan port edilen oyunlarda AMD tarafında avantaj yaratabilir, bekleyelim ve görelim.
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    Sempron 3200 7 sa.
    AMD RX 500 serisinde tam anlamıyla çuvalladı. Çoğu kullanıcı fiyatlarının ucuz olması sebebiyle alıyor fakat "ucuz etin yahnisi" deyimiyle karşılaşıyor. Wattman ve sürücü problemleriyle başları dertte. Ne kadar güncelleme çıkarsalarda sorunlar hala mevcut. Forumlarda ekran kartı ile sorun yaşayanların %80'i RX 500 kullanıcısı.

    RX 5000 serisi bu sorunları yaşatmıyor gibi görünüyor fakat bir takım sürücü problemleri yine var. Gelen güncellemeler ile mevcut sorunların bir kısmını çözdüler fakat rakibe bakınca bu tarz sorunlar yok derecesinde. AMD rekabet etmek istiyorsa kullanıcılarına problem yaşatmayacak kartlar çıkarmalı. Elinde performans var fakat kullanamadıktan sonra neye yarar.
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    Mutlak.Sıfır 5 sa. Sempron 3200
    Aylardır Rx 570 kullanıyorum bir iki Wattman sorunu hariç hiçbir sorun yaşamadım. Sabah akşam kartları kurcalayıp overclock etmeye uğraşırsanız sorun yaşarsınız kardeş.
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    Spider_hip 8 sa.
    Amd denk güçteki kartlarını nvidia'nın çok daha altına uygun fiyatlarla veriyor oraya kadar her şey güzel ama biraz sponsorluk anlaşmalarını arttırması lazım. Nvidia basıyor parayı adobe ile anlaşıyor, oyunların çoğu ile anlaşıyor. Youtuberları satın alıyor aman sakın amd ile karşılaştırmayın aynı fiyata ne kadar güçsüz olduğumuz ortaya çıkmasın hesabı yapıyor. Tabi bütçe meselesi Örneğin 5700xt 3500tl, rtx2070 4500TL. Hemen hemen aynı güçte. Ha bir de hala en üst segmentte nvidia'ya rakip güçte kart çıkartamıyor.
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