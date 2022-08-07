AMD Ryzen 5000 entegre işlemciler ortaya çıktı

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Uzun süredir bağımsız masaüstü işlemciler piyasaya süren AMD, entegre sistemler için de Rzyen APU’larını tercih ediyordu. 4 yıl aradan sonra entegre Ryzen Embedded işlemciler yeniden sahneye çıkıyor.

AMD Ryzen 5000 Embedded serisinde neler var?

Advantech listelerinde ortaya çıkan AMD Ryzen 5000 Embedded serisi 4 yeni işlemci barındırıyor. Zen 3 mimarisini temel alsa da standart Ryen 5000 işlemcilerden bazı alanlarda farklılaşıyor.

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12 çekirdekli Ryzen 5950E, 10 çekirdekli 5900E, 8 çekirdekli 5800E ve 6 çekirdekli 5600E orijinal modellerin çekirdekleri kırpılmış versiyonları durumunda. Bununla birlikte TDP değerlerinde bir değişim olmadığı görülüyor.

PCIe Gen4, USB 3.2 Gen2, 3 ekrana kadar çıkış gibi özellikleri olan Advantech firmasının yeni microATX kartları hem Embedded hem de orijinal serileri destekliyor. Biraz daha fiyat avantajıyla yeni Ryzen 7000 serisi gelene kadar entegre masaüstü sistemlerde önemli bir alternatif olabilir.

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AMD Ryzen 5000 Embedded neler sunuyor?