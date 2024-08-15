İki AMD Zen 5 işlemcisine performans güncellemesi geliyor

Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X hızlanabilir
İddiaya göre yaklaşmakta olan AGESA 1.2.0.1a Patch A güncellemesi Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X’in mevcut TDP’sini 65W'tan 105W'a çıkaracak. Söylentinin doğru olduğunu varsayarsak AMD muhtemelen bu iki işlemcisinin hem mevcut 14. Nesil Raptor Lake hem de yaklaşan Arrow Lake işlemcilerine karşı özellikle çok çekirdek performansını artırmayı hedefliyor.
AMD’nin Zen 5 işlemcileri verimlilik, termal değerler ve performans noktasında güçlü ancak Zen 4’lere göre büyük bir adım değil. Oyunlardaki farklar çoğunlukla yeni Zen 5 işlemcileri lehine olsa da selefleri ile aralarındaki fark küçük. Aktarılanlara göre 105W TDP ile Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X, önemli miktarda hızlanacak. Hatta bu performans artışının Ryzen 7 9700X özelinde yüzde 22’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. AMD, henüz böyle bir güncelleme yapıp yapmayacağı konusunda bir açıklama yayınlamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.