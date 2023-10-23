Şimdi Intel ve AMD düşünsün: Snapdragon X özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Qualcomm, yeni Snapdragon X platformu ile Windows tabanlı PC ekosistemine giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin amiral gemisi çözümlerinden ilk bilgiler paylaşıldı. Snapdragon X Elite, 12 çekirdekli Oryon CPU, 4.6 TFLOP Adreno GPU ve 45 TOPS gücünde NPU ile geliyor. İşte detaylar...

Snapdragon X Elite özellikleri belli oldu

Sızdırılan lansman görüntülerine göre Snapdragon X-Elite, TSMC'nin 4nm fabrikasyon süreci ve 12 çekirdekli bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Ancak yenilikler bununla sınırlı değil. İşlemci Hexagon NPU (Neural İşlem Birimi) ile üretken yapay zekaya güçlü bir şekilde odaklanıyor. Öyle ki 45 TOPS (saniyede trilyon işlem) sağlama kapasitesi ile selefi 8cx Gen3'ten yüzde 55 daha güçlü olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Qualcomm, işlemcinin benzer performans aralığında rakiplerinden üç kata kadar daha verimli olacağını belirtiyor. Snapdragon X Elite'e güç verecek Adreno GPU ise henüz net değil. Ancak grafik biriminin 4,6 TFLOP performans sunacağını görüyoruz. Bu rakam, AMD RDNA2 mimarisinden güç alan Xbox Series S'den bile daha yüksek. Ayrıca tıpkı 8cx Gen 3 gibi DirectX 12 desteği korumaya devam edecek.

Yeni yongaseti 16-bit genişliğinde 8 kanala kadar LPDDR5X-8533 bellekler ile uyumlu olacak. Bu da maksimum 136 GB/sn bant genişliği ve 64GB'a kadar belleğe destek sunacağını bizlere gösteriyor. Önceki nesilde ise LPDDR4x-4266 desteğine yer verildiğini hatırlatalım. Snapdragon X Elite'in diğer özellikleri arasında, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, AV1 kodlama yeteneği yer alıyor.

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Mevcut raporlara göre Snapodragon X-Elite, 2024'ün ortalarında piyasaya sürülecek. O zamana kadar, özellikle mobil sistemler için Intel Meteor Lake ve AMD Strix Point işlemcilerin netleşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla rekabet büyük oranda kızışacak demek doğru olur.

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Qualcomm'un PC işlemcisi: Snapdragon X özellikleri belli oldu!