Tam Boyutta Gör AMD, kısa bir süre önce Zen 5 mimarili yeni Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcilerini piyasaya sürdü. Her iki model de genel olarak beğenilse de ortalıkta dolanan bazı ciddi söylentiler bulunuyor. Belirtilenlere göre AMD, bir sonraki AGESA güncellemesiyle performans ve TDP artışı sağlayacak. Performans artışının yüzde 20’yi geçmesi bekleniyor.

Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X hızlanabilir

İddiaya göre yaklaşmakta olan AGESA 1.2.0.1a Patch A güncellemesi Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X’in mevcut TDP’sini 65W'tan 105W'a çıkaracak. Söylentinin doğru olduğunu varsayarsak AMD muhtemelen bu iki işlemcisinin hem mevcut 14. Nesil Raptor Lake hem de yaklaşan Arrow Lake işlemcilerine karşı özellikle çok çekirdek performansını artırmayı hedefliyor.

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AMD’nin Zen 5 işlemcileri verimlilik, termal değerler ve performans noktasında güçlü ancak Zen 4’lere göre büyük bir adım değil. Oyunlardaki farklar çoğunlukla yeni Zen 5 işlemcileri lehine olsa da selefleri ile aralarındaki fark küçük. Aktarılanlara göre 105W TDP ile Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X, önemli miktarda hızlanacak. Hatta bu performans artışının Ryzen 7 9700X özelinde yüzde 22’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. AMD, henüz böyle bir güncelleme yapıp yapmayacağı konusunda bir açıklama yayınlamadı.

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İki AMD Zen 5 işlemcisine performans güncellemesi geliyor