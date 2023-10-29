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    AMD Ryzen 7000G ve Ryzen 8000 APU'lar ufukta göründü

    AMD'nin Ryzen 8000 ve AM5 tabanlı Ryzen 7000G masaüstü APU'ları netleşmeye başladı. Peki RDNA 3 grafik birimi ile tanıtılacak APU'lar neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    AMD Ryzen 7000G ve Ryzen 8000 APU'lar ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Ryzen 7000 serisi ve 3D V-Cache masaüstü işlemcilerini duyuran AMD, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda kırmızı ekip, odağını Ryzen 7000G APU serisine çevirmiş durumda. Bugün ise Ryzen 7000G işlemciler ve Hawk Point dizüstü bilgisayar APU'larından ilk bilgiler paylaşıldı.

    Ryzen 7000G ve Ryzen 8000 APU'lar ufukta göründü

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, AMD'nin en yeni AM5 soketini temel alan bir APU serisi hazırladığını zaten biliyorduk. Öyle ki bu yongaların Phoenix ailesinin bir parçası olacağı belirtilmişti. Bu noktada Ryzen 7000G serisinden başlayacak olursak, ailenin hem temel hem de Pro olmak üzere iki farklı sürümde kullanıcılara sunulması bekleniyor. 

    Bunlar arasından Ryzen 5 7500G ve 7500G Pro, 65W TDP ve 6 çekirdek 12 iş parçacığı içerecek. Bir alt sürüm Ryzen 3 7300G serisi ise, benzer TDP aralığında, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı sunacak. Seride yer alacak diğer modeller ise henüz netleşmedi.

    AMD Ryzen 7000G ve Ryzen 8000 APU'lar ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 8000 "Hawk Point" APU'lar ise, özellikle Steam Deck ve Asus ROG Ally gibi el konsollarında kullanılan Phoenix işlemcilerin halefi niteliğinde. Buna göre seride yer alacak iki modelin özellikleri netleşti. Ryzen 3 8440U, 28W TDP, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığını temel alırken, Ryzen 5 8540U, 28W TDP, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı içeriyor.

    Bu APU'ların mevcut Ryzen 3 7440U ve Ryzen 5 7540U yongaları ile benzer olduğunu belirtmekte fayda var. Niketim benzer şekilde hibrit Zen 4 + Zen 4C konfigürasyonunu kullanacak.Ryzen 7000G ve Hawk Point dizüstü bilgisayar APU'ları için henüz bir tarih paylaşılmadı. Ancak mevcut raporlar 9 Ocak tarihli CES 2024 etkinliğine işaret ediyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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