Nvidia'nın dört yuvalı devasa bir ekran kartı ortaya çıktı! RTX 4090 Ti olabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarili RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartlarını duyuran Nvidia, ailenin diğer modelleri üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün Chiphell forumlarında, yaklaşan bir Nvidia ekran kartına işaret eden devasa bir soğutma tasarımı ortaya çıktı.

RTX 4090 Ti olabilir

Sızıntı yapan kişi, yeni görsellerin 900W maksimum güce sahip olan bir RTX kartına ait olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere Nvidia, yeni nesilde Titan serisi kartların bulunmayacağını onayladı. Bu nedenle kartın RTX 4090 Ti olma ihtimali yüksek görünüyor. Zira RTX 40 serisi ekran kartlarının duyurusundan önce, Ada Lovelace mimarisinin 800W TDP'ye kadar çıkabileceğine dair birçok söylenti duyduk.

Tam Boyutta Gör Ayrıca 900W güç değerinin, maksimum rakamı temsil ettiğini belirtmemiz gerek. Dolayısıyla gerçek TDP çok daha düşük olabilir. Görsellere baktığımızda ise Nvidia'nın referans tasarımlarından çok daha ilginç bir tasarım bizleri karşılıyor. Burada kartın PCB'sine paralel düz kanatçıklara sahip dört yuvalı bir tasarım tercih edilmiş.

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Fotoğraflarda çok sayıda soğutma çerçevesinin üretilmiş ve paketlenmiş olması, görüntülerin gerçek olduğunu bizlere gösteriyor. Henüz Nvidia, paylaşılan görüntüler hakkında açıklamada bulunmadı. Eğer gerçekten böyle bir kart onaylanırsa, kullanıcıların oldukça büyük bir bilgisayar kasasına ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz.

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Nvidia'nın dört yuvalı devasa bir ekran kartı ortaya çıktı!