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    AMD Ryzen 3000C serisi karşınızda

    AMD Ryzen 3000C serisi firmanın ilk nesil Zen ve ikinci nesil Zen+ mimarisini taşıyan işlemcilerden oluşuyor. Seri biraz daha Chromebook odaklı olarak hazırlanmış.
    8 sa.
    1,8b
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 3000C serisi karşınızda
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    AMD’nin 7nm+ sürecindeki Zen 3 çekirdeklerinin hayat verdiği Ryzen 5000 işlemci serisi merakla beklenirken firma önceki nesil mimarilerden de faydalanmaya devam ediyor. Zen ve Zen+ mimarisini temel alan Ryzen 3000C serisini duyurdu.

    AMD Ryzen 3000C neler sunacak?

    AMD Ryzen 3000C işlemci serisi daha çok Chromebook ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarları hedefliyor. Seride toplam 5 işlemci yer alıyor. 2 tanesi Zen+ mimarisi üzerinde, 3 tanesi de Zen mimarisi üzerinde yükseliyor.

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    AMD yeni işlemcilerde ısıl tasarım gücü üzerinde optimizasyonlar yapmış. Ayrıca Vega grafik çekirdeklerinin tepe seviyede çevrim içi oyun oynayabilecek düzeyde olduğu ifade ediliyor. Yine MediaTek ile ortak geliştirilen bir WLAN kontrolcüsü iddiası da var ancak firma detay vermiyor.

    Seride Ryzen 7 3700C işlemcisi 4 çekirdek ve 8 izlek birimine sahip. 10 Radeon çekirdeği 1400MHz frekansına kadar çıkıyor. Isıl tasarım gücü ise 15W. Ryzen 5 3500C işlemcisi de aynı özelliklere sahip ancak frekanslar biraz daha düşük ve 8 Radeon çekirdeği var. Bu işlemciler Zen+ çekirdeğini temel alıyor.

    Devamında Zen mimarisini temel alan çift çekirdekli Ryzen 3, Athlon Gold ve Silver işlemciler mevcut. 15W seviyesini koruyan işlemcilerde 3 veya 2 Radeon çekirdeği temel grafik gücü sağlıyor. Radeon 3000C serisini daha çok OEM odaklı piyasada göreceğiz.



    https://www.techpowerup.com/272439/amd-ryzen-3000c-series-processors-based-on-existing-zen-ip-heavy-tdp-optimization Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 8 sa.
    1280*1024 ekran icin en iyi ekran karti ve islemci hangisidir



    1600*900 = 1440000 Piksel

    1280*1024 = 1310720 Piksel



    Neredeyse 900p civarinda bir monitore sahibim



    Buna uygun ne alabilirim
    1 Yanıt Yanıtla
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    MyFirstDogMorphine 7 sa. Jon_Kar
    rx 570 al 1080p rx 590 fps değerlerini geçersin belki işlemci olarak ryzen almak istersen ryzen 3100 intel almak istersen i3 10100 alabilirsin.
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    emre1393 (Emre K......) 7 sa.
    globalfoundries'teki sözleşme bitene kadar 12-14nm işlemci bastıracak herhalde amd
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    V4LKyR 7 sa.
    Celeron ayarında bir şey demek ki.
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    ogzcf (Oğuzhan Çifci) 6 sa.
    Zen 3 ne oldu hocam hiç mi yok doğru düzgün sızıntı? 10 Ekim’e ne kaldı?
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 sa.
    2nm üretim sürecine girildi !
    bunlara şu an itibariyle güncel üretim demek biraz zor ! :)
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