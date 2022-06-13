AMD APU’ları sunuculara geliyor

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AMD’nin uzun yıllar dizüstü modelleri ve sistem toplayıcılar için geliştirdiği APU adlı yonga üzeri sistem konsepti önemli bir adım atıyor. Artık sunucu tarafında da APU sistemleri göreceğiz ve bu devasa ölçekli olacak.

AMD CDNA 3 neler sunacak?

AMD bugüne kadar sunucu tarafında Zen tabanlı EPYC işlemciler ve CDNA tabanlı hızlandırıcılar geliştiriyordu. CDNA 3 ile birlikte işlemci ve grafik birimi aynı paket içerisinde sunulacak.

AMD EPYC Genoa-X çok iddialı 1 gün önce eklendi

5nm sürecinde geliştirilecek olan sunucu APU’ları biraz daha yapay zekâ performansına odaklanıyor. Yeni nesil AMD Infinity Cache, birleşik APU belleği ve 3D paketleme özellikleri ile watt başına yapay zekâ performansı 5 kat artış gösteriyor.

Henüz hangi yongalar ve çekirdek ölçeklendirmesi kullanılacak açıklanmadı. AMD önümüzdeki haftalarda işlemcilerin test sürecine başlayabilir. Bu da 2023 yılı içerisinde ilk örnekleri görmemizi sağlayacak.

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Sunucularda APU devri