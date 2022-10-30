AMD RX 7000 serisi detaylanıyor: 7900XTX doğrulandı

Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil RX 7000 masaüstü ekran kartlarından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün, tanınan sızıntı kaynağı “chi11eddog” tarafından serinin tepe modelleri RX 7900XT ve 7900 XTX'in bellek detayları paylaşıldı.

Radeon RX7900 XT ve XTX onaylandı

AMD’nin halihazırda RX 7000 serisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak yeni sızıntı, RX 7900XT’nin 20GB, RX 7900XTX’in ise 24 GB bellek kapasitesi ile donatılacağını doğruluyor diyebiliriz. Önceki sızıntılara göre serinin tepe modeli olması beklenen RX 7900 XTX, 12288 akış işlemcili Navi 31 GPU, 20Gbps 24GB GDDR6 bellek ve 384 bit veri yoluna sahip olacak.

Bu değerler, kartın yaklaşık olarak 1TB/s bant genişliğine ulaşacağına işaret ediyor. Ayrıca Navi 31’in 96MB’a kadar Infinity Cache ile geleceğini içeren sızıntıları göz önünde tutarak, etkili bant genişliğinin çok daha yüksek olacağını söyleyebiliriz.

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Bir alt model RX7900XT’nin ise, 10752 akış işlemcili Navi 31 GPU, 20GB GDDR6 bellek ve 320 bit veri yolu ile 800 GB/sn bant genişliğine ulaşması bekleniyor. Yeni ekran kartlarının saat hızları ve fiyatı gibi detaylar henüz bilinmiyor olsa da, 3 Kasım tarihinde düzenlenecek RDNA 3 etkinliğinde tüm ayrıntıların resmiyete kavuşması bekleniyor.

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