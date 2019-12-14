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    Epic Games mağazası çıldırdı: Her gün bir oyun hediye edecek

    Epic Games oyun mağazası gelecek haftadan itibaren yıl bitene kadar her gün bir oyun hediye edecek. Ücretsiz oyun kataloğu toplam 12 farklı yapımdan oluşuyor.
    13 sa.
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    23
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazası çıldırdı: Her gün bir oyun hediye edecek
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    Faaliyetlerine başladığı günden bu yana özel lansmanlar ve haftalık hediye oyunlar ile oyuncuların kalbini kazanan Epic Games oyun mağazası yıl sonuna özel sürpriz bir kampanyaya daha başlıyor. Artık her gün bir oyun hediye edilecek.

    Epic Games farkı

    Bu hafta son kez haftalık iki oyun kampanyası yapılıyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında toplam değeri 66TL olan The Wolf Among Us ve The Escapists oyunları mağazada ücretsiz olarak sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı"

    The Wolf Among Us hikâye tabanlı olarak hazırlanan ve seçimlerinizin oyunun gidişatını etkilediği beğenilen bir Telltale Games yapımı. The Escapists ise piksel tabanlı olarak hazırlanmış ve hapishaneden kaçma yolları aradığınız bir aksiyon oyunu.

    20 Aralık tarihi itibariyle Epic Games mağazası belki de bu yılın en önemli kampanyasına imza atacak. 31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyun ücretsiz hale getirilecek. Böylece yıl sonuna kadar toplamda 12 oyunu ücretsiz olarak hesabınıza aktarabileceksiniz. Bununla birlikte 2020 yılı için Epic Games hediye oyunlar konusunda bir netlik olmadığını belirtiyor.



    https://www.videogameschronicle.com/news/epic-games-store-to-give-away-12-free-games-over-christmas/ Yorum Yaz
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    deoks 12 sa. en beğenilen
    Hiç oynamayacağın oyunları kütüphaneye doldurmak da ayrı bir zevk.
    1 Yanıt Yanıtla +50
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    Steelo 12 sa.
    Epic Games şu şartlar altında düşünüldüğü gibi steam'e yaklaşamaz bile çünkü, bir kere oyun sayfasında, oyun ile ilgili içerik bilgisi kısıtlı olarak veriliyor.Türü nedir, konusu nedir,hikayesi nedir, kaç kişi ile oynanabilir, coop mu, mp mi ve gameplay videosu bakıyorsun oyun içi videosu yok bir çok satışa sunulan oyunların.

    Ayrıca en önemlisi inceleme yapamıyor oyuncular, puanlayamıyor.Birbirleri ile bir konuyu tartışamıyorlar.Epic Games de Origin gibi ruhsuz ve ölü bir platform şuan için.Ne zaman Steam da ki özellikleri kopyalar ozmn steami yakalayabilir belki.

    Yoksa şuan için sadece bedava oyunu alıp kenarda durması için girilen bir platform halinde kalacak.
    Epic Games şu şartlar altında düşünüldüğü gibi steam'e yaklaşamaz bile çünkü, bir kere oyun sayfasında, oyun ile ilgili içerik bilgisi kısıtlı olarak veriliyor....
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    Yanıtla +32
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    keremec 12 sa. deoks
    Adamlar hentai simulator falan vermiyor bedava diye. Şu ana kadar dakigittiklarindan 3-4 tanesi hariç hepsi para verip satin alinacak tarzda oyunlar.
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    1 Avatar
    muroooo19 6 sa.
    Bilgisayar a kurdum epic games i. Oyunları kütüphaneye ekledim.😊😊
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    Gamermn 7 sa.
    Epic stokları eritiyoruz kampanyası başlamış
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    Ambarad 8 sa.
    Epic ve Origin sadece "Oyun satma" mantığıyla hareket ediyor. Böyle devam ettikçe, istediği kadar beleş oyun dağıtsın Epic. Steam'in yanına yaklaşamazlar zaten.

    Steam sadece "Oyun satın alıp oynamak"tan ibaret bir platform değil. Hatta oyun satın alıp oynama özelliği ilk sırada bile gelmez Steam'in kendi içinde.

