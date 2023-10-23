Şimdi Intel ve AMD düşünsün: Snapdragon X özellikleri belli oldu

Snapdragon X Elite özellikleri belli oldu
Sızdırılan lansman görüntülerine göre Snapdragon X-Elite, TSMC'nin 4nm fabrikasyon süreci ve 12 çekirdekli bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Ancak yenilikler bununla sınırlı değil. İşlemci Hexagon NPU (Neural İşlem Birimi) ile üretken yapay zekaya güçlü bir şekilde odaklanıyor. Öyle ki 45 TOPS (saniyede trilyon işlem) sağlama kapasitesi ile selefi 8cx Gen3'ten yüzde 55 daha güçlü olacak.
Yeni yongaseti 16-bit genişliğinde 8 kanala kadar LPDDR5X-8533 bellekler ile uyumlu olacak. Bu da maksimum 136 GB/sn bant genişliği ve 64GB'a kadar belleğe destek sunacağını bizlere gösteriyor. Önceki nesilde ise LPDDR4x-4266 desteğine yer verildiğini hatırlatalım. Snapdragon X Elite'in diğer özellikleri arasında, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, AV1 kodlama yeteneği yer alıyor.
Mevcut raporlara göre Snapodragon X-Elite, 2024'ün ortalarında piyasaya sürülecek. O zamana kadar, özellikle mobil sistemler için Intel Meteor Lake ve AMD Strix Point işlemcilerin netleşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla rekabet büyük oranda kızışacak demek doğru olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.