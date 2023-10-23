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    Anlık Bildirim

    Şimdi Intel ve AMD düşünsün: Snapdragon X özellikleri belli oldu

    Qualcomm'un Windows tabanlı PC'lere güç verecek Snapdragon X serisi netleşmeyi başladı. Snapdragon Elite X, pazardaki Intel ve AMD rekabetine yeni bir soluk getirecek.
    Qualcomm'un PC işlemcisi: Snapdragon X özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Qualcomm, yeni Snapdragon X platformu ile Windows tabanlı PC ekosistemine giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin amiral gemisi çözümlerinden ilk bilgiler paylaşıldı. Snapdragon X Elite, 12 çekirdekli Oryon CPU, 4.6 TFLOP Adreno GPU ve 45 TOPS gücünde NPU ile geliyor. İşte detaylar...

    Snapdragon X Elite özellikleri belli oldu

    Sızdırılan lansman görüntülerine göre Snapdragon X-Elite, TSMC'nin 4nm fabrikasyon süreci ve 12 çekirdekli bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Ancak yenilikler bununla sınırlı değil. İşlemci Hexagon NPU (Neural İşlem Birimi) ile üretken yapay zekaya güçlü bir şekilde odaklanıyor. Öyle ki 45 TOPS (saniyede trilyon işlem) sağlama kapasitesi ile selefi 8cx Gen3'ten yüzde 55 daha güçlü olacak. 

    Qualcomm'un PC işlemcisi: Snapdragon X özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Qualcomm, işlemcinin benzer performans aralığında rakiplerinden üç kata kadar daha verimli olacağını belirtiyor. Snapdragon X Elite'e güç verecek Adreno GPU ise henüz net değil. Ancak grafik biriminin 4,6 TFLOP performans sunacağını görüyoruz. Bu rakam, AMD RDNA2 mimarisinden güç alan Xbox Series S'den bile daha yüksek. Ayrıca tıpkı 8cx Gen 3 gibi DirectX 12 desteği korumaya devam edecek.

    Yeni yongaseti 16-bit genişliğinde 8 kanala kadar LPDDR5X-8533 bellekler ile uyumlu olacak. Bu da maksimum 136 GB/sn bant genişliği ve 64GB'a kadar belleğe destek sunacağını bizlere gösteriyor. Önceki nesilde ise LPDDR4x-4266 desteğine yer verildiğini hatırlatalım. Snapdragon X Elite'in diğer özellikleri arasında, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, AV1 kodlama yeteneği yer alıyor. 

    Mevcut raporlara göre Snapodragon X-Elite, 2024'ün ortalarında piyasaya sürülecek. O zamana kadar, özellikle mobil sistemler için Intel Meteor Lake ve AMD Strix Point işlemcilerin netleşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla rekabet büyük oranda kızışacak demek doğru olur. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 5 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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