Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia'nın dört yuvalı devasa bir ekran kartı ortaya çıktı! RTX 4090 Ti olabilir

    Chiphell forumlarında henüz piyasaya sürülmeyen bir RTX modelinin görselleri paylaşıldı. Fotoğraflar, devasa bir soğutma çözümü ile gelecek Ada Lovelace kartına işaret ediyor olabilir. 
    1
    Nvidia'nın dört yuvalı devasa bir ekran kartı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarili RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartlarını duyuran Nvidia, ailenin diğer modelleri üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün Chiphell forumlarında, yaklaşan bir Nvidia ekran kartına işaret eden devasa bir soğutma tasarımı ortaya çıktı.

    RTX 4090 Ti olabilir 

    Sızıntı yapan kişi, yeni görsellerin 900W maksimum güce sahip olan bir RTX kartına ait olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere Nvidia, yeni nesilde Titan serisi kartların bulunmayacağını onayladı. Bu nedenle kartın RTX 4090 Ti olma ihtimali yüksek görünüyor. Zira RTX 40 serisi ekran kartlarının duyurusundan önce, Ada Lovelace mimarisinin 800W TDP'ye kadar çıkabileceğine dair birçok söylenti duyduk. 

    Nvidia'nın dört yuvalı devasa bir ekran kartı ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca 900W güç değerinin, maksimum rakamı temsil ettiğini belirtmemiz gerek. Dolayısıyla gerçek TDP çok daha düşük olabilir. Görsellere baktığımızda ise Nvidia'nın referans tasarımlarından çok daha ilginç bir tasarım bizleri karşılıyor. Burada kartın PCB'sine paralel düz kanatçıklara sahip dört yuvalı bir tasarım tercih edilmiş.

    Fotoğraflarda çok sayıda soğutma çerçevesinin üretilmiş ve paketlenmiş olması, görüntülerin gerçek olduğunu bizlere gösteriyor. Henüz Nvidia, paylaşılan görüntüler hakkında açıklamada bulunmadı. Eğer gerçekten böyle bir kart onaylanırsa, kullanıcıların oldukça büyük bir bilgisayar kasasına ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Profil resmi
    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız