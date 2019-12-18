AMD Renoir APU ailesi detaylanıyor

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AMD’nin Zen mimarisindeki üçüncü APU serisi olması beklenen Renoir kod adlı yeni yongalar ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Farklı platformlara hitap edecek olan Renoir APU serisi buna göre şekilleniyor.

AMD Renoir APU’ları neler sunacak?

Renoir APU serisinde 7nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri kendisine yer buluyor ve tahminlere göre 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebiliyor. Benchmark testlerinde çekirdeklerin modele göre 1.1GHz hızından 1.8GHz hızına kadar şekillendiği görülmüştü.

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Grafik tarafında ise Vega mimarisi karşımıza çıkıyor. Navi mimarisinde yer alan video ve ekran motorlarını miras alan Vega çekirdekleri orijinal versiyonlara göre bir miktar daha verimli çalışıyor.

Vega çekirdekleri toplamda 13 küme yani 832 Stream işlemcisine kadar ölçeklenebiliyor. 10 kümeli konfigürasyonlar masa üstü yongalarında yer alacak. 12-13 kümeli konfigürasyonların sadece mobil tarafta olacağı ifade ediliyor. Taşınabilir ve standart dizüstü modelleri için 3-11 arasında çekirdek ölçeklendirmeleri olacak.

Yongaların ısıl tasarım gücü ise masa üstü cihazlar için 65W, ana akım dizüstü modelleri için 45W, verimlilik odaklı dizüstüler için 35W, ultra taşınabilir sistemler için ise 15W olarak belirlenmiş. Önümüzdeki kısa dönemde ilk Renoir modellerinin tanıtılması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/262201/amd-renoir-apu-igpu-configuration-and-platform-spread-detailed