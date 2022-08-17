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    AMD Ryzen 7000 işlemciler BIOS sorunları nedeniyle ertelenebilir

    Zen 4 mimarili yeni nesil Ryzen 7000 işlemciler üzerinde hazırlıklarını sürdüren AMD, BIOS sorunları sebebiyle işlemcilerin çıkış tarihinde beklenmedik bir ertelemeye gidebilir.
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    AMD Ryzen 7000
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    Geçtiğimiz günlerde Ryzen 7000 işlemci ailesinin 29 Ağustos tarihinde tanıtılacağını doğrulayan AMD, beklenmedik bir gecikme ile karşı karşıya kalabilir.

    BIOS çalışmaları sürüyor

    Bilindiği üzere AMD yönetim kurulu ortakları ve hatta şirketin içerisinden birçok kaynak, daha önce Ryzen 7000 işlemcilerin 15 Eylül tarihinde piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Ancak yeni bir sızıntı, AMD'nin BIOS sorunları ile karşılaştığını ve bunun da işlemcilerde iki haftalık bir gecikmeye neden olacağını söylüyor.

    Öte yandan AMD'nin işlemcilerin duyuru tarihini doğrulaması sebebiyle, söz konusu BIOS sorunlarının ciddi olmadığı ve bunun temel olarak optimizasyonlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Zira yonga devinin yeni işlemcileri, AM5, DDR5 ve PCIe Gen 5’destekleyen ilk tüketici platformu olacak.

    Söylentilere göre yeni nesil Ryzen 7000 işlemciler, Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemci ailesi ile aynı zamanda yani 27 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek.

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