Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD rekor üstüne rekor kırıyor

    Konsol satışlarının hızlanması ile birlikte ilk çeyrek dönemde ilgili bölüm adeta patlama yaptı. Bu sayede yüzde 274’lere varan artışlarda faaliyet karına imza atmayı başardı.
    28 Nisan 2021, 19:00 (9 sa.)
    2,3b
    19
    16
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    AMD rekor üstüne rekor kırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle yeni Ryzen işlemci ve APU ailesi ile yıla hızlı bir başlangıç yapan AMD, uzun bir aradan sonra ilk kez Dell, Razer gibi dizüstü üreticilerine de tedariğe başladı. Bu da rekor üstüne rekor kırmasını sağladı.

    Artış sürüyor

    AMD’nin yeni yıl ilk çeyrek raporlarına göre elde edilen gelir 3.44 milyar dolar oldu ve yüzde 93 artış elde edildi. Çeyrek bazda ise yüzde 6 artış oldu. Faaliyet karı 662 milyon dolar ile rekor kırdı ve yıllık yüzde 274 arttı. Net gelir de 555 milyon dolar ile yüzde 243 artış gösterdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD üçüncü çeyreği rekorla kapattı

    Ayrıca Bkz. "Dwayne Johnson'ın başrolünde olduğu DC filmi Black Adam'ın çekimleri başladı"

    Bilgisayar ve Grafik Bölümü bu çeyrekte 2.10 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 46 büyüdü. Grafik biriminin ortalama fiyatı da arttı ve genel tabloya olumlu yansıdı. Konsollara hizmet veren Yarı Özel ve Sunucu bölümü de 1.35 milyon dolar ile yüzde 286 gibi rekor bir büyüme gösterdi.

    En iyi çeyrek dönemlerinden birisine hatta en iyisine imza attı diyebileceğimiz AMD bunu sürekli bir şekilde müşteri sayısını arttırmasına borçlu. Süper bilgisayar sistemlerinden sunuculara, konsollara ve son kullanıcı sistemlere kadar yeni markaları listesine ekliyor.

    Yonga krizinin ağır hissedildiği bir dönemde bu denli rekor kırabilmek büyük başarı. Önümüzdeki dönemde de AMD tedariğini arttırarak devam edecek. Bu yıl firmadan yeni rekorlar görebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/281551/amd-reports-first-quarter-2021-financial-results
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D DH Misafiri 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AMD candır başarıyı hak ediyor. 8gb nvidiacıların gözleri yaşlı
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tekel olan hiçbir durum bizim yararımıza değildir. AMD ya da Intel ya da Nvidia fark etmez. Herhangi bir piyasada rekabet düşerse son kullanıcı kaybeder. AMD can falan değildir. Intel de can falan değildir. Hepsi Amerikan şirketidir, kâr (Ekrem bunu kar sanıyor) amacı güden şirketlerdir. Piyasada fırsatı yakalarsa hepsi öper.
    Tekel olan hiçbir durum bizim yararımıza değildir. AMD ya da Intel ya da Nvidia fark etmez. Herhangi bir piyasada rekabet düşerse son kullanıcı kaybeder. AMD ca...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Whitebeard. (burak durmuş) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) ghostmen323
    ekran kartında da gayet iyi ,asıl işlemci fiyatlarını düşürmeleri lazım.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    R recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amd 5600M ekran kartım var, sürücüyü daima güncelliyorlar ama halen bir sıkıntı var bu özellikle microsoftun kendisinin kurduğu sürücülerden kaynaklanıyor, özellikle siyah ekran ve titremeler. bazı oyunlarda açılıyor ama görüntü yok. yıllar sonra amdeye döndüm ama bakalım bu sıkıntılar mayıs güncellemesi ile gidecek mi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tekel olan hiçbir durum bizim yararımıza değildir. AMD ya da Intel ya da Nvidia fark etmez. Herhangi bir piyasada rekabet düşerse son kullanıcı kaybeder. AMD can falan değildir. Intel de can falan değildir. Hepsi Amerikan şirketidir, kâr (Ekrem bunu kar sanıyor) amacı güden şirketlerdir. Piyasada fırsatı yakalarsa hepsi öper.
    2 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    m f i 6 sa. ( Mesaj Silindi ) gcb1903
    Kral acımamışsın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) gcb1903
    Kardeş yazdıklarına hararetle katılıyorum ,pekişsin diye alıntıladım mesajını ,
    Bu işlemci hususunda tekel şu an yok ,lakin tam oligopol var ki daha tehlikeli ,
    Çok afedersin yavşakların hepsi fiyat arttırdı ,

    55dolara mis gibi amd athlon işlemci aldığımı hatırlıyorum orta seviyeydi o zamanlar ,
    şimdi giriş seviyesi 100dolardan aşağı yok ,
    bununla birlikte core i9 lu bir wafer in maliyeti 200 dolar seviyesinde ( bir wafer da ortalama 400 işlemci var.)


