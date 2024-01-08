Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı: İşte özellikleri

- Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı
- Peki Ryzen 5 5700 neler sunuyor?
- Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT
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Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı
Aktarıldığı kadarıyla Ryzen 7 5700X3D, 5800X3D'nin kırpılmış bir versiyonu olacak. Zen 4 işlemcilere kıyasla "Zen 3" mikro mimarisini temel alan 5800X3D, 105W TDP, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı ile 4,10GHz saat hızı sunuyor. Kıyaslamak adına Ryzen 7 5800X3D'nin 4,50GHz hıza sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla 400Mhz'lik bir düşüş söz konusu.
Peki Ryzen 5 5700 neler sunuyor?
Ryzen 7 5700'e gelirsek, işlemci 3D V-Cache'li versiyonda olduğu gibi 8 çekirdekli konfigürasyonu koruyor. Tepe frekans ise 4,6GHz'e ulaşacak. Yani 5700X3D modelinden 500MHz daha yüksek. Ancak ''Vermeer'' yerine ''Cezanne'' kalıbını temel alınmış. Dolayısıyla PCIe Gen 4 desteğinden yoksun ve yerleşik GPU desteği bulunmuyor. Ayrıca 20MB önbellek ve 65W TDP ile kullanıcılara sunulacak. Fiyatı ise 175 dolar olarak belirlenmiş durumda.
Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT
Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT ise, halihazırda mevcut olan 5600G ve 5500G'nin halefi niteliğinde. Her iki model 5700X'te olduğu gibi Cezanne kalıbını kullanıyor. Ancak entegre RDNA 3 grafik birimine sahip. Ryzen 5 5600G ve 5500G, çekirdek başına 512 KB L2 ve 16 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip.
Bunlar arasından 5600GT, selefi 5600G'ye (4,40GHz) kıyasla 4,60GHz hızında geliyor. 5500G ise, 3,90GHz temel, 5600G ile aynı 4,40 GHz maksimum saat hızına sahip. GPU bölümünde ise her iki APU'ya 7 CU'lu (448 akış işlemcisi) Radeon Vega iGPU eşlik ediyor. Her iki modelin fiyatı ise, sırasıyla 140 ve 125 dolar olacak. Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600GT ve 5500GT dahil olmak üzere dört modelin de 31 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.