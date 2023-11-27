Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7 5700X3D ve 5500X3D için tarih verildi! AM4 bitmiyor

    AMD, masaüstü platformu için AM4 yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de 2024'ün başlarında çıkacak beş yeni model daha ortaya çıktı. İşte detaylar...  
    AMD Ryzen 7 5700X3D ve 5500X3D için tarih verildi! AM4 bitmiyor Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte AM5 destekli Ryzen 7000 ve X3D işlemcilerini tanıtan AMD, odağını AM4 platformuna çevirmiş durumda. Bu bağlamda ikisi X3D modeli olmak üzere yaklaşmakta olan beş yeni Ryzen işlemci ortaya çıktı. Bunlar Ryzen 7 5700X3D, 5500X3D, Ryzen 7 5700, 5600GT ve 5500 olacak. İşte yeni çözümlerin olası çıkış tarihleri ve özellikleri.

    Yeni 3D V-Cache işlemciler yolda

    3D V-Cache modellerinden başlayacak olursak Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5800X3D'nin hafif kırpılmış bir versiyonu niteliğinde. AMD, bu işlemcide 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı korurken, 3GHz temel ve 4,1GHz boost hızı sunacak. Bu konfigürasyona ise, 96MB L3 önbellek ve 105W TDP eşlik ediyor. Ryzen 5 5500X3D ise, 6 çekirdek 12 iş parçacığı, 3GHz temel 4,0GHz boost saat hızı ve 96MB L3 önbellek kapasitesi ile geliyor.

    Kaçıranlar için birinci nesil 3D V-Cache, mevcut modellere kıyasla daha sınırlı güç ve termal sınırlara sahip olduğundan, her iki işlemcinin saat hızları da X3D olmayan parçalardan daha düşük. 

    Ryzen 5 5000G serisi yenileniyor

    Ayrıca AMD, mevcut Ryzen 5 5600G platformunu Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT ile değiştirmeyi planlıyor. Burada tercih edilen ''GT'' adı, iki yonganın hafif bir yükseltme sunacağını bizlere gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak 8 çekirdekli bir Ryzen 7 5700 modeli de yolda. Söz konusu değil, 5700X'e benzer şekilde Zen 3 çekirdek mimarisini temel alacak ve daha düşük saat hızları sunacak.

    İyi haber şu ki, AM4 soketi 2016 yılından bu yana hayatımızda ve soketini kullanan halen milyonlarca kişi var. Bu kişiler sisteminde yükseltmek istediğinde anakart değiştirmeden performansı yükseltmek için yeni X3D modellerine yönelebilir. 

    Mevcut bilgiler Ryzen 7 5700X3D, 5500X3D, 5600GT, 5500GT ve 5700'ün Ocak 2024 sonunda piyasaya çıkacağını gösteriyor. Dolayısıyla yeni işlemcilerin Ryzen 8000G AM5 Masaüstü APU ailesiyle birlikte tanıtıldığını Şubat ayı başlarında raflara çıktığını görebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    para üstü hesaplama cs go mermi izi kodu sayısal mı eşit ağırlık mı karar veremiyorum handikap 1 0 ne demek nissan almera 1.5 tekna

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız