AMD rekor üstüne rekor kırıyor

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Özellikle yeni Ryzen işlemci ve APU ailesi ile yıla hızlı bir başlangıç yapan AMD, uzun bir aradan sonra ilk kez Dell, Razer gibi dizüstü üreticilerine de tedariğe başladı. Bu da rekor üstüne rekor kırmasını sağladı.

Artış sürüyor

AMD’nin yeni yıl ilk çeyrek raporlarına göre elde edilen gelir 3.44 milyar dolar oldu ve yüzde 93 artış elde edildi. Çeyrek bazda ise yüzde 6 artış oldu. Faaliyet karı 662 milyon dolar ile rekor kırdı ve yıllık yüzde 274 arttı. Net gelir de 555 milyon dolar ile yüzde 243 artış gösterdi.

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Bilgisayar ve Grafik Bölümü bu çeyrekte 2.10 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 46 büyüdü. Grafik biriminin ortalama fiyatı da arttı ve genel tabloya olumlu yansıdı. Konsollara hizmet veren Yarı Özel ve Sunucu bölümü de 1.35 milyon dolar ile yüzde 286 gibi rekor bir büyüme gösterdi.

En iyi çeyrek dönemlerinden birisine hatta en iyisine imza attı diyebileceğimiz AMD bunu sürekli bir şekilde müşteri sayısını arttırmasına borçlu. Süper bilgisayar sistemlerinden sunuculara, konsollara ve son kullanıcı sistemlere kadar yeni markaları listesine ekliyor.

Yonga krizinin ağır hissedildiği bir dönemde bu denli rekor kırabilmek büyük başarı. Önümüzdeki dönemde de AMD tedariğini arttırarak devam edecek. Bu yıl firmadan yeni rekorlar görebiliriz.

https://www.techpowerup.com/281551/amd-reports-first-quarter-2021-financial-results

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