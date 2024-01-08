Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ocak ayında AM5 destekli Ryzen 7000X3Dişlemcilerini duyuran AMD, hem 3D V-Cache hem de bütçe ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de yonga devi, CES 2024 kapsamında AM4 platformuna ait 4 yeni işlemci duyurdu. Bunlar Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT ve 5500GT. İşte yeni CPU'ların özellikleri ve fiyatı.

Ryzen 5700X3D, Ryzen 5600GT ve 5500GT tanıtıldı

Aktarıldığı kadarıyla Ryzen 7 5700X3D, 5800X3D'nin kırpılmış bir versiyonu olacak. Zen 4 işlemcilere kıyasla "Zen 3" mikro mimarisini temel alan 5800X3D, 105W TDP, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı ile 4,10GHz saat hızı sunuyor. Kıyaslamak adına Ryzen 7 5800X3D'nin 4,50GHz hıza sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla 400Mhz'lik bir düşüş söz konusu.

Tam Boyutta Gör Tüm 3D V-Cache işlemcilerde olduğu gibi Ryzen 7 5700X3D, oyuncular için artırılmış önbellek kapasitesi ile geliyor. İşlemci, tıpkı 5800X3D gibi 100 MB L3 önbelleğe sahip. CPU'nun performans rakamlarına ise değinilmedi. Ancak Intel Core i9-12900K'ya rakip olacağı belirtiliyor. Fiyatı ise 249 dolardan başlayacak.

Peki Ryzen 5 5700 neler sunuyor?

Ryzen 7 5700'e gelirsek, işlemci 3D V-Cache'li versiyonda olduğu gibi 8 çekirdekli konfigürasyonu koruyor. Tepe frekans ise 4,6GHz'e ulaşacak. Yani 5700X3D modelinden 500MHz daha yüksek. Ancak ''Vermeer'' yerine ''Cezanne'' kalıbını temel alınmış. Dolayısıyla PCIe Gen 4 desteğinden yoksun ve yerleşik GPU desteği bulunmuyor. Ayrıca 20MB önbellek ve 65W TDP ile kullanıcılara sunulacak. Fiyatı ise 175 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT

Ryzen 5 5600GT ve Ryzen 5 5500GT ise, halihazırda mevcut olan 5600G ve 5500G'nin halefi niteliğinde. Her iki model 5700X'te olduğu gibi Cezanne kalıbını kullanıyor. Ancak entegre RDNA 3 grafik birimine sahip. Ryzen 5 5600G ve 5500G, çekirdek başına 512 KB L2 ve 16 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip.

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Bunlar arasından 5600GT, selefi 5600G'ye (4,40GHz) kıyasla 4,60GHz hızında geliyor. 5500G ise, 3,90GHz temel, 5600G ile aynı 4,40 GHz maksimum saat hızına sahip. GPU bölümünde ise her iki APU'ya 7 CU'lu (448 akış işlemcisi) Radeon Vega iGPU eşlik ediyor. Her iki modelin fiyatı ise, sırasıyla 140 ve 125 dolar olacak. Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600GT ve 5500GT dahil olmak üzere dört modelin de 31 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor.

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