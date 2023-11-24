AMD Radeon RX 8000 serisi ufukta göründü: Neler bekleniyor?

Radeon RX 8000 ekran kartları ufukta göründü
Radeon RX 8000 serisi ve RDNA 4 mimarisinin ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak LLVM'de (derleyici ve araç zinciri teknolojisi) yapılan yeni bir güncellemede, mimarinin kod adı ve GPU model numaraları gün yüzüne çıktı.
Sızdırılan listeye baktığımızda, ''GFX12'' ifadesi bir sonraki RDNA revizyonunu gfx1200 ve gfx1201 ise bu mimariyi kullanan ayrı GPU modellerini bizlere gösteriyor. Daha önce Navi 10 GPU ile desteklenen Radeon RX 5700 XT "gfx1010", RX 6950 XT ''gfx1030'', RX 7900 XTX ise ''gfx1100'' ifadeleriyle karşımıza çıkmıştı. Bu bağlamda gfx1100'den 1200'e geçiş önemli bir değişikliğe işaret ediyor olabilir.
Bunun başlıca nedeni ise karmaşık çoklu çip tasarımı ve bu tasarımın zorlukları. Bu noktada mevcut raporlar, piyasaya sürülecek tüm RDNA 4 ekran kartlarının, alt uç monolitik tasarımlara dayanacağı yönünde. Yani Radeon RX 7900M'de karşımıza çıkan Chiplet tasarımı, halen masaüstü için planlanmıyor.
Tabi ki yeni ekran kartlarının gelecek yılın ikinci yarısına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Bunu akılda tutarak AMD'nin karar değişikliğinde bulunduğunu görebiliriz. Ancak şu anki bilgiler, daha performanslı orta seviye GPU'lara işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.