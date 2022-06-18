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    AMD Ryzen 7000 işlemciler 15 Eylül'de piyasaya sürülebilir

    AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerinden sızıntılar gelmeye devam ediyor.  Yeni işlemciler beklenen daha erken kullanıcılara sunulabilir . 
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    AMD Ryzen 7000 işlemciler 15 Eylül'de piyasaya sürülebilir
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    Önümüzdeki aylarda yeni nesil RDNA 3 ekran kartları ve Zen 4 işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan AMD, çıkış tarihi konusunda kullanıcıları şaşırtabilir. Eylül ayının sonlarında kullanıcılara sunulması beklenen yeni nesil işlemcilerin beklenenden daha erken gelebileceğini gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı.    

    Ryzen 7000 işlemciler için 15 Haziran'a işaret edildi

    Videocardz tarafından bildirilenlere göre Çin’de Ryzen 7000 işlemciler hakkında muhtemelen yerel perakendeciler ve distribütörler ile bir sunum gerçekleştiren AMD, sunum slaytlarından birinde yeni işlemcilerin çıkış tarihini 15 Eylül olarak gösterdi.

    Bilindiği üzere Zen 3 mimarili işlemcilerini RDNA 2 ekran kartlarından yaklaşık bir ay önce Kasım 2020’de piyasaya süren şirket, yeni nesil Ryzen serisinde de çok benzer bir şema izleyebilir.

    AMD Ryzen 7000 işlemciler 15 Eylül'de piyasaya sürülebilir
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    Bununla birlikte AMD, yeni nesil donanımların çıkış tarihi konusunda sessizliğini korusa da, görünüşe göre Zen 3'ü Intel'in 13.Nesil Raptor Lake-S işlemcileri ile benzer zamanlarda piyasaya sürecek. LGA1178 veya AM5 adlı yeni bir soket ile gelecek yeni Ryzen masaüstü serisi, kullanıcılara DDR5 ve PCIe Gen5 desteği sunacak. 

    Yeni nesil donanımların olası çıkış tarihleri

    AMD

    • CPU – Ryzen 7000 : 15 Eylül
    • GPU – Radeon 7000 : Ekim sonundan Kasım ortasına kadar

    INTEL

    • GPU – Arc Masaüstü : Yaz Sonu
    • CPU – 13. Nesil Core Raptor Lake-S : Eylül-Ekim

    NVIDIA

    • GPU- GeForce RTX 4090 : Eylül-Ekim
    • GPU – GeForce RTX 4080 : Ekim-Kasım
    • GPU – GeForce RTX 4070 : Kasım-Aralık
    • GPU – GeForce RTX 4060 : Ocak 2023
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