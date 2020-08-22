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    AMD Ryzen 5000 APU ailesi her yongada 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracak

    AMD’nin mobil dünyada önemli bir yer edinmesini sağlayan Ryzen APU ailesi gelecek yıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Çift zar tasarımı ile 16 çekirdek birden görebiliriz.
    13 sa.
    1,9b
    6
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 5000 APU ailesi her yongada 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracak
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    AMD’nin Zen 2 çekirdekleri ve Vega grafik birimi ile desteklediği Ryzen 4000 APU serisi mobilde oldukça başarılı işler çıkarıyor. Henüz Ryzen 5000 APU serisi için erken ancak bazı detaylar netleşmeye başladı.

    Ryzen 5000 APU neler sunacak?

    AMD’nin gelişmiş 7nm sürecinde tasarladığı yeni Zen 3 çekirdeklerini barındıracak olan Ryzen 5000 APU ailesinin yonga tasarımında da değişiklikler olacak. Ryzen 4000 bilindiği üzere tek zar üzerinde iki çekirdek grubu olarak inşa edilmişti. Ryzen 5000 ise firmanın yeni konsepti çoklu zar tasarımını temel alacak.

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    CCX olarak adlandırılan bu tasarımda her zarın 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracağı ifade ediliyor. Her zarda paylaşımlı bir Seviye 3 ön bellek yer alıyor ve bunun 8MB olacağı tahmin ediliyor. Sızdırılan bir mühendislik örneğinde 8 çekirdek ve 16 izlek biriminin 3.0GHz taban hızına sahip olduğu görülmüştü.

    Çift zar tasarımı ile Ryzen 5000 APU ailesinde 16 çekirdeğe kadar ölçekleme mümkün olacak. Böylece üst seviye performans dizüstüleri için AMD önemli bir alternatif haline gelebilecek. Grafik tarafında ise optimize edilmiş Vega birimleri olacağı belirtiliyor ancak bu kez Vega 20 gibi yoğun çekirdeklere yer verilecek.

    FP6 ve AM4 platformlarına bağlı kalacak olan Ryzen 5000 APU ailesi için gelecek yıl yine bu zamanlar işaret ediliyor. Öncesinde yine Zen 3 çekirdekli Ryzen 4000 işlemci ailesini göreceğiz.



    https://wccftech.com/amd-next-gen-cezanne-apus-to-feature-eight-zen-3-cores-per-ccx/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 1 sa.
    vega 20 diyor +
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    TIGERSHARK 8 sa.
    İşlemciler soket değiştiği zaman (fişler de olduğu gibi) dönüştürücü ile Soket uyumsuzluğu olan anakartlarda da kullanılamaz mı ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Epirus 8 sa. TIGERSHARK
    Işlemcilerin bir slot ile anakartlara takıldığı zamanlarda vardı böyle güzellikler.



    Slotket:



    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Slotket





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    1 Yanıt Yanıtla +2
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    msatic 10 sa.
    "FP6 ve AM4 platformlarına bağlı kalacak olan Ryzen 5000 APU ailesi" cümlesini anlamadım. Ryzen 5000'le soket değişmeyecek mi? Hepimiz öyle biliyoruz. Herhalde normal Ryzen 5000 CPU'lar AM5, APU'lar AM4 olacak hali yok, büyük saçmalık olur yani. Bir yanlışlık var verilerde.
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    6s 9 sa. msatic
    5000 apu'lar, masaüstü 4000 serisi gibi zen 3 mimarili ve büyük olasılıkla ddr4 destekli olacak, dolayısıyla am4 sokete çıkacak gibi gözüküyor. Mobil ve desktop apu'lar bir seri geriden geliyor mimari olarak.
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    Epirus 9 sa. msatic
    Bunlar dizüstü serisi. İsimlendirme 1 seri önden gidiyor.



    Zamanında bu haltı kim gerçekleştirdiyse çoğu kişinin doğal olarak kafası karışıyor.



    Öte yandan bu saçmalığı bitirmek için Masaüstü yeni serinin 4000 değil de 5000 olarak sunulacağına dair dedikodular da var.
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    Epirus 11 sa.
    Haber kaynağında bu seriye ait A0 aşamasındaki erken mühendislik örneğinin Sisoftware veritabanında yer aldığı belirtilmiş.



    Eli kulağında olan Intel'in 11. nesil dizüstü işlemcileri mimari gelişimlerin de katkısıyla kayda değer performans artışı vaad ediyor.



    Masaüstü 4000 serisi de bu mimarili ve yıl sonu çıkıyor. Bahar aylarında çıkar gibi.
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    V4LKyR 11 sa.
    Anlaşıldı, Ryzen 5000 serisini bekleyeceğiz demek ki...
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