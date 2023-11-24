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    AMD Radeon RX 8000 serisi ufukta göründü: Neler bekleniyor?

    AMD'nin yeni nesil RX8000 serisi ekran kartları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki RDNA 3 mimarisinin devamına niteliğinde olacak modeller neler sunacak? İşte detaylar...
    Radeon RX 8000 ekran kartları ufukta göründü: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    RDNA 3 mimarisinin orta ve orta üst düzey ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, RDNA 4 tabanlı RX 8000 ekran kartları için hazırlıklara başladı. Son olarak LLVM'de (derleyici ve araç zinciri teknolojisi) yapılan yeni bir güncellemede, yeni GPU'lara dair önemli ipuçları ortaya çıktı.

    Radeon RX 8000 ekran kartları ufukta göründü

    Radeon RX 8000 serisi ve RDNA 4 mimarisinin ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak LLVM'de (derleyici ve araç zinciri teknolojisi) yapılan yeni bir güncellemede, mimarinin kod adı ve GPU model numaraları gün yüzüne çıktı.

    Sızdırılan listeye baktığımızda, ''GFX12'' ifadesi bir sonraki RDNA revizyonunu gfx1200 ve gfx1201 ise bu mimariyi kullanan ayrı GPU modellerini bizlere gösteriyor. Daha önce Navi 10 GPU ile desteklenen Radeon RX 5700 XT "gfx1010", RX 6950 XT ''gfx1030'', RX 7900 XTX ise ''gfx1100'' ifadeleriyle karşımıza çıkmıştı. Bu bağlamda gfx1100'den 1200'e geçiş önemli bir değişikliğe işaret ediyor olabilir.

    Radeon RX 8000 ekran kartları ufukta göründü: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi RDNA 3 tabanlı RX 7000 masaüstü ekran kartları, RDNA 2 ile karşılaştırıldığında  bekleneni vermedi. Benzer şekilde, ışın izleme performansı da geliştirilmiş olmasına rağmen halen NVIDIA'nın gerisinde kalıyor. Sonuç olarak RDNA 4 mimarisinde ışın izleme ve verimliliğe odaklanıldığını görebiliriz. Niketim daha önceki raporlarda serinin herhangi bir üst düzey ekran kartı içermeyeceği yönündeydi.

    Bunun başlıca nedeni ise karmaşık çoklu çip tasarımı ve bu tasarımın zorlukları. Bu noktada mevcut raporlar, piyasaya sürülecek tüm RDNA 4 ekran kartlarının, alt uç monolitik tasarımlara dayanacağı yönünde. Yani Radeon RX 7900M'de karşımıza çıkan Chiplet tasarımı, halen masaüstü için planlanmıyor.

    Tabi ki yeni ekran kartlarının gelecek yılın ikinci yarısına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Bunu akılda tutarak AMD'nin karar değişikliğinde bulunduğunu görebiliriz. Ancak şu anki bilgiler, daha performanslı orta seviye GPU'lara işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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