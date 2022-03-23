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    AMD Ryzen 7 5800X3D'nin performansı ortaya çıktı: 5800X'in önüne geçti

    AMD'nin yeni amiral gemisi işlemcisi Ryzen 7 5800X3D'den ilk bilgiler geldi. Geekbench test skorları paylaşılan yeni işlemci, şirketin Ryzen 7 5800X modelini geride bıraktı.
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    AMD Ryzen 7 5800X3D'nin performansı ortaya çıktı: İşte detaylar
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    Önümüzdeki Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Ryzen işlemcilerden bilgiler gelmeye devam ediyor. Intel’in yaklaşmakta olan i9-12900KS işlemcisinin karşısına konumlandırılacak Ryzen 7 5800X3D’nin performansı ortaya çıktı.

    Ryzen 7 5800X'in önüne geçti

    AMD tarafından oyunlarda Ryzen 9 5900X’ten ortalama yüzde 15 daha iyi bir performans sunacağı iddia edilen yeni işlemci, Geekbench üzerinde kendisinden daha yüksek saat hızlarına sahip olan Ryzen 7 5800X ile karşılaştırıldı. Bununla birlikte tek çekirdek testinde 1633, çoklu çekirdek testinde ise 11250 skora ulaşan 5800X3D, sırasıyla 1671 ve 10333 skorlarına sahip 5800X modelini çoklu çekirdek performansında geçmeyi başardı.

    Paylaşılan sonuçlardan yola çıkarak şirketin 'Vermeer-X' kod adlı slikonunu kullanan ve toplam 8 çekirdek 16 izleğe sahip 5800X3D’nin, 5800X’e kıyasla yüzde 9 oranında daha iyi bir çoklu çekirdek performansı sunduğunu söyleyebiliriz. 32+64 MB olacak şekilde toplam 96 MB’a ulaşan önbellek kapasitesi ile gelecek yeni işlemcinin, 449 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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