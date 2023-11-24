AMD Radeon RX 8000 serisi ufukta göründü: Neler bekleniyor?

Tam Boyutta Gör RDNA 3 mimarisinin orta ve orta üst düzey ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, RDNA 4 tabanlı RX 8000 ekran kartları için hazırlıklara başladı. Son olarak LLVM'de (derleyici ve araç zinciri teknolojisi) yapılan yeni bir güncellemede, yeni GPU'lara dair önemli ipuçları ortaya çıktı.

Radeon RX 8000 ekran kartları ufukta göründü

Radeon RX 8000 serisi ve RDNA 4 mimarisinin ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak LLVM'de (derleyici ve araç zinciri teknolojisi) yapılan yeni bir güncellemede, mimarinin kod adı ve GPU model numaraları gün yüzüne çıktı.

Sızdırılan listeye baktığımızda, ''GFX12'' ifadesi bir sonraki RDNA revizyonunu gfx1200 ve gfx1201 ise bu mimariyi kullanan ayrı GPU modellerini bizlere gösteriyor. Daha önce Navi 10 GPU ile desteklenen Radeon RX 5700 XT "gfx1010", RX 6950 XT ''gfx1030'', RX 7900 XTX ise ''gfx1100'' ifadeleriyle karşımıza çıkmıştı. Bu bağlamda gfx1100'den 1200'e geçiş önemli bir değişikliğe işaret ediyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi RDNA 3 tabanlı RX 7000 masaüstü ekran kartları, RDNA 2 ile karşılaştırıldığında bekleneni vermedi. Benzer şekilde, ışın izleme performansı da geliştirilmiş olmasına rağmen halen NVIDIA'nın gerisinde kalıyor. Sonuç olarak RDNA 4 mimarisinde ışın izleme ve verimliliğe odaklanıldığını görebiliriz. Niketim daha önceki raporlarda serinin herhangi bir üst düzey ekran kartı içermeyeceği yönündeydi.

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Bunun başlıca nedeni ise karmaşık çoklu çip tasarımı ve bu tasarımın zorlukları. Bu noktada mevcut raporlar, piyasaya sürülecek tüm RDNA 4 ekran kartlarının, alt uç monolitik tasarımlara dayanacağı yönünde. Yani Radeon RX 7900M'de karşımıza çıkan Chiplet tasarımı, halen masaüstü için planlanmıyor.

Tabi ki yeni ekran kartlarının gelecek yılın ikinci yarısına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Bunu akılda tutarak AMD'nin karar değişikliğinde bulunduğunu görebiliriz. Ancak şu anki bilgiler, daha performanslı orta seviye GPU'lara işaret ediyor.

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