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    Anlık Bildirim

    AMD, Ryzen 7000 işlemcilerin çıkış tarihini paylaşmış olabilir

    AMD, kısa süre önce paylaştığı Meet the Expert etkinliğinin açıklamasında Ryzen 7000 serisi işlemcilerin tanıtım tarihine atıfta bulunuyor. Firma çok yakında yeni işlemcileri tanıtabilir.
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    AMD, Ryzen 7000 işlemcilerin çıkış tarihini paylaşmış olabilir
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    AMD'nin 4 Ağustos tarihinde düzenleyeceği Meet the Expert etkinliğinin açıklamasında Ryzen 7000 serisi işlemcilerin tanıtımına atıfta bulunulması dikkatleri çekti. AMD ve ortakları etkinlik kapsamında AMD X670E anakartlarını sergileyecek.

    Meet the Expert etkinliği, AMD ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen iş ortaklarını ve tüketicileri hedefleyiyor. Genellikle bu toplantılar AMD'nin ürün lansmanlarından sonra gerçekleştiriliyor. 4 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte ise Asus, MSI, Gigabyte, ASRock ve Biostar kendi AM5 soketli X670 Extreme ve X670 anakart çözümlerini gösterecek.

    AMD, Ryzen 7000 işlemcilerin çıkış tarihini paylaşmış olabilir
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    Basit bir hata olabilir

    Etkinlik açıklamasında da görüldüğü gibi, ''kısa süre önce tanıtılan Ryzen 7000 serisi işlemcileri destekler'' cümlesi işlemcilerin 4 Ağustos'ta veya daha erken tanıtılabileceğine işaret ediyor. Öte yandan AMD şimdiye kadar Ryzen 7000 işlemcilerin tanıtım tarihi hakkında bir bilgi vermedi. Dolayısıyla burada yer alan ibarenin sadece bir hata olma olasılığı da yüksek.

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