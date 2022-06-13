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    AMD APU’ları sunuculara geliyor

    Sunucu tarafında önemli hamleler yaparak rakipleri Intel ve Nvidia ile başabaş bir mücadele sergileyen AMD şimdi yeni bir aşamaya geçiyor. Artık APU devri başlıyor. 
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    AMD
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    AMD’nin uzun yıllar dizüstü modelleri ve sistem toplayıcılar için geliştirdiği APU adlı yonga üzeri sistem konsepti önemli bir adım atıyor. Artık sunucu tarafında da APU sistemleri göreceğiz ve bu devasa ölçekli olacak.

    AMD CDNA 3 neler sunacak?

    AMD bugüne kadar sunucu tarafında Zen tabanlı EPYC işlemciler ve CDNA tabanlı hızlandırıcılar geliştiriyordu. CDNA 3 ile birlikte işlemci ve grafik birimi aynı paket içerisinde sunulacak.

    5nm sürecinde geliştirilecek olan sunucu APU’ları biraz daha yapay zekâ performansına odaklanıyor. Yeni nesil AMD Infinity Cache, birleşik APU belleği ve 3D paketleme özellikleri ile watt başına yapay zekâ performansı 5 kat artış gösteriyor.

    Henüz hangi yongalar ve çekirdek ölçeklendirmesi kullanılacak açıklanmadı. AMD önümüzdeki haftalarda işlemcilerin test sürecine başlayabilir. Bu da 2023 yılı içerisinde ilk örnekleri görmemizi sağlayacak.

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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    WIPERRANTAN 17 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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