AMD rekor üstüne rekor kırıyor

Özellikle yeni Ryzen işlemci ve APU ailesi ile yıla hızlı bir başlangıç yapan AMD, uzun bir aradan sonra ilk kez Dell, Razer gibi dizüstü üreticilerine de tedariğe başladı. Bu da rekor üstüne rekor kırmasını sağladı.
Artış sürüyor
AMD’nin yeni yıl ilk çeyrek raporlarına göre elde edilen gelir 3.44 milyar dolar oldu ve yüzde 93 artış elde edildi. Çeyrek bazda ise yüzde 6 artış oldu. Faaliyet karı 662 milyon dolar ile rekor kırdı ve yıllık yüzde 274 arttı. Net gelir de 555 milyon dolar ile yüzde 243 artış gösterdi.İlginizi Çekebilir AMD üçüncü çeyreği rekorla kapattı
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Bilgisayar ve Grafik Bölümü bu çeyrekte 2.10 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 46 büyüdü. Grafik biriminin ortalama fiyatı da arttı ve genel tabloya olumlu yansıdı. Konsollara hizmet veren Yarı Özel ve Sunucu bölümü de 1.35 milyon dolar ile yüzde 286 gibi rekor bir büyüme gösterdi.
En iyi çeyrek dönemlerinden birisine hatta en iyisine imza attı diyebileceğimiz AMD bunu sürekli bir şekilde müşteri sayısını arttırmasına borçlu. Süper bilgisayar sistemlerinden sunuculara, konsollara ve son kullanıcı sistemlere kadar yeni markaları listesine ekliyor.
Yonga krizinin ağır hissedildiği bir dönemde bu denli rekor kırabilmek büyük başarı. Önümüzdeki dönemde de AMD tedariğini arttırarak devam edecek. Bu yıl firmadan yeni rekorlar görebiliriz.
https://www.techpowerup.com/281551/amd-reports-first-quarter-2021-financial-results Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu işlemci hususunda tekel şu an yok ,lakin tam oligopol var ki daha tehlikeli ,
Çok afedersin yavşakların hepsi fiyat arttırdı ,
55dolara mis gibi amd athlon işlemci aldığımı hatırlıyorum orta seviyeydi o zamanlar ,
şimdi giriş seviyesi 100dolardan aşağı yok ,
bununla birlikte core i9 lu bir wafer in maliyeti 200 dolar seviyesinde ( bir wafer da ortalama 400 işlemci var.)
Dağıtım ,paketleme ,geliştirme ve diğer faaliyet ve üretim giderlerini mamül maliyetine eklendiğinde ortalama bir işlemcinin maliyeti 10-15 dolar seviyelerinde seyrediyor ( hem amd hem intel için)
Bu tip şirketler teknoloji yoğun oldukları için ihtiyadi kârlılık denen bir zamazingo var , yani kâr marjları tekstil firması gibi %30 seviyelerinde olması beklenmez , %100 minimum marj koyarlar .Sebepleri ,dayanak noktaları ayrı bir konu lakin ,
sağlam kâr ediyorlar...
iyi forumlar...
not: a harfinin düzeltme imini klavyeden yapamamıştım .(uyarın üzerine yapabildim Shift+3 hemen ardından a 'ya basmak yeterliymiş.)
edit : kaynak https://www.tapatalk.com/groups/aceshardware/real-cpu-production-cost-t476.html
onun içinde nereden bakarsan piyasanın 1 yılı daha var.
Diğer taraftan son kullanıcıya yönelik bilgisayarlarda Apple bir dönüşümü sağladı , performansı muazzam M1 işlemcilerin ...
Merak ettiğim AMD buna nasıl bir hazırlık yapıyor..