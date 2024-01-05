AMD Ryzen 7 5700X3D satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte AM5 destekli Ryzen 7000 ve X3D işlemcilerini tanıtan AMD, odağını AM4 platformuna çevirmiş durumda. Kaçıranlar için daha önce bütçe odaklı AM4 3D V-Cache işlemcilerin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu CPU'lar arasından Ryzen 7 5700X3D, çeşitli perakende kanallarında görünmeye başladı. Peki AM4 destekli yeni CPU, beraberinde neler getiriyor? İşte özellikleri ve fiyatı...

AMD Ryzen 7 5700X3D özellikleri ve fiyatı

Aktarıldığı kadarıyla Ryzen 7 5700X3D, 5800X3D'nin kırpılmış bir versiyonu olacak. Zen 4 işlemcilere kıyasla "Zen 3" mikro mimarisini temel alan 5800X3D, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı ile 4,10GHz saat hızı sunuyor. Kıyaslamak adına Ryzen 7 5800X3D'nin 4,50GHz hıza sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla 400Mhz'lik bir düşüş söz konusu.

Tüm 3D V-Cache işlemcilerde olduğu gibi Ryzen 7 5700X3D, oyuncular için artırılmış önbellek kapasitesi ile geliyor. İşlemci, tıpkı 5800X3D gibi 96 MB L3 önbelleğe sahip. CPU'nun performans rakamları, TDP ve temel saat hızı ise henüz netleşmedi. Ancak Intel Core i9-12900K'ya rakip olacağı belirtiliyor.

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Ayrıca AMD, AM4 APU ürün grubunun alt ucunu da güncelliyor. Bu noktada Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT, halihazırda mevcut olan 5600G ve 5500G'nin halefi niteliğinde olacak. 7 nm "Cezanne" ve Zen 3 mimarisini temel alan her iki işlemci, 6 çekirdekli/12 iş parçacıklı konfigürasyonda geliyor.

Ryzen 5 5600G ve 5500G, çekirdek başına 512 KB L2 ve 16 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip. Bunlar arasından 5600GT, selefi 5600G'ye (4,40GHz) kıyasla 4,60GHz hızında geliyor. 5500G ise, 3,90GHz temel, 5600G ile aynı 4,40 GHz maksimum saat hızına sahip. GPU bölümünde ise her iki APU'ya 7 CU'lu (448 akış işlemcisi) Radeon Vega iGPU eşlik ediyor.

Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5500GT ve 5600GT fiyatları

Ryzen 7 5700X3D: 295 dolar

Ryzen 5 5500GT: 203 dolar

Ryzen 5 5600GT: 150 dolar

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