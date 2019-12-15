AMD RDNA2 ile değişken odak tasarımı ve ışın izleme teknolojileri geliyor

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Baştan tasarladığı 7nm sürecindeki yeni nesil Navi mimarisi ile alt seviye ekran kartı pazarında fırtınalar estiren ve rakibi Nvidia’nın gözünü korkutan AMD bununla birlikte üst seviye pazarı rakibine terk etmiş durumda.

Yeni Navi mimarisi neler sunacak?

Radeon Vega mimarisi daha çok sunucu tarafında ve Apple Mac ürünlerinde yoğun bir şekilde kullanılıyor ancak oyuncu kartları tarafında ilgi oldukça düşük. Gelecek yıl bu konuda bir hareketlilik yaşanacak.

Navi 2x serisi olarak da bilinen ve ikinci nesil RDNA mimarisini temel alacak olan grafik yongalarının Xbox Series X ve PS5 konsollarında kullanılacağı biliniyor. CES 2020 fuarında ise RDNA2 mimarili ilk amiral gemisi Radeon ekran kartlarının sahneye çıkacağı tahmin ediliyor.

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RDNA2 mimarisi ile AMD’nin bugüne kadar eksik kaldığı için eleştirilen noktaları kapatacağı ifade ediliyor. Bunlardan en önemlisi ışın izleme teknolojisi. Şu anda sadece Nvidia GeForce RTX ekran kartlarında desteklenen ışın izleme teknolojisi oyunlarda ışık yansımalarının çok daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Nvidia bunun için özel RT çekirdeklerine yer veriyor.

Vega 23 mimarisinin de donanım tabanlı olarak ışın izleme desteği sunacağı Sony yöneticileri tarafından dile getirilmişti. Muhtemelen yonga üzerinde grafik çekirdeğinin yanında RT çekirdekleri de olacak.

İkinci önemli adım ise değişken odak tasarımı – VRS teknolojisi. API seviyesinde bir özellik olan VRS, grafik biriminin bir sahnede diğer alanlardan daha düşük kare oranı olan alanları gölgelemesini ifade ediyor. Oyuncunun çok fark etmediği VRS teknolojisi sayesinde grafik kaynaklarından tasarruf ediliyor.

Microsoft, VRS teknolojisi için iki DX12 seviyesi belirlemişti. İlk seviyede Intel Gen 11 ve Nvidia Turing mimarisi yer alırken ikinci seviyede ise sadece Turing mimarisi destek sunuyor. AMD bu sayede Nvidia’yı yakalamış olacak. Ayrıca konsol tarafında RTX ve VRS teknolojilerinin yanında dinamik çözünürlük işleme ile 8K çözünürlükler de desteklenmiş olacak.

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