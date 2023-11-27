AMD Ryzen 7 5700X3D ve 5500X3D için tarih verildi! AM4 bitmiyor

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte AM5 destekli Ryzen 7000 ve X3D işlemcilerini tanıtan AMD, odağını AM4 platformuna çevirmiş durumda. Bu bağlamda ikisi X3D modeli olmak üzere yaklaşmakta olan beş yeni Ryzen işlemci ortaya çıktı. Bunlar Ryzen 7 5700X3D, 5500X3D, Ryzen 7 5700, 5600GT ve 5500 olacak. İşte yeni çözümlerin olası çıkış tarihleri ve özellikleri.

Yeni 3D V-Cache işlemciler yolda

3D V-Cache modellerinden başlayacak olursak Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5800X3D'nin hafif kırpılmış bir versiyonu niteliğinde. AMD, bu işlemcide 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı korurken, 3GHz temel ve 4,1GHz boost hızı sunacak. Bu konfigürasyona ise, 96MB L3 önbellek ve 105W TDP eşlik ediyor. Ryzen 5 5500X3D ise, 6 çekirdek 12 iş parçacığı, 3GHz temel 4,0GHz boost saat hızı ve 96MB L3 önbellek kapasitesi ile geliyor.

Kaçıranlar için birinci nesil 3D V-Cache, mevcut modellere kıyasla daha sınırlı güç ve termal sınırlara sahip olduğundan, her iki işlemcinin saat hızları da X3D olmayan parçalardan daha düşük.

Ryzen 5 5000G serisi yenileniyor

Ayrıca AMD, mevcut Ryzen 5 5600G platformunu Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT ile değiştirmeyi planlıyor. Burada tercih edilen ''GT'' adı, iki yonganın hafif bir yükseltme sunacağını bizlere gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak 8 çekirdekli bir Ryzen 7 5700 modeli de yolda. Söz konusu değil, 5700X'e benzer şekilde Zen 3 çekirdek mimarisini temel alacak ve daha düşük saat hızları sunacak.

İyi haber şu ki, AM4 soketi 2016 yılından bu yana hayatımızda ve soketini kullanan halen milyonlarca kişi var. Bu kişiler sisteminde yükseltmek istediğinde anakart değiştirmeden performansı yükseltmek için yeni X3D modellerine yönelebilir.

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Mevcut bilgiler Ryzen 7 5700X3D, 5500X3D, 5600GT, 5500GT ve 5700'ün Ocak 2024 sonunda piyasaya çıkacağını gösteriyor. Dolayısıyla yeni işlemcilerin Ryzen 8000G AM5 Masaüstü APU ailesiyle birlikte tanıtıldığını Şubat ayı başlarında raflara çıktığını görebiliriz.

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