    Dağıtım ,paketleme ,geliştirme ve diğer faaliyet ve üretim giderlerini mamül maliyetine eklendiğinde ortalama bir işlemcinin maliyeti 10-15 dolar seviyelerinde seyrediyor ( hem amd hem intel için)

    Bu tip şirketler teknoloji yoğun oldukları için ihtiyadi kârlılık denen bir zamazingo var , yani kâr marjları tekstil firması gibi %30 seviyelerinde olması beklenmez , %100 minimum marj koyarlar .Sebepleri ,dayanak noktaları ayrı bir konu lakin ,
    sağlam kâr ediyorlar...

    iyi forumlar...
    not: a harfinin düzeltme imini klavyeden yapamamıştım .(uyarın üzerine yapabildim Shift+3 hemen ardından a 'ya basmak yeterliymiş.)

    edit : kaynak https://www.tapatalk.com/groups/aceshardware/real-cpu-production-cost-t476.html
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    neyin ne olduğu asıl 10,000 mhz lik ramler ortaya çıkınca anlaşılacak aslında !
    onun içinde nereden bakarsan piyasanın 1 yılı daha var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    mobil tarafta (cep telefonu) samsungla bir işbirliğindenler yanılmıyorsam,

    Diğer taraftan son kullanıcıya yönelik bilgisayarlarda Apple bir dönüşümü sağladı , performansı muazzam M1 işlemcilerin ...
    Merak ettiğim AMD buna nasıl bir hazırlık yapıyor..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    N nuksws_99 (dasasd ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) sendemail
    applenin m1inin olayi aslinda ekosistemi kendi kontrol etmesi. Ya applenin kuralina uyacaksin ya da gule gule. Amd performans ucsa da boyle bir sansi yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AMD candır başarıyı hak ediyor. 8gb nvidiacıların gözleri yaşlı
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Provisioner (faith90 ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Nvidia açık şekilde kendi bacağına sıktı , teknolojisi ilerlemiş olsa da , 2016 da çıkardığı ve kendim de kullanmakta olduğum GTX 1070 de 8 GB Video Ram tercih edildikten sonra , RTX 2070 de bu miktarın artırılmamış olması ve son olarak RTX 3070 için de aynı bellek miktarında sayma ısrarcılığı , sebebi , teknik izahı ve mantığı ne olursa olsun algı yönetiminde başarısızlığı getirdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ghostmen323 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    keşke ekran kartında da bu kadar iyi olsalardı intel yerine ryzen e geçebilirim sanırım.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Whitebeard. (burak durmuş) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) ghostmen323
    ekran kartında da gayet iyi ,asıl işlemci fiyatlarını düşürmeleri lazım.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) ghostmen323
    Msi rx 5700 xt gaming x series kartı kullanıyorum son sürücü ile şuan kusursuza yakın oldu diye bilirim iyiki almışım zamanın da
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Amazon'un zaman yolculuğu ve uzaylı temalı filmi The Tomorrow War'dan yeni bir video paylaşıldı 3 sa. Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı 4 sa. Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat" 4 sa. Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı 4 sa. Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti 5 sa. Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı 5 sa. Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı 6 sa. Galaxy Book Pro hafifliğiyle dikkat çekiyor 6 sa. Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı 6 sa. Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor 6 sa. Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu 6 sa. 5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor 7 sa. Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV 7 sa. RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor 8 sa. ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı 8 sa. Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı 9 sa. Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de! 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD rekor üstüne rekor kırıyor Sonraki PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı 9 sa. Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor 10 sa. Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu 10 sa. Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması 10 sa. Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı 11 sa. 2021 Volkswagen T7 Multivan bu kez konsol tasarımına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda 11 sa. PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar 11 sa. ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı 12 sa. The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır 12 sa. Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı 13 sa. Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek 13 sa. Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı 14 sa. Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı 14 sa. Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı 14 sa. Tesla, Model 3'ün dünyanın en çok satan premium sedanı olduğunu açıkladı 15 sa. Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu 15 sa. Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera 15 sa. Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor 16 sa. Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı 16 sa. PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız