Ryzen 7000G ve Ryzen 8000 APU'lar ufukta göründü

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, AMD'nin en yeni AM5 soketini temel alan bir APU serisi hazırladığını zaten biliyorduk. Öyle ki bu yongaların Phoenix ailesinin bir parçası olacağı belirtilmişti. Bu noktada Ryzen 7000G serisinden başlayacak olursak, ailenin hem temel hem de Pro olmak üzere iki farklı sürümde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bunlar arasından Ryzen 5 7500G ve 7500G Pro, 65W TDP ve 6 çekirdek 12 iş parçacığı içerecek. Bir alt sürüm Ryzen 3 7300G serisi ise, benzer TDP aralığında, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı sunacak. Seride yer alacak diğer modeller ise henüz netleşmedi.

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 8000 "Hawk Point" APU'lar ise, özellikle Steam Deck ve Asus ROG Ally gibi el konsollarında kullanılan Phoenix işlemcilerin halefi niteliğinde. Buna göre seride yer alacak iki modelin özellikleri netleşti. Ryzen 3 8440U, 28W TDP, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığını temel alırken, Ryzen 5 8540U, 28W TDP, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı içeriyor.

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Bu APU'ların mevcut Ryzen 3 7440U ve Ryzen 5 7540U yongaları ile benzer olduğunu belirtmekte fayda var. Niketim benzer şekilde hibrit Zen 4 + Zen 4C konfigürasyonunu kullanacak.Ryzen 7000G ve Hawk Point dizüstü bilgisayar APU'ları için henüz bir tarih paylaşılmadı. Ancak mevcut raporlar 9 Ocak tarihli CES 2024 etkinliğine işaret ediyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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AMD Ryzen 7000G ve Ryzen 8000 APU'lar ufukta göründü