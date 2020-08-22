AMD Ryzen 5000 APU ailesi her yongada 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracak

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AMD’nin Zen 2 çekirdekleri ve Vega grafik birimi ile desteklediği Ryzen 4000 APU serisi mobilde oldukça başarılı işler çıkarıyor. Henüz Ryzen 5000 APU serisi için erken ancak bazı detaylar netleşmeye başladı.

Ryzen 5000 APU neler sunacak?

AMD’nin gelişmiş 7nm sürecinde tasarladığı yeni Zen 3 çekirdeklerini barındıracak olan Ryzen 5000 APU ailesinin yonga tasarımında da değişiklikler olacak. Ryzen 4000 bilindiği üzere tek zar üzerinde iki çekirdek grubu olarak inşa edilmişti. Ryzen 5000 ise firmanın yeni konsepti çoklu zar tasarımını temel alacak.

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CCX olarak adlandırılan bu tasarımda her zarın 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracağı ifade ediliyor. Her zarda paylaşımlı bir Seviye 3 ön bellek yer alıyor ve bunun 8MB olacağı tahmin ediliyor. Sızdırılan bir mühendislik örneğinde 8 çekirdek ve 16 izlek biriminin 3.0GHz taban hızına sahip olduğu görülmüştü.

Çift zar tasarımı ile Ryzen 5000 APU ailesinde 16 çekirdeğe kadar ölçekleme mümkün olacak. Böylece üst seviye performans dizüstüleri için AMD önemli bir alternatif haline gelebilecek. Grafik tarafında ise optimize edilmiş Vega birimleri olacağı belirtiliyor ancak bu kez Vega 20 gibi yoğun çekirdeklere yer verilecek.

FP6 ve AM4 platformlarına bağlı kalacak olan Ryzen 5000 APU ailesi için gelecek yıl yine bu zamanlar işaret ediliyor. Öncesinde yine Zen 3 çekirdekli Ryzen 4000 işlemci ailesini göreceğiz.

https://wccftech.com/amd-next-gen-cezanne-apus-to-feature-eight-zen-3-cores-per-ccx/

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