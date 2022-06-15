AMD Ryzen 3 7320U detaylanıyor

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AMD’nin giriş seviyesine yönelik dizüstü modelleri için geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı Mendocino kod adlı yeni APU yongaları ile ilgili detaylar gelmeye başladı. AMD Ryzen 3 7320U ilk sızdırılan işlemci oldu.

AMD Ryzen 3 7320U neler sunacak?

AMD Mendocino APU serisi Ryzen 5 seviyesine kadar çıkacak ve Athlon markasını da barındıracak. Giriş seviyesi dizüstü modellerinin yanı sıra AYA NEO gibi taşınabilir konsollarda da sıkça göreceğiz.

Sunucularda APU devri 2 gün önce eklendi

AMD Ryzen 3 7320U bu anlamda biraz daha üst seviyeye oturuyor. 6nm sürecindeki APU, 4 adet Zen 2 çekirdeği ve 128 adet akış işlemcisi ile geliyor. 2.4GHz seviyesine çıkabilen APU’nun bulunduğu sistemde 4GB LPDDR5 5500 RAM yer alıyor.

Mendocino APU serisinde 4MB’a kadar Seviye 2 ön bellek, 128KB’a kadar grafik ön belleği, 32GB’a kadar çift kanal 32-bit LPDDR5 bellek, 4 adet PCIe Gen 3.0 hattı gibi destekler bulunuyor. Bu işlemci haricinde Ryzen 3 7420U ve Athlon Gold 7220U modellerinin de ismi geçiyor.

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AMD Ryzen 3 7320U özellikleri neler?