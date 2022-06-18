Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki aylarda yeni nesil RDNA 3 ekran kartları ve Zen 4 işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan AMD, çıkış tarihi konusunda kullanıcıları şaşırtabilir. Eylül ayının sonlarında kullanıcılara sunulması beklenen yeni nesil işlemcilerin beklenenden daha erken gelebileceğini gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Ryzen 7000 işlemciler için 15 Haziran'a işaret edildi

Videocardz tarafından bildirilenlere göre Çin’de Ryzen 7000 işlemciler hakkında muhtemelen yerel perakendeciler ve distribütörler ile bir sunum gerçekleştiren AMD, sunum slaytlarından birinde yeni işlemcilerin çıkış tarihini 15 Eylül olarak gösterdi.

AMD, Ryzen işlemcilerin fTPM performans sorunlarını düzeltiyor 3 gün önce eklendi

Bilindiği üzere Zen 3 mimarili işlemcilerini RDNA 2 ekran kartlarından yaklaşık bir ay önce Kasım 2020’de piyasaya süren şirket, yeni nesil Ryzen serisinde de çok benzer bir şema izleyebilir.

Tam Boyutta Gör

Bununla birlikte AMD, yeni nesil donanımların çıkış tarihi konusunda sessizliğini korusa da, görünüşe göre Zen 3'ü Intel'in 13.Nesil Raptor Lake-S işlemcileri ile benzer zamanlarda piyasaya sürecek. LGA1178 veya AM5 adlı yeni bir soket ile gelecek yeni Ryzen masaüstü serisi, kullanıcılara DDR5 ve PCIe Gen5 desteği sunacak.

Yeni nesil donanımların olası çıkış tarihleri

AMD

CPU – Ryzen 7000 : 15 Eylül

: 15 Eylül GPU – Radeon 7000 : Ekim sonundan Kasım ortasına kadar

INTEL

GPU – Arc Masaüstü : Yaz Sonu

: Yaz Sonu CPU – 13. Nesil Core Raptor Lake-S : Eylül-Ekim

NVIDIA

GPU- GeForce RTX 4090 : Eylül-Ekim

: Eylül-Ekim GPU – GeForce RTX 4080 : Ekim-Kasım

: Ekim-Kasım GPU – GeForce RTX 4070 : Kasım-Aralık

: Kasım-Aralık GPU – GeForce RTX 4060 : Ocak 2023

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7000 işlemciler 15 Eylül'de piyasaya sürülebilir