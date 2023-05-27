Tam Boyutta Gör PC pazarında yaşanan talep sorunları nedeniyle üreticilerin çeşitli indirimlerine yöneldiğini görüyoruz. Zira özellikle Ryzen işlemcilerde fiyat kırmaya devam eden AMD, bu indirimleri ekran kartı bölümüne de yansıtmaya başladı. Yeni raporlara göre kısa süre önce tanıtılan Radeon RX 7600, lansman fiyatınının altına düştü.

AMD RX 7600 için fiyat indirimleri başladı

Bilmeyenler için AMD Radeon RX 7600, kısa süre önce 299 euro (269 dolar) fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4060 (299 dolar) ve RTX 4060 Ti (399 dolar) modellerinin karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan durgunluk, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör VideoCardz tarafından hazırlanan rapora göre Radeon RX 7600, lansmandan yalnızca bir gün sonra büyük indirimler almaya başladı. Öyle ki kartın fiyatı, Avrupa merkezli perakende sitelerinde 259 euroya kadar düşmüş durumda. Bu rakamlar, MSRP'den yaklaşık yüzde 13 daha düşük bir fiyata işaret ediyor.

AMD RX 7600 resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve tüm özellikleri 3 gün önce eklendi

Ayrıca kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş nedeniyle indirim alan tek kartın RX 7600 olmadığını da belirtelim. Kısa süre önce Nvidia tarafından tanıtılan RTX 4060 Ti, lansmandan bir gün sonra 439 eurodan 419 euro seviyelerine geriledi. Ancak bu fiyatların Avrupa pazarını konu aldığını belirtelim.

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AMD RX 7600 çıkar çıkmaz indirim aldı! Fiyatı MSRP'nin altında