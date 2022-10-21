Nvidia'nın dört yuvalı devasa bir ekran kartı ortaya çıktı! RTX 4090 Ti olabilir

RTX 4090 Ti olabilir
Sızıntı yapan kişi, yeni görsellerin 900W maksimum güce sahip olan bir RTX kartına ait olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere Nvidia, yeni nesilde Titan serisi kartların bulunmayacağını onayladı. Bu nedenle kartın RTX 4090 Ti olma ihtimali yüksek görünüyor. Zira RTX 40 serisi ekran kartlarının duyurusundan önce, Ada Lovelace mimarisinin 800W TDP'ye kadar çıkabileceğine dair birçok söylenti duyduk.
Fotoğraflarda çok sayıda soğutma çerçevesinin üretilmiş ve paketlenmiş olması, görüntülerin gerçek olduğunu bizlere gösteriyor. Henüz Nvidia, paylaşılan görüntüler hakkında açıklamada bulunmadı. Eğer gerçekten böyle bir kart onaylanırsa, kullanıcıların oldukça büyük bir bilgisayar kasasına ihtiyaç duyacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.