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    AMD Ryzen 7000 işlemcilerde büyük indirim bekleniyor: İşte fiyatlar

    AMD, yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerde büyük bir indirime hazırlanıyor. Yeni fiyatların Çin pazarına özel olması beklenirken, diğer pazarlara da etki edebilir. 
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    AMD Ryzen 7000 işlemcilerde büyük indirim bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Zen 4 mimarili Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya süren AMD, yeni nesil AM5 soketi ile DDR5 bellek ve PCIe 5 standartlarını beraberinde getirdi. Ancak Kasım ayı kazanç açıklamalarında işlemci satışlarının beklentilerin altında kaldığını doğrulan yonga devi, büyük bir indirime hazırlanıyor. 

    Ryzen 7000 işlemcilerde yüzde 27'ye kadar indirim bekleniyor

    EXPReview tarafından paylaşılan rapora göre AMD, Çin pazarında Ryzen 7000 işlemcilerin fiyatlarını güncellemeyi planlıyor. Yeni indirimler dahilinde en büyük fırsatın Ryzen 9 7950X modelinde yaşanması beklenirken, işlemcinin fiyatı 765 dolardan yüzde 27’lik bir düşüşle 557 dolara kadar gerileyecek. Ailenin geri kalan üyelerinde ise indirimler şu şekilde:

    • Ryzen 9 7950X: 5499 yen (765 dolar) Yeni fiyat: 3.999 yen (557 dolar) yüzde 27 daha ucuz
    • Ryzen 9 7900X: 4.299 yen (598 dolar) Yeni fiyat: 3.299 yen (459 dolar) yüzde 23 daha ucuz
    • Ryzen 7 7700X: 2.999 yen (417 dolar) Yeni fiyat: 2.299 yen (320 dolar) yüzde 23 daha ucuz
    • Ryzen 5 7600X: 2.249 yen (313 dolar) Yeni fiyat 1.699 yen (236 dolar) yüzde 24 daha ucuz

    EXPReview'a göre AMD cephesinden gelecek fiyat değişikliğinin kalıcı olması ve diğer pazarlara da etki etmesi bekleniyor. Yeni haberin sistem toplamaya hazırlanan kullanıcılar için heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Çin'de yaygın olarak kutlanan Bekarlar Günü'nün yaklaşması sebebiyle, sızdırılan fiyatlar kısa süreli bir indirimi de işaret ediyor olabilir.

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