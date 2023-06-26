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    AMD RX 7600 fiyatları düşmeye devam ediyor: MSRP'nin altında

    AMD RDNA 3 mimarisinin en son üyesi Radeon RX 7600, dikkat çeken indirimler almaya başladı. 270 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan ekran kartı, kısa süre içinde  MSRP'nin altına düştü. İşte detaylar...
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    AMD RX 7600 fiyatları düşmeye devam ediyor: MSRP'nin altında Tam Boyutta Gör
    PC pazarında yaşanan talep sorunları, ekran kartı başta olmak üzere birçok donanım fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Intel, Nvidia ve AMD'nin çeşitli indirimlerine yöneldiğini görüyoruz. Öyle ki AMD'nin yeni ekran kartı RX 7600'ün, lansmandan bir gün sonra indirim aldığından sizlere bahsetmiştik. Son olarak kartın fiyatı, 250 doların altına geriledi.

    AMD RX 7600, 249 dolara geriledi

    Bilmeyenler için AMD Radeon RX 7600, kısa süre önce 299 euro (270 dolar) fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4060 (299 dolar) ve RTX 4060 Ti (399 dolar) modellerinin karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara agresif bir fiyatla giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan durgunluk, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor. 

    VideoCardz tarafından hazırlanan rapora göre Radeon RX 7600, duyurudan bu yana iki büyük indirim aldı. Öyle ki kartın fiyatı, Amazon ve Newegg gibi platformlarda 250 doların altına geriledi. Buna göre MSI Radeon RX 7600 Mech 2X Classic, XFX Radeon RX 7600 SWFT 210 ve ASRock Radeon RX 7600 Challenger dahil olmak üzere üç modele sırasıyla 249 dolar, 257 dolar ve 259 dolar fiyat etiketi ile ulaşılabiliyor. Bu rakamlar yüzde 13'lük bir indirimi temsil ediyor diyebiliriz. 

    Ayrıca kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş nedeniyle indirim alan tek kartın RX 7600 olmadığını da belirtelim. Kısa süre önce Nvidia tarafından tanıtılan RTX 4060 Ti, lansmandan bir gün sonra 439 eurodan 419 euro seviyelerine geriledi. Bu indirimlerin ülkemizde geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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