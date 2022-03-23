AMD Ryzen 7 5800X3D'nin performansı ortaya çıktı: 5800X'in önüne geçti

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Önümüzdeki Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Ryzen işlemcilerden bilgiler gelmeye devam ediyor. Intel’in yaklaşmakta olan i9-12900KS işlemcisinin karşısına konumlandırılacak Ryzen 7 5800X3D’nin performansı ortaya çıktı.

Ryzen 7 5800X'in önüne geçti

AMD tarafından oyunlarda Ryzen 9 5900X’ten ortalama yüzde 15 daha iyi bir performans sunacağı iddia edilen yeni işlemci, Geekbench üzerinde kendisinden daha yüksek saat hızlarına sahip olan Ryzen 7 5800X ile karşılaştırıldı. Bununla birlikte tek çekirdek testinde 1633, çoklu çekirdek testinde ise 11250 skora ulaşan 5800X3D, sırasıyla 1671 ve 10333 skorlarına sahip 5800X modelini çoklu çekirdek performansında geçmeyi başardı.

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Paylaşılan sonuçlardan yola çıkarak şirketin 'Vermeer-X' kod adlı slikonunu kullanan ve toplam 8 çekirdek 16 izleğe sahip 5800X3D’nin, 5800X’e kıyasla yüzde 9 oranında daha iyi bir çoklu çekirdek performansı sunduğunu söyleyebiliriz. 32+64 MB olacak şekilde toplam 96 MB’a ulaşan önbellek kapasitesi ile gelecek yeni işlemcinin, 449 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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AMD Ryzen 7 5800X3D'nin performansı ortaya çıktı: İşte detaylar