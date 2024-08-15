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    Anlık Bildirim

    İki AMD Zen 5 işlemcisine performans güncellemesi geliyor

    AMD’nin çiçeği burnunda yeni Zen 5 işlemcilerinden Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X için bir performans güncellemesinin geleceği iddia ediliyor. İşlemciler ciddi bir performans artışı elde edebilir.
    İki AMD Zen 5 işlemcisine performans güncellemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, kısa bir süre önce Zen 5 mimarili yeni Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X işlemcilerini piyasaya sürdü. Her iki model de genel olarak beğenilse de ortalıkta dolanan bazı ciddi söylentiler bulunuyor. Belirtilenlere göre AMD, bir sonraki AGESA güncellemesiyle performans ve TDP artışı sağlayacak. Performans artışının yüzde 20’yi geçmesi bekleniyor.

    Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X hızlanabilir

    İddiaya göre yaklaşmakta olan AGESA 1.2.0.1a Patch A güncellemesi Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X’in mevcut TDP’sini 65W'tan 105W'a çıkaracak. Söylentinin doğru olduğunu varsayarsak AMD muhtemelen bu iki işlemcisinin hem mevcut 14. Nesil Raptor Lake hem de yaklaşan Arrow Lake işlemcilerine karşı özellikle çok çekirdek performansını artırmayı hedefliyor.

    AMD’nin Zen 5 işlemcileri verimlilik, termal değerler ve performans noktasında güçlü ancak Zen 4’lere göre büyük bir adım değil. Oyunlardaki farklar çoğunlukla yeni Zen 5 işlemcileri lehine olsa da selefleri ile aralarındaki fark küçük. Aktarılanlara göre 105W TDP ile Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X, önemli miktarda hızlanacak. Hatta bu performans artışının Ryzen 7 9700X özelinde yüzde 22’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. AMD, henüz böyle bir güncelleme yapıp yapmayacağı konusunda bir açıklama yayınlamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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