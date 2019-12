Epic Games mağazası çıldırdı: Her gün bir oyun hediye edecek

Tam Boyutta Gör

Faaliyetlerine başladığı günden bu yana özel lansmanlar ve haftalık hediye oyunlar ile oyuncuların kalbini kazanan Epic Games oyun mağazası yıl sonuna özel sürpriz bir kampanyaya daha başlıyor. Artık her gün bir oyun hediye edilecek.

Epic Games farkı

Bu hafta son kez haftalık iki oyun kampanyası yapılıyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında toplam değeri 66TL olan The Wolf Among Us ve The Escapists oyunları mağazada ücretsiz olarak sunuluyor.

Ayrıca Bkz. "ABD ve Çin küçük çaplı bir ticaret anlaşmasına vardı"

The Wolf Among Us hikâye tabanlı olarak hazırlanan ve seçimlerinizin oyunun gidişatını etkilediği beğenilen bir Telltale Games yapımı. The Escapists ise piksel tabanlı olarak hazırlanmış ve hapishaneden kaçma yolları aradığınız bir aksiyon oyunu.

20 Aralık tarihi itibariyle Epic Games mağazası belki de bu yılın en önemli kampanyasına imza atacak. 31 Aralık tarihine kadar her gün bir oyun ücretsiz hale getirilecek. Böylece yıl sonuna kadar toplamda 12 oyunu ücretsiz olarak hesabınıza aktarabileceksiniz. Bununla birlikte 2020 yılı için Epic Games hediye oyunlar konusunda bir netlik olmadığını belirtiyor.

https://www.videogameschronicle.com/news/epic-games-store-to-give-away-12-free-games-over-christmas/