    Steam Atölye başlı başına bir devrim bir kere mod dünyası ve oyunlar için. Modunu yayınlıyorsun, ana oyunla entegre çalışıyor ve bir güncelleme yayınladığın zaman, aynı yapımcı firmanın oyunu güncellemesi gibi; modun güncellemesi anında düşüyor sistemine.

    İletişim için gelişmiş chat özellikleri, oyunlar için inceleme yazma, oyun/yazılım iadesi, oyun içi fotoğraf çekip yayınlama, kişiselleştirilebilir profil sayfaları, bağımsız yapımcılar için oyunlarını bir dağıtımcıya gerek kalmadan duyurma ve satma fırsatı. PC'ye istediğin kadar format at, Steamapps klasörünü tuttuktan sonra oyunların çatır çatır çalışması vb. tonla özellik. Steam'i sadece oyun için kullanmıyorsun zaten. Bu zamanın Messenger'ı oldu PC'de.

    Steam sadece bununla da sınırlı kalmadı, Türk oyunculuğunu ayağa kaldırdı. Türkiye'deki insanlara "Orijinal oyun" kavramını öğretti. Bugün Steam sayesinde Türkçe dil seçeneğini de içeren tonla oyun görüyoruz.

    Epic Games ve EA ise; sırf bu pazardan pay alabilmek, paralarına para katmak ve masraflarını kısabilmek için "dijital market" devrimini kullanan 2 şirketten ibaret sadece. Örnek Origin. 2011'de çıktı, üstünden 8 sene geçti. bırak devrimsel özelliği, Steam'in var olan özelliklerini dahi kendine katmadı. Hala oyun satılıp alınan bir platform. Oyundan çıktığında yüzüne bakmazsın. Diskten ramden yemesin diye system tray'den kapatırsın. Bende şu an yüklü bile değil. Anca canım BF4 çekerse mecbur yüklerim.
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    Eeltorm 8 sa.
    Kaliteli oyunlar veriyor ben verdiği tüm oyunları oynamıştım ama oynamayanlar için orjinal oyun hediyesi işte iyi bir fırsat.
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    gokborualp 10 sa.
    istemci daha yeni daha çok gelişecek. ilk çıkan steami hatırlayan vardır elbet, ne rezalet şeydi o öyle. steam kütüphanemde yüzü geçkin oyunum var ama eğer seçim yapacak olursam epic derim. (oyun yapımcısı ve oynayan olarak unreal engine 4'de göz önünde bulundurarak söylüyorum bunları)
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    sivassporfun 10 sa. yeni yorumcu
    Sadece oyun alıp çıkıyorum leş
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    Ömer akif 10 sa.
    Keşke önce adam gibi bir uygulama yapsalar.
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    Hyponsoinage 10 sa.
    Patron Çıldırdı !!! Kapatıyoruz! Zararına Satışlar
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    Kulak Misafiri 11 sa.
    Yarın ilerde kütüphaneye erişim için para isteyebilir, herşeyi beklerim
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    FatihTSFC 11 sa.
    Sadece bedava oyunla Steam'e yetişemez.



    Arayüz iğrenç, launcher'ı kapatınca indirmeyi 0'dan başlatıyor, topluluk yok, oyun hakkında bilgi kısıtlı, inceleme yok vs vs.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    TheNewAtilla 10 sa. FatihTSFC
    Şu kapatınca sıfırdan başlıma olayı bende çok uzun zamandır olmadı ama steamde yakın zamanda destiny 2 ve conan exiles’da oldu. Aşırı sinir bozucu
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    Babblebabble 10 sa. FatihTSFC
    Daha ilk çıktığında bunların hepsini teker teker yazmıştım çok daha ayrıntılı bir şekilde.O zaman çok diyen olmuştu "ee bunları mı kullanıyorsun yani? ne var ki bunlarda?"
    Fiyat olarak da gerçi artık hepsi birbirinin aynısını, o zaman yine steam ile epic arasında, yine steam önde gider.Hatta şaka maka artık konsol oyunlarıyla bile steam fiyat olarak aynı kefede gibi bir şey.Hiçbir yerin bir farkı kalmadı.
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