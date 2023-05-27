AMD RX 7600 çıkar çıkmaz indirim aldı: Fiyatı MSRP'nin altında

AMD RX 7600 için fiyat indirimleri başladı
Bilmeyenler için AMD Radeon RX 7600, kısa süre önce 299 euro (269 dolar) fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4060 (299 dolar) ve RTX 4060 Ti (399 dolar) modellerinin karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan durgunluk, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.
Ayrıca kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş nedeniyle indirim alan tek kartın RX 7600 olmadığını da belirtelim. Kısa süre önce Nvidia tarafından tanıtılan RTX 4060 Ti, lansmandan bir gün sonra 439 eurodan 419 euro seviyelerine geriledi. Ancak bu fiyatların Avrupa pazarını konu aldığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)