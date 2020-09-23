AMD Ryzen 3000C serisi karşınızda

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AMD’nin 7nm+ sürecindeki Zen 3 çekirdeklerinin hayat verdiği Ryzen 5000 işlemci serisi merakla beklenirken firma önceki nesil mimarilerden de faydalanmaya devam ediyor. Zen ve Zen+ mimarisini temel alan Ryzen 3000C serisini duyurdu.

AMD Ryzen 3000C neler sunacak?

AMD Ryzen 3000C işlemci serisi daha çok Chromebook ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarları hedefliyor. Seride toplam 5 işlemci yer alıyor. 2 tanesi Zen+ mimarisi üzerinde, 3 tanesi de Zen mimarisi üzerinde yükseliyor.

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AMD yeni işlemcilerde ısıl tasarım gücü üzerinde optimizasyonlar yapmış. Ayrıca Vega grafik çekirdeklerinin tepe seviyede çevrim içi oyun oynayabilecek düzeyde olduğu ifade ediliyor. Yine MediaTek ile ortak geliştirilen bir WLAN kontrolcüsü iddiası da var ancak firma detay vermiyor.

Seride Ryzen 7 3700C işlemcisi 4 çekirdek ve 8 izlek birimine sahip. 10 Radeon çekirdeği 1400MHz frekansına kadar çıkıyor. Isıl tasarım gücü ise 15W. Ryzen 5 3500C işlemcisi de aynı özelliklere sahip ancak frekanslar biraz daha düşük ve 8 Radeon çekirdeği var. Bu işlemciler Zen+ çekirdeğini temel alıyor.

Devamında Zen mimarisini temel alan çift çekirdekli Ryzen 3, Athlon Gold ve Silver işlemciler mevcut. 15W seviyesini koruyan işlemcilerde 3 veya 2 Radeon çekirdeği temel grafik gücü sağlıyor. Radeon 3000C serisini daha çok OEM odaklı piyasada göreceğiz.

https://www.techpowerup.com/272439/amd-ryzen-3000c-series-processors-based-on-existing-zen-ip-heavy-tdp-optimization

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