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    Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı: İşte özellikleri

    AMD, Zen 3 mimarisini temel alan Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5700, Ryzen 5600GT ve 5500GT'yi duyurdu. İşte AM4 platformunun son üyesi olan işlemcilerin özellikleri ve fiyatı.
    Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında AM5 destekli Ryzen 7000X3Dişlemcilerini duyuran AMD, hem 3D V-Cache hem de bütçe ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de yonga devi, CES 2024 kapsamında AM4 platformuna ait 4 yeni işlemci duyurdu. Bunlar Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT ve 5500GT. İşte yeni CPU'ların özellikleri ve fiyatı.

    Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı

    Aktarıldığı kadarıyla Ryzen 7 5700X3D, 5800X3D'nin kırpılmış bir versiyonu olacak. Zen 4 işlemcilere kıyasla "Zen 3" mikro mimarisini temel alan 5800X3D, 105W TDP, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı ile 4,10GHz saat hızı sunuyor. Kıyaslamak adına Ryzen 7 5800X3D'nin 4,50GHz hıza sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla 400Mhz'lik bir düşüş söz konusu.

    Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüm 3D V-Cache işlemcilerde olduğu gibi Ryzen 7 5700X3D, oyuncular için artırılmış önbellek kapasitesi ile geliyor. İşlemci, tıpkı 5800X3D gibi 100 MB L3 önbelleğe sahip. CPU'nun performans rakamlarına ise değinilmedi. Ancak Intel Core i9-12900K'ya rakip olacağı belirtiliyor. Fiyatı ise 249 dolardan başlayacak.

    Peki Ryzen 5 5700 neler sunuyor?

    Ryzen 7 5700'e gelirsek, işlemci 3D V-Cache'li versiyonda olduğu gibi 8 çekirdekli konfigürasyonu koruyor. Tepe frekans ise 4,6GHz'e ulaşacak. Yani 5700X3D modelinden 500MHz daha yüksek. Ancak ''Vermeer'' yerine ''Cezanne'' kalıbını temel alınmış. Dolayısıyla PCIe Gen 4 desteğinden yoksun ve yerleşik GPU desteği bulunmuyor. Ayrıca 20MB önbellek ve 65W TDP ile kullanıcılara sunulacak. Fiyatı ise 175 dolar olarak belirlenmiş durumda. 

    Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT

    Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT ise, halihazırda mevcut olan 5600G ve 5500G'nin halefi niteliğinde. Her iki model 5700X'te olduğu gibi Cezanne kalıbını kullanıyor. Ancak entegre RDNA 3 grafik birimine sahip. Ryzen 5 5600G ve 5500G, çekirdek başına 512 KB L2 ve 16 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip.

    Bunlar arasından 5600GT, selefi 5600G'ye (4,40GHz) kıyasla 4,60GHz hızında geliyor. 5500G ise, 3,90GHz temel, 5600G ile aynı 4,40 GHz maksimum saat hızına sahip. GPU bölümünde ise her iki APU'ya 7 CU'lu (448 akış işlemcisi) Radeon Vega iGPU eşlik ediyor.  Her iki modelin fiyatı ise, sırasıyla 140 ve 125 dolar olacak. Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600GT ve 5500GT dahil olmak üzere dört modelin de 31 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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