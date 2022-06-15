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    AMD Ryzen 3 7320U detaylanıyor

    AMD Mendocino serisinde yer alacak işlemcilerden AMD Ryzen 3 7320U ortaya çıktı. 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirilen işlemciler biraz daha alt segmente hitap ediyor. 
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    AMD Ryzen 3 7320U
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    AMD’nin giriş seviyesine yönelik dizüstü modelleri için geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı Mendocino kod adlı yeni APU yongaları ile ilgili detaylar gelmeye başladı. AMD Ryzen 3 7320U ilk sızdırılan işlemci oldu.

    AMD Ryzen 3 7320U neler sunacak?

    AMD Mendocino APU serisi Ryzen 5 seviyesine kadar çıkacak ve Athlon markasını da barındıracak. Giriş seviyesi dizüstü modellerinin yanı sıra AYA NEO gibi taşınabilir konsollarda da sıkça göreceğiz.

    AMD Ryzen 3 7320U bu anlamda biraz daha üst seviyeye oturuyor. 6nm sürecindeki APU, 4 adet Zen 2 çekirdeği ve 128 adet akış işlemcisi ile geliyor. 2.4GHz seviyesine çıkabilen APU’nun bulunduğu sistemde 4GB LPDDR5 5500 RAM yer alıyor.

    Mendocino APU serisinde 4MB’a kadar Seviye 2 ön bellek, 128KB’a kadar grafik ön belleği, 32GB’a kadar çift kanal 32-bit LPDDR5 bellek, 4 adet PCIe Gen 3.0 hattı gibi destekler bulunuyor. Bu işlemci haricinde Ryzen 3 7420U ve Athlon Gold 7220U modellerinin de ismi geçiyor.

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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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